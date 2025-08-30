(คลิป) พ่อยืนยัน“น้องตงเฮง”คือลูกแท้ๆ พร้อมตรวจDNA วอนช่วยลูกชายกับเมียกัมพูชาได้กลับมาอยู่พร้อมหน้า

สุรินทร์- พ่อชาวไทยยืนยัน “น้องตงเฮง” เด็กชาย 13 ปี คือลูกชายแท้ๆ พร้อมตรวจ DNA พร้อมยกมือไหว้ทั้งน้ำตา วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้เมียชาวกัมพูชากับลูกชายได้กลับมาอยู่ด้วยกันพร้อหน้าเหมือนเดิม ชาวบ้านเผย “น้องตงเฮง” พูดภาษาเขมรได้ตั้งแต่เด็ก ล่าสุดสองแม่ลูกยังพักอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.สุรินทร์
วันนี้ ( 30 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีดรามา ครูนักเรียนร้องไห้กอดกัน หลังจากตำรวจพาแม่ชาวกัมพูชา ไปเชิญตัวเด็กชาย อายุ 13 ปี ออกจากโรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เพื่อผลักดันกลับประเทศกัมพูชา หลังพบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ทั้งสองแม่ลูกมาพักที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุรินทร์ พร้อมหาแนวทางช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้ ตามที่เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 182 บ.โนนสังข์ ม.10 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นบ้านของนายศิริโชค เภาว์เพ็ง อายุ 67 ปี สามีของนางเซียบ พารม(SEAP PHAROM) อายุ 41 ปี ชาวกัมพูชา มารดาของ ด.ช.ตงเฮง ระเสม็ย อายุ 13 ปี สองแม่ลูกชาวกัมพูชากรณีดรามาดังกล่าว พบสภาพบ้าน 2 ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จในสภาพเก่า
นายศิริโชค เภาว์เพ็ง กล่าวทั้งน้ำตา พร้อมยกมือไหว้วอนให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือ ว่า ขอให้ช่วยเมียกับลูกชายได้กลับมาอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิม ครอบครัวตนไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ไม่เคยลักเล็กขโมยน้อย และตนมั่นใจว่าเป็นลูกของตน เพียงแต่ตั้งท้องเร็วเกิน ส่วนจะมีการตรวจ DNA ตนก็พร้อมตรวจ และดีใจถ้าลูกชายจะได้กลับมาเรียนหนังสือต่อ เพราะตนก็รักเขามาก
ขณะที่ นางไพ ควรดี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ 10 บ้านโนนสังข์ เพื่อนบ้าน (เสื้อลายดอกสีเขียว) บอกว่า ตอนเด็กมาอยู่ใหม่ๆ ก็พูดภาษาเขมรได้แล้ว นิสัยก็เป็นเด็กธรรมดาเหมือนบ้านเรา ก็สงสารเด็ก เคยอยู่ร่วมกัน เป็นเพื่อนบ้านข้างเคียง ก็เห็นเด็กมาตลอด ตนก็อยากให้เขาได้เรียนหนังสือต่อที่นี่
ส่วนนางยอย นันทา อยู่บ้านเลขที่104 หมู่ 10 บ้านโนนสังข์ เพื่อนบ้าน (เสื้อลายดอกสีชมพู) กล่าวว่า น้องมาอยู่ตั้งแต่อายุ5-6 ขวบ ตอนนั้นพูดภาเขมรได้แล้ว นิสัยดี อยากให้น้องได้กลับมาเรียน และอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิม
ขณะที่ นายแซว แก่นมั่น อยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 10 บ้านโนนสังข์ เพื่อนบ้าน (เสื้อสีชมพู) กล่าวว่า สองสามีภรรยาก็รับจ้างไปทั่ว ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ส่วนเด็กมาอยู่ตั้งแต่ 5-6 ขวบแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุด สองแม่ลูกยังพักอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ไปจนกว่าการดำเนินการ ช่วยเหลือตามขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จ และถูกต้องตามกฎหมาย