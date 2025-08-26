แฉอีก "ทิดอลงกต" หรือนายเกรียงไกรหนีทหารจริง ด้าน ร.ร.แก่นนครหาหลักฐานลงทะเบียนเรียนไม่เจอ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ร.ร.แก่นนครวิทยาลัยเร่งหาหลักฐานการเรียนของทิดอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ หลังตรวจหาในระบบทะเบียนไม่พบ ด้านแหล่งข่าวทหารยืนยันอดีตพระอลงกตในชื่อเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว หนีทหารจริง เคยมีประวัติรับหมายเรียกขึ้นบัญชี และทำเรื่องขอผ่อนผัน แต่เมื่อถึงกำหนดวันตรวจเลือกกลับเบี้ยว
วันนี้ (26 ส.ค.) แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูง ไม่ขอเปิดเผยตัวแต่ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการของ นายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว หรือพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยระบุว่า ตามหลักฐานเอกสารแล้วอดีตพระอลงกตไม่ได้มาเข้ารับการตรวจเลือกทหาร แต่ก็ได้มาทำเรื่องผ่อนผันในปี พ.ศ. 2524 แต่เหตุผลในการผ่อนผันในสมัยนั้นก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งเพราะเราไม่ได้อยู่ในสมัยนั้น
อย่างไรก็ดี ทราบว่าอดีตพระอลงกตได้บวชเป็นพระในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งตอนนั้นท่านหมดเหตุผ่อนผันแล้ว พออายุ 30 ปี ตามข้อกฎหมายกำหนดว่าชายไทยทุกคนถือว่าพ้นราชการทหาร ในการเป็นทหารกองประจำการทุกคน ซึ่งนายอำเภอสามารถเรียกชายไทยมาเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้ถึงอายุ 29 ปี และแม้ว่าในช่วงก่อนอายุครบ 30 ปี ทางการเรียกมาเกณฑ์ทหารไม่ได้ แต่ก็จะมีผลบังคับทางคดีในระยะหนึ่ง
โดยแยกเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 ไม่มารับหมายเรียกเกณฑ์ทหาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีอายุความ 5 ปี กรณีที่ 2 คือได้รับหมายเรียกและทราบวัน เวลา สถานที่ในการตรวจเลือกแล้ว แต่เจตนาไม่มา หรือไม่อยู่จนการตรวจเลือกแล้วเสร็จ มีโทษจำคุก 3 ปี อายุความ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหมายเรียก กรณีนี้แม้เป็นบุคคลได้รับหมายเรียกในช่วงอายุ 29 ปี แต่ไม่มาเกณฑ์ทหาร อายุความทางคดีก็จะมีผลบังคับไปจนบุคคลนั้นอายุ 39 ปี ซึ่งกรณีของพระอลงกต ปัจจุบันข้อบังคับทางคดีที่เกี่ยวกับการหนีทหารไม่สามารถบังคับใช้กับท่านได้แล้ว เพราะคดีหมดอายุความไปแล้วทั้ง 2 กรณีข้างต้น
แต่จะมีผลเพียงทางอ้อม คือบุคคลนั้น ซึ่งรวมทั้งพระอลงกตด้วย คือบุคคลนั้นจะไม่มีเอกสารทางทหารไปแสดงกับบริษัทหรือองค์กรที่ไปสมัครงานว่าตนเองได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือแม้กระทั่งการทำเอกสารทางราชการ หากมีการขอหลักฐานเกี่ยวกับการผ่านการเกณฑ์ ก็จะไม่สามารถออกให้ได้
โดยกรณีของพระอลงกต พบว่าท่านมีเอกสาร สด.9 แต่ไม่มี สด.43 เพราะไม่ได้มาเข้ารับการเกณฑ์ทหาร รวมทั้ง สด.8 ก็ไม่มี เพราะไม่ได้เข้ารับราชการทหาร แต่มีข้อมูลการยื่นเรื่องขอผ่อนผันในช่วงปี 2524-2525 ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตพิษณุโลก สาขาเกษตรศาสตร์ แต่พอทำเรื่องผ่อนผันแล้ว เมื่อถึงกำหนดวันให้มารายงานตัว พระอลงกตกลับไม่มาตามกำหนด
จากการพูดคุยกับ พลตรี กิตติพงษ์ เนื่องชมภู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น ยืนยันที่เดินทางไปราชการที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยให้ข้อมูลยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า นายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารเกณฑ์ มีประวัติรายงานตัวขึ้นบัญชี และมีการยื่นเรื่องขอผ่อนผัน แต่เมื่อถึงกำหนดวันเกณฑ์ทหารกลับไม่ได้เดินทางมาเข้าสู่กระบวนการ ส่วนคดีฐานหนีทหาร ขณะนี้คดีหมดอายุความแล้ว
ขณะที่ทางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้มีการเรียกประชุมครูเพื่อหาหลักฐานการศึกษาว่าเรียนจบในระดับ มศ.3 หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการค้นหาแต่ยังไม่พบ เนื่องจากมีการย้ายงานฝ่ายทะเบียนมาที่อาคารวิชาการและครูที่ดูแลงานวิชาการในช่วงนั้นมีการเก็บเอกสารดีหรือไม่ เพราะต้องค้นหาย้อนหลังหลายสิบปี