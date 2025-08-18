ชาวบ้านราช 652 รายรับเงินเยียวยาผลกระทบมลพิษโลหะหนัก แบบกลุ่มครั้งแรกของประเทศ

ราชบุรี – กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีจ่ายเงินส่วนได้คดีแพ่งแบบกลุ่มครั้งแรกของประเทศไทย ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษโลหะหนักรวม 652 ราย รวมมูลค่า 82.7 ล้านบาท หลังจากศาลฎีกาพิพากษาถึงที่สุด ชาวบ้านเริ่มได้รับเงินเยียวยาผ่านบัญชีและเช็ค
วันนี้( 18 ส.ค.) ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีจ่ายเงินส่วนได้ในคดีแพ่งแบบกลุ่มครั้งแรกของประเทศไทย ให้แก่ชาวบ้าน 652 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษโลหะหนัก
คดีนี้นายธนู งามยิ่งยวด พร้อมพวกรวม 3 คน เป็นโจทก์ ฟ้องบริษัท แวกข์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด และพวกรวม 2 คน เป็นจำเลย ในข้อหาละเมิด พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หลังบริษัทปล่อยสารโลหะหนักส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์และชาวบ้าน ต่อมาจำเลยอุทธรณ์และฎีกา แต่ศาลอุทธรณ์ยืนและศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ฎีกา ทำให้คดีถึงที่สุด
นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีได้ยึดทรัพย์จำเลยเป็นที่ดิน 29 แปลง มูลค่ากว่า 66 ล้านบาท ขายทอดตลาดแล้ว 13 แปลง ได้เงินกว่า 21 ล้านบาท และยังเหลืออีก 15 แปลงอยู่ระหว่างประกาศขาย รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอีก 1 แปลง มูลค่า 1.1 ล้านบาท
สำหรับการจ่ายเงินส่วนได้ครั้งนี้ มีผู้ได้รับเงิน 652 ราย คิดเป็นมูลค่า 82,720,779 บาท แบ่งเป็นโอนเงินเข้าบัญชี 630 ราย และจ่ายเช็ค 14 ราย ส่วนอีก 8 รายอยู่ระหว่างดำเนินการ
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าวว่า การจ่ายเงินครั้งนี้เป็นความสำเร็จของชาวบ้านที่รวมตัวต่อสู้ทางกฎหมายแบบกลุ่ม เพื่อเรียกร้องความยุติธรรม หลังได้รับความเดือดร้อนกว่า 20 ปี
ด้านนายธนู งามยิ่งยวด กล่าวว่า คดีอาจจบทางกฎหมาย แต่สิ่งแวดล้อมยังคงต้องฟื้นฟู ขณะเดียวกันอยากให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกัน แม้บางรายจะถูกตัดออกตามกฎหมาย