กรมพัฒน์ดีเดย์ 15 ส.ค. ให้บริการระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ เฟส 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้บริการ “ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service) เฟส 2” ตั้งแต่ 15 ส.ค. 68 เป็นต้นไป เพิ่มความสะดวกหน่วยงานภาครัฐ สามารถเลือกรายการทางทะเบียน และระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้เลย รวมทั้งสามารถดูและดาวน์โหลดเอกสารได้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้แบบเรียลไทม์ มั่นใจช่วยยกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2568 เป็นต้นไป กรมจะเปิดให้บริการ “ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service) เฟส 2” ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรวดเร็วมากขึ้น อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐที่ได้ใช้บริการข้อมูลธุรกิจจากกรม เพื่อนำไปใช้ในราชการ เน้นตอบโจทย์การให้บริการภาครัฐยุคใหม่ สนองความคาดหวังภาคธุรกิจและประชาชนที่ต้องการบริการจากภาครัฐที่รวดเร็ว
ทั้งนี้ ระบบที่ปรับใหม่ หน่วยงานภาครัฐ สามารถเลือกรายการทางทะเบียนที่กรมได้จัดชุดไว้ โดยแบ่งเป็น 5 ชุด ได้แก่ 1.ืหนังสือรับรอง 2. การเปลี่ยนแปลงกรรมการ 3. การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนอื่นๆ 4. งบการเงิน และ 5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมระบุช่วงเวลาได้ตามความต้องการด้วยตนเอง และกรมจะส่งข้อมูลให้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกจัดเรียงลำดับเอกสาร ที่พร้อมพิมพ์และง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการข้อมูลธุรกิจผ่านระบบดังกล่าว สามารถดูและดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเลตได้แบบเรียลไทม์ รองรับทั้งระบบ iOS และ Android สามารถยื่นแก้ไข ยกเลิกคำขอ ดาวน์โหลดเอกสาร ตลอดจนพิมพ์เอกสาร นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในราชการ เป็นการยกระดับการให้บริการภาครัฐที่เต็มประสิทธิภาพทันต่อยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เกื้อหนุนให้ภาคธุรกิจใช้เวลาที่เหลือไปกับความท้าทายด้านอื่นๆ โดยไม่ต้องกังวลกับการบริการภาครัฐ ส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ทุกเวทีการค้าอย่างมั่นใจ
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service) ของกรม สามารถสมัครและขอรับบริการได้ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service) หลังจากนั้น ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือเข้าสู่ระบบเพื่อขอรับบริการ และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไป เพียงเท่านี้ หน่วยงานภาครัฐที่ต้องใช้ข้อมูลทางทะเบียนเกี่ยวกับนิติบุคคลในการให้บริการ ก็สามารถให้บริการได้ด้วยความรวดเร็ว โดยไม่ต้องร้องขอเอกสารแบบกระดาษอีกต่อไป
“เป็นความสะดวกที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถการให้บริการภาครัฐ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ขอรับบริการได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริการ ทำให้กระบวนการต่างๆ มีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลจากการให้บริการ สามารถติดตามสถานะคำขอได้ทุกขั้นตอน เพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของภาครัฐ และช่วยลดภาระ ประหยัดทรัพยากร เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ช่วยลดการพึ่งพาเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และการจัดเก็บ รวมถึงการบริหารจัดการประหยัดทรัพยากรบุคคลได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลดภาระภาครัฐและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” นางอรมนกล่าว
สำหรับระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2564 เป็นการให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐสมัครและใช้บริการแล้วกว่า 40 หน่วยงาน ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ทั้งช่วยลดขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการ ลดระยะเวลาการรอคอยเอกสาร และช่วยลดการใช้กระดาษ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดรับกับนโยบายการลดภาระภาครัฐและประชาชน