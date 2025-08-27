ชาวกาฬสินธุ์รวมพลังเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกต้นไม้ทะลุ 1 ล้านต้น เดินหน้าลดโลกร้อนลด PM 2.5

กาฬสินธุ์ - ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์เผยผลจากรวมพลังชาวกาฬสินธุ์ทุกภาคส่วน ส่งผลให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น มีต้นไม้มากกว่า 1 ล้านต้น พร้อมเดินหน้าโครงการ "รักกาฬสินธุ์ ปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อคนกาฬสินธุ์" เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน และฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 สร้างคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับมวลมนุษย์โลก
นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้รายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย ปี 2567 ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าคิดเป็น 31.46% ของพื้นที่ประเทศ หรือราว 101.7 ล้านไร่ และผลจากการสำรวจพบว่าจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ในภาคอีสานนั้นมี 9 จังหวัด ซึ่งหนึ่งในนั้นมี จ.กาฬสินธุ์ด้วย
โดยพื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการรวมพลังของชาวกาฬสินธุ์ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปลูกต้นไม้โครงการต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้กาฬสินธุ์มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการรวมพลังปลูกต้นไม้โครงการ “กาฬสินธุ์ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในช่วงปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเป้าหมายการปลูกต้นไม้ 720,000 ต้น
“แต่จากพลังของชาวกาฬสินธุ์ทุกภาคส่วนทั้ง 18 อำเภอ สามารถปลูกต้นไม้เกินเป้าหมาย โดยปลูกได้มากถึง 1 ล้านต้น ซึ่งต้องขอขอบคุณชาวกาฬสินธุ์ และทุกภาคส่วน รวมทั้งทุกหน่วยงานที่ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ทำให้กาฬสินธุ์มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น” นายวิทยากล่าว และว่า
ในปี 2568 นี้ ทสจ.กาฬสินธุ์จะยังคงร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเดินหน้าปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ปลูกคนละต้น เพื่อคนกาฬสินธุ์" เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเพิ่มพื้นที่ที่สีเขียว เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สร้างคุณภาพอากาศที่ดีและสุขภาพที่ดีของประชาชนและมีประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประชากรชาวกาฬสินธุ์มีอยู่ประมาณ 980,000 คน หากปลูกกันคนละต้นจะทำให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้นอีก 980,000 ต้น และจะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนกาฬสินธุ์ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้น โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ จ.กาฬสินธุ์ และขอย้ำว่า “คนกาฬสินธุ์ รักกาฬสินธุ์ ต้องช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้น