อดีตโค้ชฟุตบอลเยาวชนยัน “พระครูอลงกต” เคยเล่นกองหลังให้ทีมเยาวชนจังหวัดขอนแก่นปี 23

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมเยาวชนจังหวัดขอนแก่นยันพระครูอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เคยติดทีมเยาวชนของจังหวัดในตำแหน่งกองหลัง ในปี พ.ศ. 2523 แต่เล่นให้ทีมเยาวชนจังหวัดขอนแก่นได้เพียง 1 ปีก็ลาออกไป ยอมรับรู้สึกเศร้าใจกับข่าวที่เกิดขึ้น
นายณภัค นามสีฐาน อดีตครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และอดีตโค้ชหรือหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ได้นำรูปถ่ายที่มีการส่งผ่านมาให้ทางโซเชียลให้สื่อมวลชนดู เป็นภาพของพระครูอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี หรือ นายเกรียงไกร เพ็ชร์แก้ว หรือจอร์จ ซึ่งเป็นภาพที่พระครูอลงกตติดทีมฟุตบอลเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ไปร่วมแข่งชิงแชมป์ระดับภาค เพื่อคัดเลือกไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ในปี 2523 รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
นายณภัคเล่าว่า เมื่อปี 2530 ตนเคยเป็นโค้ชฟุตบอลทีมเยาวชนของจังหวัดขอนแก่นมาก่อน รวมทั้งช่วงที่พระครูอลงกตได้เข้าสู่ทีมเมื่อปี 2523 จนกระทั่งมีการคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ที่จัดโดยธนาครกรุงเทพ ในรอบคัดเลือกระดับตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา
จากนั้นพระครูอลงกตพร้อมพี่ชายได้ผ่านการคัดตัวก่อนจะเข้าสู่ทีมของจังหวัดขอนแก่น โดยพระครูอลงกตหรือนายเกรียงไกร เพชรแก้วในขณะนั้นเล่นในตำแหน่งกองหลัง
พระครูอลงกตถือเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังที่มีความแข็งแกร่ง มีความรับผิดชอบ ขยันซ้อม เมื่อแข่งขันแต่ไม่สามารถผ่านการคัดเลือกในระดับภาคในปีดังกล่าวแล้วเสร็จ พระครูอลงกตได้ออกจากทีมเยาวชนจังหวัดขอนแก่น แต่ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ทีมไหน จนกระทั่งปี 2548-2550 ตนได้ย้ายไปเป็นครูสอนพละที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จึงได้เจอพระครูอลงกตอีกครั้งก็ได้เข้าไปพูดคุยถึงช่วงที่เป็นนักเตะเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ส่วนชื่อที่เปลี่ยนเป็นอลงกตนั้น ไปเปลี่ยนชื่อตอนไหนไม่ทราบเพิ่งมารู้ทีหลังเช่นกัน
“หลังจากทราบข่าวก็รู้สึกเศร้าใจ ที่ผ่านมาพระครูอลงกตเป็นคนที่มีความเมตตาสูง แต่ก็เข้าใจกับข่าวสารที่เกิดขึ้น จึงไม่อยากที่จะรับฟังเรื่องราวเหล่านี้มากมาย รู้สึกสะเทือนใจ” นายณภัคกล่าว