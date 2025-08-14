นอภ.เกาะกูด แจงข่าวพบ "หมู่บ้านเขมร" บนเกาะกูดเป็นแรงงานถูกกม.แต่สร้างเพิ่งพักโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตราด – นอภ.เกาะกูด จ.ตราด ยันข่าวพบหมู่บ้านเขมรบนเกาะกูด เป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานในพื้นที่โดยถูกกฎหมาย แต่สร้างเพิงพักชั่วคราวโดยไม่ได้รับอนุญาต สั่งให้ออกจากพื้นที่ก่อน 18 ส.ค.นี้ ส่วนกรณีสร้างถนนเอื้อเขมรไม่เป็นความจริง ด้าน อบต.เกาะกูด เตรียมบังคับใช้กฎหมายรื้อถอนเพิงพักต่อไป
จากกรณีที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า พบชาวกัมพูชา 20 ครอบครัวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะกูด จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนนายอำเภอเกาะกูด ต้องทำรายงานข้อเท็จจริงชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยยืนยันว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่สร้างที่พักอาศัยชั่วคราวโดยไม่ได้รับอนุญาต และเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการทางกฎหมายแล้วนั้น
วันนี้ ( 14 ส.ค.) นายไพรัช สร้อยแสง นายอำเภอเกาะกูด จ.ตราด ได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องดังกล่าวว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ ม. 1 ต.เกาะกูด เมื่อเดือนพ.ย. 2567 ที่ผ่านมาและตรวจพบว่า มีการปลูกสร้างเพิงพักจำนวน 13 หลังในที่ดินของชาวไทย 3 รายประกอบด้วย ที่ดินของ นางชูศรี เถาวัลย์ ที่มีเพิงพักจำนวน 5 หลัง และที่ดินของ นายบุญมี สองเมือง พบเพิงพัก 5 หลัง ส่วนที่ดินของ นายบังเอิญ กระต่ายจันทร์ พบเพิงพัก 3 หลัง
" จากการสอบสวนพบว่าทั้ง 13 หลังเป็นของแรงงานเขมรที่เข้ามาทำงานในโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะกูดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่เนื่องจากทางโรงแรมไม่อนุญาตให้นำครอบครัวเข้าพักอาศัยด้วย จึงต้องมาเช่าที่ดินของชาวบ้านเพื่อปลูกเพิงพักอาศัยชั่วคราว ซึ่ง อบต.เกาะกูด ได้ออกคำสั่งทางกฎหมายเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2567 ให้ระงับการก่อสร้างและห้ามใช้อาคารดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522"
นายอำเภอเกาะกูด ยังกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสร้างถนนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แรงงานกลุ่มนี้ว่า ได้รับการชี้แจ้งจากฝ่ายปกครองว่าถนนดังกล่าวเป็นถนนดินลูกรังเดิมที่มีอยู่แล้วโดยมีความยาวประมาณ 700 เมตร ซึ่งในช่วงหลังประชาชนใช้น้อยลงเพราะมีเส้นทางใหม่ที่ตรงกว่า และต่อมา อบจ.ตราด ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีต แต่การก่อสร้างได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารระงับไว้ชั่วคราว เนื่องจากยังไม่ได้ขออนุญาตจาก กองทัพเรือ ให้ถูกต้อง
“ ยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดสร้างถนนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่แรงงานชาวเขมรตามที่เป็นข่าว ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่ายังคงมีแรงงานเขมรอาศัยอยู่อีก 19 คน (รวมเด็ก 8 คน) และได้ขอผ่อนผันเรื่องการย้ายออกจากพื้นที่เช่า ภายในวันจันทร์ที่ 18 ส.ค. 2568 นี้ หลังจากนั้น อบต.เกาะกูด ก็จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรื้อถอนเพิงพักดังกล่าวต่อไป”นายอำเภอเกาะกูด กล่าว