ศูนย์ข่าวศรีราชา - เปิดปูม?!! ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ พลังงานสะอาด บริษัทไทยออยล์ หลังชักดาบค่าแรงพนักงาน หลายร้อยล้านบาท จนแรงงานทั้งไทย และเวียดนาม ต้องมารวมตัวประท้วงหน้า โรงกลั่น ฯ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหลายพันคนจากกรณีกลุ่มผู้ใช้แรงงานจำนวนหนึ่งได้รวมตัวชุมนุมริมถนนสุขุมวิท หน้าโรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. ถึงวันนี้ ยังรอคำตอบจากผู้รับเหมา เนื่องจากไม่ได้รับค่าจ้างตามกำหนดล่าสุดบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)ได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ว่า จากการสอบถามของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เข้าใจว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานดังกล่าวเป็นพนักงานชาวไทยและเวียดนาม ของบริษัท วัน เทิร์น เท็น จำกัด (One Turn Ten) บริษัท เอ็มโก้ แอลทีดี (ไทยแลนด์) จำกัด (EMCO) และบริษัท ไทยฟง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (Thai Fong)ซึ่งทั้ง 3 บริษัทเป็นนายจ้างและเป็นผู้รับเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งของบริษัท ซิโนเพค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (Sinopec) ที่เป็นผู้รับเหมาช่วงของกิจการร่วมค้า UJV: Unincorporated Joint Venture of Petrofac South East Asia Pte. Ltd.(Petrofac), Saipem Singapore Pte. Ltd.(Saipem) และ Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd. (ชื่อเดิม Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.)(Samsung) ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ให้บริษัทฯทั้งนี้ กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้มารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องค่าจ้างจากนายจ้างทั้ง 3 บริษัท (OneTurn Ten, EMCO, Thai Fong) รวมถึง Sinopec และ UJV ด้วย โดยทั้ง 3 บริษัทไม่ได้รับค่าจ้างจาก Sinopec และทาง Sinopec เองยังไม่ได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างช่วงจาก UJV ด้วยเช่นกัน จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้แก่กลุ่มบริษัทผู้รับเหมารายย่อยต่างๆ รวมถึง 3 บริษัทข้างต้นจากปัญหาการแรงงาน ต้องทนทำงานต่อเพื่อ หวังได้เงินที่ค้างคืน บางรายยอมเป็นหนี้ นอกระบบ เพื่อนำเงินมาประทังชีวิต ดูแลครอบครัว ขณะที่นายจ้างเป็นบริษัทต่างชาติยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆ ของวงการ แต่ไม่ยอมจ่ายเงิน อ้างขาดสภาพคล่องกิจการร่วมค้า UJV ซึ่งประกอบด้วยสามบริษัท ร่วมตัวกันเพื่อเข้ารับงานก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด คือ 1 Petrofac South East Asia Pte. Ltd.(“Petrofac”) 2. Saipem Singapore Pte. Ltd.(“Saipem”) และ Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd. (ชื่อเดิมSamsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.)(“Samsung”)ข้อมูลจากโปรไฟล์ ที่เผยแพร่ในออนไลน์ Petrofac South East Asia Pte. Ltd.(“Petrofac”) เป็นบริษัทให้บริการด้านพลังงานระดับนานาชาติที่ออกแบบ สร้าง จัดการ และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของน้ำมัน แก๊ส การกลั่น ปิโตรเคมี และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงฝึกอบรมบุคลากรที่สนับสนุนการทำงานในด้านนี้ด้วยบริษัทจดทะเบียนในเจอร์ซีย์ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ ที่ ลอนดอน มีพนักงาน 7,950 คนในกว่า 30 สำนักงานทั่วโลก บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ : 49,218,860 ดอนลาร์ฺสหรัฐSamsung Engineering Co., Ltd. เป็นบริษัทก่อสร้างและบริหารโครงการ (EPC&PM) ของเกาหลี ให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร รวมถึงการศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ การออกแบบ การจัดหา การก่อสร้าง และการทดสอบระบบ จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ที่ 196,000,000 หุ้น ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 980 พันล้านวอนเกาหลี และมูลค่าตลาดอยู่ที่ 4.68 ล้านล้านวอนเกาหลีSAIPEM SINGAPORE PTE. LTD. คือ บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม ตั้งอยู่ที่ มิลาน ประเทศ อิตาลี มีความชำนาญด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง การขุดเจาะ การก่อสร้างบนบกและการติดตั้งนอกชายฝั่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มิลาน ดำเนินธุรกิจมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานประมาณ 30,000 คนจากมากกว่า 120 สัญชาติมีกระแสข่าวล่าสุดว่าบริษัท SAIPEM ประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2024 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 22 % เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 3.4 พันล้านยูโรEBITDAของบริษัทเพิ่มขึ้น 36% เป็น 297 ล้านยูโร และกระแสเงินสดสุทธิพุ่งขึ้นเป็น 110 ล้านยูโร ด้วยหนี้สินสุทธิที่ลดลงอย่างมากและงานค้างเกิน 30 พันล้านยูโร Saipem กําลังจะบรรลุแนวทางในปี 2024 และยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกสําหรับอนาคต