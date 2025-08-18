ตามส่องบ้านบิว-สาวป่วยมะเร็ง ปิดเงียบ หลังดรามาโยกเงินบริจาคเข้าบัญชีแม่

กำแพงเพชร - บ้านบิวสาวกำแพงเพชรป่วยมะเร็งปิดเงียบ หลังดรามาโพสต์ขอบริจาคค่ารักษาจนคนโอนเงินช่วยล้นหลามภายในคืนเดียว ก่อนพบพิรุธโยกเงินเข้าบัญชีแม่
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "CarBew Donlaya" ได้โพสต์ข้อความขอรับบริจาคเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งเต้านมระยะที่ 3 ชนิดรุนแรง โดยระบุถึงความจำเป็นในการใช้ "ยามุ่งเป้า" ที่มีราคาสูง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการรักษา พร้อมเปิดเผยว่าตนเองต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้าและโรคแพนิกมานานกว่า 8 ปี ทำให้ไม่สามารถทำงานได้และขาดรายได้ ส่งผลให้เงินเก็บทั้งหมดถูกใช้ไปกับการรักษาจนหมดสิ้น โดยมีเพียงมารดาผู้สูงอายุคอยดูแล
..ไม่มีเงินเพียงพอต่อการรักษา ขอรับบริจาคเงินไปรักษาตัว 520,000 บาท เป็นค่าทำคีโม ฉีดยามุ่งเป้าเข็มละ 30,000 บาท 18 เข็ม ฉีดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และต้องฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดขาว เข็มละ 7,000 บาท ประกันสังคมเบิกไม่ได้ เธอบอกว่าหากยอดบริจาคนิ่ง จะปิดรับบริจาค
เพียงคืนเดียว คนไทยแห่โอนเงินไปช่วยเหลือกว่า 1.6 ล้านบาท แต่เมื่อเธออัปยอดเงิน ชาวเน็ตพบพิรุธ 6 นาที เงินหายไป 1,100,000 บาท เธอไม่ชี้แจง แต่กลับลบโพสต์ หลังจากนั้นเธอก็โพสต์ชี้แจงว่า เงิน 1,100,000 บาท โอนไปให้แม่เก็บเอาไว้รักษาตัว ชาวเน็ตต่างเข้าไปตำหนิที่เธอไม่จริงใจ ส่อพิรุธหลายอย่าง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบกระแสข่าวดังกล่าว พบว่าผู้ป่วยสาวดังกล่าวมีบ้านอยู่ในอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร ซึ่งขณะนี้ประตูหน้าบ้านล็อกกุญแจ ภายในบ้านไม่มีคนอยู่ จากการสอบถามเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่า ไม่พบเห็นแม่ของหญิงสาวป่วยเป็นมะเร็งมาสองสามวันแล้ว ไม่ทราบว่าไปไหน เพิ่งมารู้จากข่าวที่มีดรามาเรื่องเงินบริจาค แต่ทราบว่าลูกสาวของบ้านนี้มีป่วยเป็นมะเร็งจริง