โฆษกกัมพูชาอ้างประชาคมโลกรับรู้ชาวเขมรรักสันติ ผู้นำโลกเข้าใจความจริงเรื่องข้อขัดแย้งชายแดน

MGR ออนไลน์ - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชาแถลงว่าประชาคมโลกต่างรับรู้กันอย่างกว้างขวางถึงเสียงเรียกร้องสันติภาพจากพลเมืองกัมพูชาจากทุกสารทิศ โดยเฉพาะบรรดาผู้นำทั่วโลก ซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใจถึงความจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนกัมพูชา-ไทย
เพ็ญ โบนา กล่าวแถลงข่าวในวันนี้ (17) เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทย โดยโฆษกรัฐบาลผู้นี้ระบุว่า หัวใจที่รักสันติของผู้นำกัมพูชาและเสียงเรียกร้องสันติภาพของประชาชนชาวกัมพูชาจากทุกสารทิศกำลังส่งถึงประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำโลก ทำให้พวกเขาเข้าใจความจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนกัมพูชา-ไทย
เพ็ญ โบนา ยังกล่าวเสริมว่า การปกป้องสันติภาพและการเรียกร้องความยุติธรรมจากผู้นำและประชาชนชาวกัมพูชานั้นทั่วโลกต่างรับฟังและให้ความสนใจอย่างมาก ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการดำเนินการและความกระตือรือร้นของรัฐบาลกัมพูชาในนโยบายทางการทูตและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของชาวกัมพูชาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังกล่าวอีกว่า ในนามของประเทศที่เจริญแล้ว เราขอเรียกร้องให้ประชาชนจากทุกสาขาอาชีพมีความอดทน คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี มีวุฒิภาวะและหนักแน่น และเชื่อมั่นในผู้นำของประเทศในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้อำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา.