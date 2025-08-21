รองปลัดฯ ทส. นำประชุมติดตามมติ กนป. ครั้งที่ 2/2568 เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้ชาติ

กาญจนบุรี - รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ นำประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 5 เรื่องสำคัญ ครอบคลุมปัญหาที่ดิน-การเพิกถอนป่าสงวน และการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้เพื่อรองรับภัยธรรมชาติ
วันนี้ (21 สิงหาคม 2568) เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2568 โดยมีนายวันชัย จริยาเศรษฐโชค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ จำนวน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีปัญหาการถือครองที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (11 สิงหาคม 2502) ว่าด้วยนโยบายป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
และอัตราค่าจำหน่ายไม้ของกลางให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ การเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ากุยบุรี” บางส่วน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ตาล-ป่าแม่ยุย” และ “ป่าแม่หาด” บางส่วนที่ทับซ้อนกับพื้นที่นิคมสร้างตนเอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ป่าไม้เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมและดินถล่มอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป