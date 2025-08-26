"ทิดอลงกต" รับแล้ว! สวมชื่อเพื่อนรัก บวชหนีโทษเกณฑ์ทหาร

"ทิดอลงกต" รับเดิมชื่อ "เกรียงไกร เพ็ชรแก้ว" ซ้ำเรียนไม่จบ ปวช.หนีไปทำงานมาเลเชีย ก่อนกลับไทยตามคณะผู้แสวงบุญ ตัดสินใจบวชไม่สึกก่อนสวมรอย-ปลอมเอกสารใช้ชื่อเพื่อนรัก"อลงกต พลมุข" ปกปิดตัวตนหนีเกณฑ์ทหาร
วันนี้ (26 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม มีรายงานว่าจากการสอบปากคำอดีตพระอลงกต ให้การรับสารภาพ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะข้อมูลยืนยันตัวบุคคล โดยระบุว่าเดิมทีตนเองนั้นชื่อนายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ชื่อเล่นจอร์จ เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น เกิดเมื่อปี 2503 โดยเรียนที่ รร.แก่นนครวิทยาลัย ก่อนที่ไปเรียน ปวช.ที่เกษตรบ้านกร่าง แต่ไม่จบหลักสูตร โดยห้วงระหว่างนั้นได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น แต่ไม่ได้เกณฑ์ทหาร เนื่องจากได้ช่วงปี 2524 ได้ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียโดยทำงานเป็นคนเขียนแบบสร้างตึกปิโตรนาส โดยออกทางช่องทางธรรมชาติ
ต่อมาปี 2529 ได้เดินทางกลับเข้ามาในไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ และได้มากับคณะผู้แสวงบุญ เพื่อมาศึกษาพระธรรมก่อนที่จะบวชเมื่อวันที่ 1 มี.ค.2529 เวลา 07.36 น. ที่วัดลำนารายณ์ ก่อนจะมาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุ วันที่ 25 พ.ค.2536 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นนายอลงกต พลมุขเพื่อหนีทหาร ส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนและใช้ชื่อเป็นนายอลงกต พลมุข เนื่องจาก ส่วนตัวรู้จักกับนายอลงกต สมัยอยู่ที่ขอนแก่น เนื่องจากเป็นเพื่อนรักกัน โดยที่นายอลงกต ไม่ทราบตนได้สวมรอยใช้ชื่อนี้ เช่นเดียวกับกรณีรายละเอียดของใบสุทธิที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนั้น ยอมรับว่าเป็นผู้เขียนเองทั้งหมด
อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าระหว่างการสอบปากคำ อดีตพระอลงกตไม่ได้มีท่าทีป่วยหรือไม่สบายถึงขั้นเดินไม่ได้อย่างที่เห็น ซ้ำยังลุกเดินคล่องเหมือนคนปกติ ต่างจากภาพที่เวลาอยู่ในสมณเพศ ต้องนั่งรถเข็นไปเรี่ยไรขอบริจาค