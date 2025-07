(คลิป)นร.หญิงขอนแก่นวิทย์เจ้าของคลิปไวรัลกว่า 3 ล้านวิวให้กำลังใจพี่ทหารและพี่น้องไทยตามแนวชายแดน

กลายเป็นคลิปไวรัลที่มีการแชร์และชื่นชมจำนวนมาก ล่าสุดยอดวิวมากกว่า 3 ล้านบัญชี กรณีเมื่อหลายวันก่อนน้องนักเรียนหญิงในจังหวัดขอนแก่นได้โพสต์คลิปสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ อธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปะทะระหว่างทหารไทย-ทหารเขมร เน้นย้ำให้เห็นว่าการสู้รบดังกล่าวทางเขมรเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อน พร้อมกันนั้นได้ให้กำลังใจพี่ทหารหาญที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยอยู่ตามแนวชายแดนหลังทราบว่าน้องนักเรียนรายนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ชั้น ม.6 โปรแกรม EP ผู้สื่อข่าวจึงติดต่อเพื่อพูดคุย และทราบว่าน้องชื่อ น.ส.รินธารทอง ลัทธศักดิ์ศิริ หรือน้องพอใจ แต่คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ในเฟซบุ๊ก บัญชีชื่อ Trust Rattharin พร้อมแคปชันข้อความว่า “หวังว่าโลกจะได้รู้ โปรดแชร์ให้โลกรู้ I created this video in hopes of revealing the truth to the world.”โดยหลังอัปโพสต์ได้ไม่นาน ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง วาสนา นาน่วม และคุณทราย สก๊อต ได้นำโพสต์ไปเผยแพร่ต่อ กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย และมีคนเข้าไปชมมากกว่า 3 ล้านครั้งน.ส.รินธารทอง ลัทธศักดิ์ศิริ นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน บอกว่า ปกติแล้วตัวเธอเองและครอบครัวได้ทำคลิปเทิดทูน เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นชาติไทยเป็นประจำตามแต่โอกาสอยู่แล้ว พอเกิดการปะทะชายแดนไทย-เขมรและฝ่ายเขมรเป็นผู้เริ่มยิงประเทศไทยก่อน จึงต้องการเป็นกระบอกเสียงเพื่อที่จะให้ชาวโลกได้รู้ว่าคนไทยไม่ได้เป็นคนเริ่มยิงก่อน การทำคลิปนี้ช่วยกันทำกับครอบครัว พ่อจะเป็นคนที่เขียนบทดูรายละเอียดทุกอย่างให้ ตัวเองจะเป็นคนอ่าน และช่วยกันตัดต่อแล้วโพสต์เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กบัญชีของพ่อหลังจากนั้นทางคุณวาสนา นาน่วม และคุณทราย สก๊อต ได้นำไปเผยแพร่ต่อ ทำให้ดังในโลกโซเชียลจนถึงขณะนี้ เราอยากให้ชาวโลกรู้ว่าไม่ได้อยากให้สงครามนี้เกิดขึ้น และอยากให้รู้ว่าฝั่งกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อน อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวเป็นคนรักสันติสุขอยู่แล้ว จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครโอเค รู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่ทำข้อตกลงกันไปแล้วว่าจะยุติการยิง แต่หลังจากนั้นก็ยังมีการยิงเกิดขึ้นเรื่อยๆ อยากให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าและชาวบ้านแถวชายแดนอยากให้มีกำลังใจที่ดี และคนที่อยู่แนวหลังจะคอยเป็นกำลังใจอย่างเต็มที่