ดวลกันอีกหน! ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ VIP อัสสัมชัญธนบุรี ปะทะ ทีม Goodboy

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2568 ที่สนามว่องประชานุกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้มีการจัดฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง VIP อัสสัมชัญธนบุรี พบกับทีม Goodboy เพื่อกระชับมิตรภาพ และเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานและอาวุโส ให้จัดสรรเวลามาออกกำลังกายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง
VIP อัสสัมชัญธนบุรี นำทีมโดย นายณรงค์วิทย์ อุ่นแสงจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, นายรัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว และนายทศพล สุขเริงรื่น ผู้อำนวยการฝ่ายทีมฟุตบอลเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ส่วนทีม Goodboy นำทีมโดย ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.ท.บรมวิช หิรัณยัษฐิติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ พ.ต.อ.สุธี เสน่ห์ลักษณา รองผู้บังคับการกองปราบปราม
ความหมายของแมตช์นี้เกินกว่าผลการแข่งขัน เพราะกีฬากลายเป็นสื่อกลางที่ช่วยสร้างเครือข่ายมิตรภาพ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน