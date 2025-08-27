ตำรวจชลบุรี เตรียมส่งฟ้องคดีอาญา UJV โกงค่าแรงกว่า 7 พันล้านผู้รับเหมาช่วงโครงการพลังงานสะอาด CFP

ศูนย์ข่าวศรีราชา – เฮลั่น สมาพันธ์ผู้รับเหมาช่วงโครงการพลังงานสะอาด CFP หลังตำรวจชลบุรี รับส่งฟ้องคดีอาญา UJV โกงค่าแรง กว่า 7 พันล้านบาทในโครงการพลังงานสะอาด CFP จากนี้พร้อมเดินหน้าต่อสู่การเจรจาในชั้นศาล
วันนี้ ( 27 ส.ค.) ตัวแทนสมาพันธ์ผู้รับเหมาภาคตะวันออก นำโดย นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ กรรมการบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด หรือ SCC และ บริษัท ฉัตรการช่าง จำกัด ,ชินโบ , Cmg , Italthai , Rotary ,Ietl ,Caz และ Trc ได้ร่วมกันนำกระเช้าดอกไม้ไปมอบให้กับ พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี และ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ณ ห้องประชุม สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเพื่อให้กำลังใจและแสดงความขอบคุณ
หลังนำคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และตำรวจ สภ.แหลมฉบัง ร่วมกันพิจารณาคำร้องแจ้งความเอาผิดทางอาญาจนถึงที่สุดแก่กลุ่ม UJV ผู้จัดการ ผู้กระทำการแทน ผู้รับเหมาหลักหรือผู้แทนและบุคคลเกี่ยวข้องฐานทุจริตหลอกลวง ไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญาจนสร้างความเสียหายมากกว่า 7,000 ล้านบาท ให้กับบริษัทผู้รับเหมากว่า 40 ราย
ซึ่งสุดท้ายที่ประชุมที่มี พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เป็นประธานได้ข้อสรุปส่งฟ้องอาญากลุ่ม UJV ตามที่กลุ่มผู้รับเหมาช่วงได้แจ้งความเอาผิดไว้ที่ สภ.แหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.2567 ที่ผ่านมา
พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง เผยว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวที่ผ่านมาอาจมองว่าไม่มีอะไรคืบหน้า แต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบตามความเป็นจริงและอยู่ในกรอบของกฏหมาย เพื่อหาข้อสรุปและมติในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดีที่มีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ให้ได้ว่าจะสามารถเอาผิดในคดีอาญา กับบริษัท UJV ได้หรือไม่
ขณะที่ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ กรรมการบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด หรือ SCC เผยว่าที่ผ่านมาสหพันธ์ผู้รับเหมาภาคตะวันออก ได้ดำเนินการฟ้องร้องกลุ่ม UJV ในส่วนที่ไม่ได้รับการชำระค่าจ้างในการดำเนินโครงการพลังงานสะอาด CFP จ.ชลบุรี ประมาณ 7-8 พันล้านบาท ซึ่งคดีเริ่มมาตั้งแต่ปีก่อนและได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการฟ้องร้องในคดีอาญาด้านแรงงาน ซึ่งวันนี้กลุ่มผู้รับเหมาช่วง ต้องการให้กำลังใจกับคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยทำงานมาตลอดกว่า 1 ปี
“ เราได้ฟ้องร้องในข้อหาฉ้อโกงแรงงาน เพราะ UJV ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าไม่มีเงินชำระค่าจ้างแรงงานให้กับเรา แต่ก็ยังหลอกให้เราทำงานให้จนมีผู้เสียหาย 40 กว่าบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งมาตลอดว่าอยู่ในช่วงดำเนินการ และในวันนี้ได้ลงมติในที่ประชุมว่าจะฟ้องอาญา ทำให้พวกเรารู้สึกดีใจและมีความหวัง จากนี้ก็พร้อมที่จะเดินหน้าในชั้นศาล ด้วยหวังว่าจะนำสู่การไกล่เกลี่ย และหาก UJV รับปากต่อหน้าศาลว่าจะไกล่เกลี่ยค่าจ้างทั้งหมดให้เรา ก็ถือว่าโอเค”
นายฉัตรมงคล ยืนยันว่าที่ผ่านมากลุ่มผู้รับเหมาไม่ได้รับการชำระค่าจ้างที่ค้างจ่ายกว่า 7 พันล้านบาทจาก UJV แต่อย่างใดจะมีบ้างก็บางรายที่ได้รับค่าจ้างบ้างแต่ก็น้อยมาก ทำให้ใน 1 ปีที่ผ่านมากลุ่มผู้รับเหมาต้องอยู่กันอย่างยากลำบาก หลายบริษัทพยายามที่จะดิ้นรนหางาน ขณะที่พนักงานหลายบริษัทก็ต้องแยกย้ายกันไปเพราะบริษัทไม่มีเงินชำระค่าจ้าง จึงทำให้เหลือเพียงบางส่วนที่ยังต้องตามคดีกันต่อไป