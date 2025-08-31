(คลิป)แก๊งมิจฯชายแดนกัมพูชายังไม่ตาย!ญาติโพสต์ว่อนโซเชียลฯ หนุ่มสาวลำปางโดนหลอกทำงาน สุดท้ายโผล่เขมร

ลำปาง - ญาติโพสต์ตามหาว่อนโซเชียลฯ..วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยหนุ่มสาวลำปางอีก 2 คน ถูกหลอกไปทำงานฝั่งเขมร บอกแค่นั่งตอบแชทแอปฯขายของ นัดรับตัวจากกรุงเทพฯ รวม 4 คน ก่อนพาขึ้นรถไปชายแดนสระ-เดินลัดไร่อ้อยโผล่กัมพูชา พอสแกนหน้าเป็น “บัญชีตาย” ส่งกลับมา 2 ติดต่อไม่ได้อีก 2 คน
หลังจากชาวลำปางโพสต์รูป-ลงประกาศทางเฟซบุ๊กเพื่อติตามหาคนหาย รวม 4 คน รอบแรกเมื่อ 28 ส.ค.68 โดยระบุว่าทั้ง 4 คน เป็นชาย 3 หญิง 1 ถูกหลอกไปทำงานที่ฝั่งกัมพูชา และหายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้ รุ่งขึ้น(29 ส.ค.)ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ..ว่าตามหาคนหายแถวด่านชายแดน อรัญ-คลองน้ำใส ตั้งแต่วันอังคาร เวลา 01.00น ชาย 1คน หญิง 1 คน โดนหลอกไปทำงานที่กัมพูชาช่วยแชร์กันหน่อยนะคะ พร้อมรูปชาย 1 คน ทราบชื่อคือนายทอย อายุ 24 ปี และรูปผู้หญิงคือ น้องน้ำ อายุ 23 ปี
หลังจากนั้นพี่สาวของนายทอยก็ได้ลงปรากาศตามหาตัวน้องชายในเพจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานฝั่งกัมพูชา โดยระบุว่าน้องชายถูกหลอกไปทำงานสระแก้ว แต่ไปถึงกับมีคนพาข้ามไปกัมพูชา ตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ ทางบ้านเป็นห่วงมาก ใครพบเห็นโปรดให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะ ตำแหน่งที่หายไปและติดต่อไม่ได้ คือ จังหวัดสระแก้ อำเภอวัฒนานคร วันจันทร์ ที่25 เวลา 22.55 น.
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับ “แม่บัว” แม่ของนางสาวน้ำ ซึ่งขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้และเป็นห่วงลูกสาวมาก ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไร แม่บัว เล่าว่า ปกติลูกสาวก็ทำงานช่วยพ่อในตลาด แต่เมื่อวันที่ 22-23 ส.ค. น้องได้มาบอกว่าตัวเขากับแฟนและเพื่อนรวม 4 คน จะไปทำงานที่กรุงเทพฯ เนื่องจากมีคนชักชวนให้ไปทำงานด้านคอมพิวเตอร์คือไปเป็นคนตอบออร์เดอร์ลูกค้า ของบริษัทขายสินค้าแอปฯชื่อดัง 2 แอป
ซึ่งแม่ก็ได้ห้ามไว้เพราะลูกไม่ได้เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์และเรียนจบเพียงชั้น ม.6 แต่ลูกเขยก็บอกว่าจะไปและไม่ต้องห่วงจะดูแลลูกสาวเอง
จนกระทั่ง เช้าวันที่ 25 ส.ค.ลูกส่งรูปมาทางไลน์บอกว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพฯแล้ว และกำลังรออยู่ใต้สะพาน เพื่อรอทางบริษัทมารับ และส่งรูปรถสีขาวมารับ ซึ่งจริงๆเป็นรถแกรป จากนั้นตนก็ถามลูกว่ามีเงินติดตัวไหม เพราะก็กลัวลูกไม่มีเงินจึงให้ส่งคิวอาร์โค้ชมาและได้โอนเงินไปให้ 500 บาท
ต่อมาลูกก็ส่งรูปรถสีแดงมาให้ ซึ่งเมื่อตนเห็นก็ทราบได้ทันทีว่าไม่ใช่รถในประเทศไทย จึงบอกให้ลูกออกมา แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
“เชื่อว่าลูกถูกพาตัวข้ามไปฝั่งเขมรแน่นอน จึงได้ไปแจ้งความกับตำรวจ และหลังจากนั้นลูกเขยชื่อกอล์ฟ ก็ประสานกลับมาว่าตัวเขากับเพื่อนชื่อคิมถูกส่งตัวข้ามชายแดนกลับมา ขณะนี้อยู่ กทม. และรอแฟนคือน้องน้ำกับน้องทอย เพราะทางพี่อีกคนที่สามารถประสานงานในฝั่งเขมรบอกว่าอีก 2 คนจะถูกส่งตัวกลับมาเมื่อคืน แต่ก็ยังไม่ไม่มีวี่แวว จึงอยากวิงวอนของให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือลูกด้วยเพราะเป็นผู้หญิงไม่แน่ใจว่าหากทำงานไม่ได้จะถูกส่งตัวต่อไปที่ไหนอีกหรือไม่”
ขณะที่ผู้สื่อข่าวสอบถามนายกอล์ฟ แฟนน้องน้ำที่ถูกปล่อยตัวกลับออกมา เจ้าตัวบอกทางโทรศัพท์ว่าได้รับการชักชวนให้ไปทำงานที่ กทม.เพื่อตอบแชทแอปขายของ และบอกว่าออฟฟิศอยู่ฝั่งไทยแต่อยู่ใกล้ชายแดน จึงพากันไป เมื่อไปถึง กทม.ก็นั่งรถไป เปลี่ยน 2 ครั้งก่อนที่จะให้ไปพักที่โรงแรมมานี ที่สระแก้ว และพาเดินลัดไร่อ้อยไปโผล่อีกฝั่ง
ขณะนั้นตนเองกจะกลับก็ไม่ได้เพราะกลับไม่ถูก เมื่อไปถึงก็ให้ไปที่ส่วนกลาง ก่อนจะไปออฟฟิศสแกนหน้า แต่ด้วยที่ตนเองกับเพื่อนอีกคน “บัญชีตาย” จึงถูกส่งตัวกลับตามช่องทางธรรมชาติฝั่งจันทบุรี โดยตนกับแฟนและเพื่อนอีกคนถูกแยกกันตั้งแต่ถึงส่วนกลาง โดยคนของบริษัทบอกว่าจะพาแฟนตามมา ซึ่งตนเองก็เชื่อว่าแฟนอาจจะถูกนำตัวออกมารอแล้วจึงรีบข้ามแดนข้ามลวดหนามกลับมา แต่รอแล้วก็ไม่มาและก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แฟนกับเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างแล้วเหมือนกัน