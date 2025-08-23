กระแสแรง!คนเชียงใหม่ตื่นตาฝูงห่านทดลองงานบำบัดน้ำเสียคูเมือง-พลิกแหล่งน้ำเน่าสาหร่ายเขียวเป็นจุดเช็คอิน

เชียงใหม่-วันหยุดไม่ได้หยุด! คนเชียงใหม่ตื่นตาชมฝูงห่านเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ทดลองบำบัดคุณภาพน้ำในคูเมือง ทึ่งจากจุดปัญหาสาหร่ายเขียวหมักหมมน้ำเสีย กลายเป็นจุดถ่ายรูป พบครอบครัวหอบลูกจูงหลานเที่ยวหย่อนใจ
วันนี้(23ส.ค.68) รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ช่วงหน้าตลาดประตูเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก จากการที่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวต่างพากันมาชมและถ่ายภาพฝูงห่านที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ นำมาทดลองเลี้ยงให้กินจอกแหนและวัชพืชเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ แต่กลับกลายเป็นว่าเกิดกระแสได้รับความสนใจในเรื่องความแปลกใหม่และน่ารักมากกว่า โดยเช้าวันนี้พบว่านอกจากเล้าไม้ไผ่เดิมที่อยู่ริมตลิ่งแล้ว ล่าสุดทางเทศบาลฯ ได้มีการทำคอกบนแพไม้ไผ่ลอยน้ำพร้อมมุงหลังคาหญ้าคาให้เพิ่มเติมเป็นที่อยู่ของฝูงห่าน
ทั้งนี้แม้ว่าช่วงคืนที่ผ่านมาจะเกิดฝนตกหนักในเขตตัวเมืองเชียงใหม่แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อฝูงห่าน ขณะที่ทางเจ้าหน้าผู้ดูแลได้ทำการปล่อยห่านออกจากเล้าในช่วงเวลาประมาณ 08.00 น.เพื่อดำเนินการทดลองบำบัดคุณภาพน้ำตามปกติ ท่ามกลางการรอคอยของผู้สนใจ ซึ่งหลายคนพาลูกหลานมาเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดด้วย โดยครอบครัวหนึ่ง เปิดเผยว่า ทราบจากโซเชียลมีเดียว่ามีการนำฝูงห่านมาปล่อยเลี้ยงในคูเมืองและเห็นว่าน่ารักดี จึงเกิดความสนใจและพาเด็กๆ มาชมด้วยตัวเอง ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่น่าสนใจ และสร้างสีสันความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามหากจะแวะชมต้องใช้ระมัดระวังด้วย เพราะอยู่ติดริมถนนและน้ำ โดยเฉพาะเด็กๆ ต้องระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้ห่วงว่าหากห่านตกใจวิ่งขึ้นไปบนถนนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้