“หลวงพ่ออลงกต” ย้ำหมอบีไม่ใช่คนของวัด -จี้แจงที่มาทรัพย์สินภายใน 7 วัน

ลพบุรี - วัดพระบาทน้ำพุแจงชัด หมอบีไม่ใช่คนของวัด เป็นเพียงผู้ทำกิจกรรมจิตอาสา ยืนยันบัญชีรับบริจาคทั้งหมดสั่งปิดแล้ว เปิดบัญชีใหม่เข้าระบบตรวจสอบได้ โปร่งใส พร้อมเตรียมดำเนินคดีหากพบกระทำผิด ยืนยันข้อกล่าวหา 70/30 “เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด”
จากกรณีที่เป็นกระแสสังคมอยู่ในขณะนี้กรณีของ วักพระบาทน้ำพุ – หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ลล่าสุดวันนี้( 7 ส.ค.) พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ “หลวงพ่ออลงกต” เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการวัดและมูลนิธิธรรมรักษ์ โดยมีมติให้ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ทำการปิดบัญชีรับบริจาคทันที พร้อมย้ำว่า หมอบีไม่ใช่บุคลากรของวัด แต่เป็นผู้ที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสามานานหลายปี
หลวงพ่ออลงกต ระบุว่า กิจกรรมที่หมอบีดำเนินการ เช่น โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีเงินบริจาคนับสิบล้านบาท หมอบีโอนเงินไปยังเจ้าของวัวโดยตรง ไม่ผ่านทางวัด โดยใช้บัญชีชื่อ “ใจฟ้าอุดมประชาทร” พร้อมพ่วงชื่อตัวเองไว้ท้ายบัญชี ซึ่งตั้งแต่ปี 2562 มีเงินผ่านบัญชีนับ 100 ล้านบาท
หลวงพ่อกล่าวอีกว่า มีผู้ใกล้ชิดนำหลักฐานมาให้พิจารณา จึงเริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงและตัดการติดต่อกับหมอบี พร้อมขอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงภายใน 7 วัน หากไม่กระจ่าง ทางวัดและทนายจะดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนกรณีโครงการสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่ใหญ่โต รวมถึงกระแสสังคมที่ระบุว่าหมอบีซื้อบ้าน รถหรู และกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยเงินบริจาค หลวงพ่อยืนยันว่าไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้อง และขอให้สื่อมวลชนช่วยตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินเหล่านี้
นอกจากนี้ คณะกรรมการวัดมีมติให้ยุติกิจกรรมจิตอาสาภายในวัดชั่วคราว พร้อมเปิดบัญชีใหม่ 3 บัญชี ที่เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ทุกการเคลื่อนไหว
สำหรับข่าวลือว่าเงินบริจาคมีการแบ่งกันระหว่างวัดและกรรมการในสัดส่วน 70/30 หลวงพ่ออลงกตปฏิเสธเสียงแข็งว่า “เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด” ด้านทนายระบุว่าอยู่ระหว่างสืบข้อมูล และหากพบผู้ให้ข้อมูลเท็จทำให้วัดเสียหาย จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
ทั้งนี้ ทนายประจำวัดได้ลงบันทึกประจำวันที่ สภ.เมืองลพบุรี ไว้เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป