“น้องตงเฮง” พร้อมแม่กัมพูชาเข้าอยู่บ้านพักเด็กฯ สุรินทร์ รอสหวิชาชีพ-ตม.สอบเพิ่ม พ่อเลี้ยงยันลูกสัญชาติเขมร

สุรินทร์ - พ่อเลี้ยง “น้องตงเฮง” ยันลูกชายมีสัญชาติกัมพูชาจริง เดินทางเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติด้านช่องสะงำ ศรีสะเกษ ปี 2561 ก่อนได้รับรองเป็นผู้ปกครองเพื่อเข้าเรียนหนังสือ ขณะล่าสุด “น้องตงเฮง” พร้อมแม่ชาวกัมพูชา เข้าพักอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุรินทร์ รอ จนท.สหวิชาชีพ และ ตม.สอบเพิ่มวันนี้
วันนี้ (29 ส.ค. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมถึงกรณีดรามาครูนักเรียนร้องไห้กอดกันหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพาแม่ชาวกัมพูชาไปเชิญตัวเด็กชาย อายุ 13 ปี ออกจากโรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เพื่อผลักดันกลับประเทศกัมพูชา เนื่องจากเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด นายใบ หรือนายศิริโชค เภาว์เพ็ง อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 182 บ.โนนสังข์ ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ยืนยันว่าตน เป็นพ่อเลี้ยง โดย นางมอม หรือ นางเซียบ ฟารม อายุ 41 ปี มีลูกติด มาอยู่ด้วยตอนอายุประมาณ 3 ขวบ ก่อนที่ตนจะรับรอง ด.ช.ตงเฮง ระเสม็ย อายุ 13 ปี เป็นผู้ปกครองเพื่อให้ได้เรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ก่อนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ที่ โรงเรียนบัวเชดวิทยา และยืนยันว่า ด.ช.ตงเฮงพูดภาษาเขมรไม่ได้ เนื่องจากมาอยู่ไทยตั้งแต่เล็ก ตอนนั้นภรรยาเข้ามาประเทศไทยทางช่องสะงำส่วนลูกชายตามมาภายหลัง ประมาณ 8-9 ปีที่แล้ว เพราะภรรยามาอยู่ไทยได้ประมาณ 8 ปีแล้วตั้งแต่อายุ 31-32 ปี
ขณะที่ นางเซียบ ฟารม (SEAP PHAROM) ได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะเข้าจับกุมที่หมู่บ้านโนนสังข์ ต.บัวเชด อ.บัวเชด ว่า ตนเกิดเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2530 อายุ 38 ปี ที่อยู่เดิมตำบลกัมปงจาม อำเภอบันเตียร์ จังหวัดกัมปงจาม สัญชาติกัมพูชา และเด็กชายตงเฮง ระเสม็ย เกิด 7 ก.พ. 2555 อายุ 13 ปี ที่อยู่เดิม ตำบลกำปงจาม อำเภอบันเตียร์ จังหวัดกัมปงจาม สัญชาติกัมพูชา ซึ่งตนเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชา
และยังให้การว่าเมื่อปี 2553 ได้พบกับสามีไทย ซึ่งข้ามไปเล่นการพนันที่กาสิโน ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ต่อมาปี 2555 นางเซียบได้คลอดเด็กชายตงเฮง ระเสม็ย ที่ อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ในปี 2561 นางเซียบได้พาเด็กชายตงเฮง ระเสม็ย ซึ่งเป็นบุตรของตนเองกับสามีชาวกัมพูชา ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ ใกล้ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ มาอยู่อาศัยกับชายชาวไทย ที่บ้านโนนสังข์ ต.บัวเชด ก่อนถูกจับกุม
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทั้งสองแม่ลูกชาวกัมพูชานอนพักอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุรินทร์ ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งวันนี้ (29 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ ตม.สุรินทร์ พร้อมกับสหวิชาชีพจะเข้าไปสอบปากคำอีกครั้ง
ทางด้าน พ.ต.อ.สราวุธ ศรีวิฑูลย์ศักดิ์ ผกก.สภ.บัวเชด เปิดเผยเพิ่มเติมถึงคดีดังกล่าวว่า หลังจากได้รับแจ้งพบบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบ พบตัวผู้หญิงคนหนึ่งตรวจสอบหลักฐานเข้าเมืองไม่มี ไม่ถูกต้อง ก็ต้องนำตัวมาเพื่อผลักดันกลับ สอบถามสามารถพูดภาษาไทยได้เขาบอกว่ามีลูกเรียนหนังสืออยู่ ก็คิดอยู่ว่าหากเอาแม่ไปแล้วลูกจะอยู่กับใครก็เลยต้องเอาตัวลูกกลับไปด้วย จึงไปเชิญตัวลูกมาด้วย หลักฐานที่แม่มีคือใบบอเดอร์พาส (หนังสือเดินทางชั่วคราว) ที่เข้ามาทางช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ แต่ไม่มีการปั๊มที่ฝั่งไทย ถือว่าเข้ามาไม่ถูกต้อง ส่วนพ่อเด็กเป็นเพียงแค่พ่อเลี้ยง กรณีที่บอกว่าไม่มีญาติอยู่ทางฝั่งกัมพูชานั้น พบว่าช่วงที่อยู่ไทยเขาก็กลับไปหาญาติเยี่ยมเยือนที่ประเทศกัมพูชาอยู่