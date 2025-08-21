xs
xsm
sm
md
lg

ทลฉ.ร่วมกับผู้ประกอบการท่า แก้ไขปัญหาการจราจร จัดคิวให้จองล่วงหน้า ใช้จริง 25 ส.ค.นี้ฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - ทลฉ. ร่วมกับผู้ประกอบการท่า แก้ไขปัญหาการจราจร จัดคิวให้จองล่วงหน้า ใช้ จริง 00.01 น. 25 ส.ค.นี้ สนใจรีบเข้าไปลงทะเบียนและจองคิวกันได้เลยด่วนๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่าที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังได้รับการแจ้งถึงปัญหาจราจรในท่าเรือฯ ซึ่งผู้บริหารท่าเรือไม่ได้นิ่งนอนใจ ดำเนินการการแก้ไขการจราจรในท่าเรือแหลมฉบังอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องมาโดยตลอด ล่าสุดเตรียมนำระบบ TRUCK QUEUE มาใช้ แบบ 100 % อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อกระจายปริมาณรถเข้าออกให้ทั่วถึงทุกช่วงเวลา โดยเปิดดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด หากสามารถกระจายตู้สินค้าได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ระบบขนส่งคล่องตัว เครื่องจักรทำงานเต็มประสิทธิภาพ และลดความแออัดในเขตท่าเรือได้

ขณะนี้ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกที่จะเข้าใช้บริการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ Truck Queue สามารถมาร่วมลงทะเบียน เพื่อใช้งานฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการจัดอบรมการใช้งาน และจะทำการ ทดลองใช้งานเต็มรูปแบบ 100 % ในเวลา 00.01 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม นี้ โดยลงทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์, มือถือ และแทปเลต หากใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบลงทะเบียนกันได้เลยเพื่อความสะดวกในการใช้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรือโทยุทธนา กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง และให้ความสนใจในโครงการดังกล่าว ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ เช่น การลงทะเบียน , การใช้งาน, การจองคิวในระบบ และตอบข้อซักถามจากผู้ประกอบการ หากใครที่ยังลงระบบจองไม่เป็น สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่การเงินประตู 3 ประตู 4 ได้เลย ท่าเรือฯได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ อำนวยความสะดวกให้ฟรีทุกตู้ ทุกคัน ทุกช่องทาง โดยสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ และเริ่มใช้วันที่ 25 สิงหาคม นี้ เป็นต้นไป

สำหรับระบบTRUCK QUEUE นั้น จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และวางแผนในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องมารอคิว โดยข้อดีของระบบTRUCK QUEUE คือเป็นการจองคิว เพื่อเตรียมมารับส่งสินค้า แต่ถ้าใครมีคิวก่อนก็จะรับสินค้าได้เลยและกลับบ้านได้ทันที แต่ไม่เข้าระบบ TRUCK QUEUE ก็จะต้องรอเป็นเวลาหลายชั่วโมง ทำให้เกิดผลกระทบกับหลายๆด้วย หากทุกฝ่ายร่วมมือกันและเริ่มต้นไปด้วยกันปัญหาการจราจรในท่าเรือแหลมฉบังก็จะคล่องตัวขึ้นอย่างแน่นอน









ทลฉ.ร่วมกับผู้ประกอบการท่า แก้ไขปัญหาการจราจร จัดคิวให้จองล่วงหน้า ใช้จริง 25 ส.ค.นี้ฟรี
ทลฉ.ร่วมกับผู้ประกอบการท่า แก้ไขปัญหาการจราจร จัดคิวให้จองล่วงหน้า ใช้จริง 25 ส.ค.นี้ฟรี
ทลฉ.ร่วมกับผู้ประกอบการท่า แก้ไขปัญหาการจราจร จัดคิวให้จองล่วงหน้า ใช้จริง 25 ส.ค.นี้ฟรี
ทลฉ.ร่วมกับผู้ประกอบการท่า แก้ไขปัญหาการจราจร จัดคิวให้จองล่วงหน้า ใช้จริง 25 ส.ค.นี้ฟรี
ทลฉ.ร่วมกับผู้ประกอบการท่า แก้ไขปัญหาการจราจร จัดคิวให้จองล่วงหน้า ใช้จริง 25 ส.ค.นี้ฟรี
กำลังโหลดความคิดเห็น