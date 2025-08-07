แฉ! หมอบีโชว์โปร่งใส แต่หลักฐานกลายเป็นโปร่งแสง ปมเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุถูกเบิก-แกะถุงก่อนถึงมือพระ

เพจเหยื่อ โพสต์แฉพฤติกรรมหมอบี อ้างโชว์ความโปร่งใสด้วยการถ่ายภาพมอบเงินสดให้วัด แต่พบถุงเงินถูกแกะก่อนถึงมือพระ จนถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องระบบ “70/30” พร้อมเปิดปมใช้เงินบริจาคซื้อทรัพย์สินหลายรายการในชื่อคนอื่น ชี้มูลนิธินาถะไม่ใช่ของวัด แต่เป็นของ “บีแอนด์เดอะแก๊ง”
จากกรณีมีการอ้างว่า หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เปิดบัญชีภายใต้ชื่อบุคคลอื่น (ใจฟ้า อาทรประชานาถ โดย นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล) เพื่อใช้รับบริจาค แล้วเชื่อมโยงไปยังวัดพระบาทน้ำพุ โดยระบุว่าใช้เงินบริจาคสร้างบ้านหรูมูลค่าหลายสิบล้านบาท แทนที่จะนำไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมจริง ต่อมาหมอบี ได้โพสต์ชี้แจงทั้งขอโทษที่หายตัว ยืนยันรอเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ก่อนเปิดปากเต็มๆ พร้อมขอบคุณในความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (7 ส.ค.) เพจ “เหยื่อ” ได้โพสต์ ถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่า “หลักฐาน..มัดตัวเองทุกครั้งที่ถอนเงินสดมาถวาย นาย บี ก็จะให้คนถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทำเอกสารให้พระเซ็นชื่อรับเงินในเอกสารและปั๊มตราวัดเอาไว้
นอกจากถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานการมอบเงินให้พระแล้ว ก็เพื่อมาโพสต์โชว์เอฟซีว่าข้าโปร่งใส ทั้งที่จริงแล้วถ้าอยากจะโปร่งในโปร่งใสก็แค่โอนเข้าบัญชีวัดพระบาทน้ำพุแล้วเอาสลิปมาโพสต์โชว์ก็ได้ดูโปร่งใสเช่นกัน มีหลายคนในวัดรู้ดีเรื่อง 70/30 เพราะไม่ใช่ทำแค่นายบีคนเดียวยังมีคนอื่นอีก
และเอาจริงๆคือวัดพระบาทน้ำพุมันเหมือนถูกคนเลวล้อมกินอยู่ หลายคนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์เอาจากเงินของวัดใครไปฟ้องพระ ใครขวางจะกลายเป็นแกะดำอยู่ไม่ได้ต้องออกจากคณะไป
จนกระทั่งมันถึงเวลาของมัน จึงมีประเด็นโด่งดังขึ้นมา ซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่เราเคยเขียนเอาไว้เมื่อ 2 ปีก่อนแบบเป๊ะๆ
เมื่อวิบากกรรมมันทำงานภาพถุงเงินที่เคยโชว์ความโปร่งใสของบี มันจึงกลายเป็นโปร่งแสงไม่โป่งใส คือนายบีให้คนไปเบิกเงินมาจากธนาคารแล้วนำถุงเงินไปมอบให้พระ แล้วใช้แผนประทุษกรรมแบบเดิมๆที่ทำมาตั้งแต่ปี 2019 แต่คราวนี้มันมีคนไม่ยอมปล่อยผ่าน เพราะเคยได้รับรู้มาว่านายบีมอบเงินให้พระไม่เคยครบเพราะระบบ 70/30 จึงคอยสังเกต
ถ้าใครเคยไปเบิกเงินจากธนาคารจะรู้ว่าทางธนาคารจะแพ็คซองสีน้ำตาลมาอย่างดีทั้งเย็บแม็กและติดเทปใส เมื่อเห็นถุงเงินที่นายบีเอาไปมอบมีรอยถูกแกะ จึงไปถามพระว่าในถุงมีเงินเท่าไหร่ คำตอบที่ได้คือเงินไม่ครบ จึงเป็นเรื่องแดงขึ้นมา
ดูภาพในโพสต์นี้คือปี 2019 ซองก็ถูกแกะเช่นกัน และเรามีภาพทำท่าถวายเงินหลายภาพซองก็ถูกแกะทุกครั้ง คนที่ทำผิดบาปเกี่ยวข้องกับการถูกยึดทรัพย์มักจะซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสด และมักจะซื้อทรัพย์สินซุกไว้ในชื่อของคนอื่นเสมอ นายบีก็เช่นกันซื้อที่ดิน 2 แปลง ซื้อรถ ส่วนมากซื้อสดใส่ชื่อคนอื่นหมด ซื้อ Alphard ซื้อ Staria ก็ซื้อเงินสด หลายคนยังไม่รู้ว่ามูลนิธินาถะเป็นของ“บีแอนด์เดอะแก๊ง”เป็นคนจัดตั้งขึ้น ซึ่งไม่ใช่มูลนิธิของวัด
