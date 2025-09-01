แกะเส้นทางลวง 4 หนุ่มสาวลำปางส่งทำบัญชีม้าแก๊งมิจฯชายแดนเขมร

ลำปาง – แกะรอยเส้นทางแก๊งมิจฯชายแดนเขมร ไม่ยอมตาย..ยังเปิดประกาศลวงทำงานผ่านโซเชียลฯ ล่าสุดล่อ 4 หนุ่มสาวลำปางตอบแชทออเดอร์สินค้าชายแดนแลกเงินเดือนสูง ก่อนพาข้ามแดนผ่านไร่ข้าวโพดสระแก้วปลายสิงหาฯทั้งที่ด่านฯปิดตลอดแนว หนีกลับมาได้ 2 ญาติประกาศตามหาอีก 2
กรณีญาติของ หนุ่มวัย 24 ปี (ทอย) และ สาววัย 23 ปี (น้ำ) ชาวลำปาง 2 คน ได้ประกาศตามหา-วอนสื่อกระจายข่าวและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ติดตามช่วยเหลือออกมาจากฝั่งเขมร หลังถูกพาตัวข้ามไปทำงานเมื่อวันที่ 26 ส.ค.68 รวม4 คน แต่ 2 คน ถูกนำตัวออกมาปล่อยชายแดนแล้วหนีกลับมาฝั่งไทยได้ ขณะที่ทั้งคู่ยังติดต่อไม่ได้และยังคงอยู่ในฝั่งเขมรจนถึงขณะนี้(1 ก.ย.68)
ฝ้าย พี่สาวนายทอย หนุ่มลำปางวัย 24 ซึ่งยังอยู่ในฝั่งเขมร และไม่สามารถติดต่อได้ เข้าพบตำรวจเพื่อเข้าแจ้งความพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้ง ได้โชว์พิกัดที่ติดต่อน้องได้ครั้งสุดท้าย ก่อนจะหายไปให้ดู พร้อมกับเล่าว่าเพื่อนของน้องชายที่ชื่อ กอล์ฟ(หนีออกมาได้แล้ว ) และแฟนคือน้องน้ำ(ยังติดต่อไม่ได้) เป็นคนมาชวนน้องชายคือทอย และ หลานคือน้องคิม (หนีออกมาได้แล้ว) ไปทำงานเป็นแอดมินตอนแชทออเดอร์สินค้า โดยบอกว่ามีคนที่รู้จักแนะนำมา จึงพากันไป 4 คน คือ กอล์ฟและแฟนคือน้ำ และน้องทอยกับหลานคิม ซึ่งตอนแรกก็ไม่อยากให้ไป แต่ทางกอล์ฟก็บอกว่าไม่ต้องห่วงพร้อมส่งคลิปการทำงานที่นั่งหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์มาให้ดู
ทั้งหมดเดินทางไปคืน 24 ส.ค.68 น้องชายก็ได้ส่งรูปและข้อความมาบอกเป็นระยะ จนกระทั่งติดต่อไม่ได้ในเช้าวันที่ 26 ส.ค. ขณะที่คิม (หลาน)ได้ไปโพสต์ในกลุ่มว่ากำลังจะหนีและส่งพิกัดบอกในกลุ่มตั้งแต่ออกจากเขมร พร้อมขอให้ประกาศตามหาคนที่เหลือด้วย ตนจึงทราบแล้วว่าน้องชายที่ไปด้วยเกิดปัญหา จึงได้แชทถามจนรู้ว่าน้องชายยังอยู่ฝั่งเขมรและขาดการติดต่อ จึงได้ประกาศตามหาคนหายไปในทุกกลุ่มเผื่อน้องหลบหนีออกมาได้แต่ไม่รู้อยู่ไหนหรือไม่
ขณะที่คิมได้เล่าว่าสาเหตุที่ตนเองหนีออกมาได้เพราะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสมุดบัญชีจำกัดวงเงินถอน ทางแอดมินเขมรจึงได้พาตัวคิมกลับมาที่ฝั่งไทยคือ สระแก้ว เพื่อไปดำเนินการขยายวงเงินในบัญชี ระหว่างที่ถูกพาตัวข้ามมาคิมสบโอกาสจึงวิ่งหนีและขอความช่วยเหลือคนไทย จนสามารถหนีกลับมาได้
ส่วนกอล์ฟ ได้บอกว่าหลังจากที่ถูกพาเข้าไปฝั่งเขมร ก็ถูกแยกตัวออกจากกัน ไปที่ส่วนกลาง ก่อนจะไปสแกนหน้าที่ออฟฟิศ แล้วพบว่าสมุดบัญชีตาย จึงถูกพามาส่งไว้ชายแดนฝั่งจังหวัดจันทบุรี ซึ่งไม่ได้เจออีกสามคนเพราะตนถูกนำไปปล่อยพร้อมชาวอีสานอีก 3 คน รวม 4 คน วิ่งหนีข้ามรั้วลวดหนามกลับเข้ามาฝั่งไทย
ทั้งนี้ฝ้าย เปิดเผยว่า การชักชวนคนไปทำงานที่เขมร มีการประกาศ “รับสมัคร100 แอดมินแพ็คของ HR บัญชี ด่วน” ทางติ๊กต๊อก โดยคนชื่อ HRผิงผิง หากใครสนใจก็แอดถามรายละเอียด ซึ่งมีการทดลองให้หน้าม้าแอดไลน์โทรสอบถามกับคนชื่อผิง ตามหน้าโปรไฟล์ที่ลงไว้ ที่ให้ข้อมูลว่าเป็นการรับสมัครแอดมินตอบแชท อยู่หน้าด่านชายแดน
ซึ่ง HRผิงผิง บอกว่าตนเองทำงานที่นี่มาสองปีกว่าแล้วเป็นคนเชียงใหม่ เมื่อหน้าม้าถามว่า ต้องข้ามไปฝั่งโน้น(เขมร)ไหม ผิง ได้ตอบว่าขณะนี้ปิดด่าน แต่จะมีทีมงานพาเดินข้ามใช้เวลาเดินประมาณ 10-15นาที แล้วจะมีรถไปรับ โดยจะต้องเปิดบัญชีอย่างน้อย 2 บัญชี เพื่อให้บอสใช้เป็นบัญชีหมุนเวียนเงินทางธุรกิจ เพื่อลดการเสียภาษีเท่านั้น เจ้าของบัญชีก็จะได้ค่าดูแลบัญชีเดือนละ 3,000 บาท ส่วนงานก็ได้เดือนละ 19,500 บาท ทดลองงาน3 เดือน ก็จะขยับเงินเดือนขึ้น พร้อมโอที โบนัส อีก และพูดโน้มน้าวหน้าม้าให้ฟังดูแล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดา
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะต้องสอบปากคำผู้ที่หนีรอดออกมาได้ 2 คน เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือต่อไป