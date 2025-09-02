เผยนาทีระทึก!4 หนุ่มน้อยดูน้ำท่วมหล่มสักเดินลัดทุ่งกลับบ้านโดนน้ำพัดเกาะต้นไม้รอดหวุดหวิด

เพชรบูรณ์ – เผยนาทีชีวิต..กู้ภัยสว่างมลคลศรัทธาฯ ฝ่ากระแสน้ำช่วยสุดระทึก หนุ่มน้อยพากันไปดูน้ำท่วมหล่มสัก ก่อนเดินลัดทุ่งกลับบ้านไม่รู้มีคลอง โดนน้ำพัดไหลไกลหลายร้อยเมตร โชคดีว่ายไปเกาะติดอยู่บนต้นตีนเป็ด ก่อนหนึ่งในนั้นจะว่ายไปตามสายน้ำขอคนมาช่วยเพื่อนอีก 3 ราย รอดหวุดหวิด
นายประจิตร สุขวัฒนะ นายกสมาคมสว่างมงคลศรัทธาเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่าช่วงบ่าย 1 ก.ย.2568 ขณะที่อาสาของสมาคมสว่างมงคลศรัทธากำลังนำเรือท้องแบนออกแจกอาหารและเครื่องดื่มผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเด็กชาย 3 คน ถูกน้ำพัดไปติดอยู่บนต้นไม้กลางทุ่งนา จึงรีบนำเรือออกไปช่วยเหลือ
ท่ามกลางกระแสน้ำค่อนข้างแรง ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เมื่อไปถึงพบว่ามีเด็กชาย 3 คน เสื้อผ้าเปียกปอน ปีนอยู่บนต้นตีนเป็ด โดยที่เด็กทั้ง 3 คนมีอาการตกใจและหวาดกลัว ตนและทีมงานจึงช่วยปลอบใจและให้การช่วยเหลือนำไปส่งให้ผู้ปกครองได้สำเร็จ
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าเด็กๆมีทั้งหมด 4 คน เดินทางด้วยเท้าจากบ้านเพื่อที่จะมาดูน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ขากลับใช้เส้นทางเดินตัดทุ่งนาหลังโรงเรียนสิรินคริสเตียน เพื่อกลับบ้านนาหลวง แต่ไม่รู้ว่ามีคลองอยู่บริเวณดังกล่าวจึงทำให้ถูกน้ำพัดลอยไปหลายร้อยเมตรจนกระทั่งไปติดอยู่กับต้นไม้ทั้ง 4 คนจึงปีนไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้
ต่อมาหนึ่งในนั้นได้ตัดสินใจว่ายน้ำและลอยไปตามกระแสน้ำเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจนกระทั่งอาสากู้ภัยนำเรือมาช่วยได้สำเร็จ ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นทั่งนามีน้ำท่วมสูง 1.5 – 2 เมตร โชคดีที่เด็กคนที่ตัดสินใจว่ายน้ำไปขอความช่วยเหลือมีทักษะในการว่ายน้ำดีพอสมควรจึงทำให้สามารถว่ายและลอยตัวไปขอความช่วยเหลือได้
นายกสมาคมสว่างมงคลศรัทธาเพชรบูรณ์ เปิดเผยอีกว่าในช่วงคืนที่ผ่านมาขณะที่ตนและทีมงานกำลังนำเรือออกสำรวจน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ได้สังเกตเห็นแม่สุนัขตัวหนึ่งคาบลูกเดินฝ่าสายน้ำด้วยท่าทางที่หวาดกลัว คาดว่าน้ำอาจจะท่วมที่อยู่จึงคาบลูกเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่ ตนจึงได้ทำการช่วยเหลืออุ้มขึ้นเรือและนำไปส่งในที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง หลังจากนั้นแม่สุนัขตัวดังกล่าวก็ได้คาบลูกและวิ่งเข้าไปในป่า