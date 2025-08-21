ทลฉ.ร่วมกับผู้ประกอบการท่า แก้ไขปัญหาการจราจร จัดคิวให้จองล่วงหน้า ใช้จริง 25 ส.ค.นี้ฟรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ทลฉ. ร่วมกับผู้ประกอบการท่า แก้ไขปัญหาการจราจร จัดคิวให้จองล่วงหน้า ใช้ จริง 00.01 น. 25 ส.ค.นี้ สนใจรีบเข้าไปลงทะเบียนและจองคิวกันได้เลยด่วนๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่าที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังได้รับการแจ้งถึงปัญหาจราจรในท่าเรือฯ ซึ่งผู้บริหารท่าเรือไม่ได้นิ่งนอนใจ ดำเนินการการแก้ไขการจราจรในท่าเรือแหลมฉบังอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องมาโดยตลอด ล่าสุดเตรียมนำระบบ TRUCK QUEUE มาใช้ แบบ 100 % อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อกระจายปริมาณรถเข้าออกให้ทั่วถึงทุกช่วงเวลา โดยเปิดดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด หากสามารถกระจายตู้สินค้าได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ระบบขนส่งคล่องตัว เครื่องจักรทำงานเต็มประสิทธิภาพ และลดความแออัดในเขตท่าเรือได้
ขณะนี้ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกที่จะเข้าใช้บริการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ Truck Queue สามารถมาร่วมลงทะเบียน เพื่อใช้งานฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการจัดอบรมการใช้งาน และจะทำการ ทดลองใช้งานเต็มรูปแบบ 100 % ในเวลา 00.01 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม นี้ โดยลงทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์, มือถือ และแทปเลต หากใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบลงทะเบียนกันได้เลยเพื่อความสะดวกในการใช้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
เรือโทยุทธนา กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง และให้ความสนใจในโครงการดังกล่าว ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ เช่น การลงทะเบียน , การใช้งาน, การจองคิวในระบบ และตอบข้อซักถามจากผู้ประกอบการ หากใครที่ยังลงระบบจองไม่เป็น สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่การเงินประตู 3 ประตู 4 ได้เลย ท่าเรือฯได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ อำนวยความสะดวกให้ฟรีทุกตู้ ทุกคัน ทุกช่องทาง โดยสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ และเริ่มใช้วันที่ 25 สิงหาคม นี้ เป็นต้นไป
สำหรับระบบTRUCK QUEUE นั้น จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และวางแผนในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องมารอคิว โดยข้อดีของระบบTRUCK QUEUE คือเป็นการจองคิว เพื่อเตรียมมารับส่งสินค้า แต่ถ้าใครมีคิวก่อนก็จะรับสินค้าได้เลยและกลับบ้านได้ทันที แต่ไม่เข้าระบบ TRUCK QUEUE ก็จะต้องรอเป็นเวลาหลายชั่วโมง ทำให้เกิดผลกระทบกับหลายๆด้วย หากทุกฝ่ายร่วมมือกันและเริ่มต้นไปด้วยกันปัญหาการจราจรในท่าเรือแหลมฉบังก็จะคล่องตัวขึ้นอย่างแน่นอน