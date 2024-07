ไทยออยล์ยืนยันจ่ายค่าตอบแทนให้ UJV ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้างครบถ้วนแล้ว

บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือชี้แจง ฉบับที่ 3 เกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีกลุ่มผู้ใช้แรงงานของผู้รับเหมาช่วงของกิจการร่วมค้า Unincorporated Joint Venture of Petrofac South East Asia Pte. Ltd. (Petrofac), Saipem Singapore Pte. Ltd. (Saipem) และ Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd. (ชื่อเดิม Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.) (Samsung) ไม่ได้รับค่าจ้างตามกำหนดรวมตัวชุมนุมริมถนนสุขุมวิท หน้าโรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ว่าตามที่มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานจำนวนหนึ่งได้รวมตัวชุมนุมริมถนนสุขุมวิท หน้าโรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 24-26 และอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากไม่ได้รับค่าจ้างจากผู้รับเหมาตามกำหนด จากการสอบถามของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เข้าใจว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานดังกล่าวเป็นพนักงานชาวไทยและเวียดนาม ของบริษัท วัน เทิร์น เท็น จำกัด (One Turn Ten) บริษัท เอ็มโก้ แอลทีดี (ไทยแลนด์) จำกัด (EMCO) และบริษัท ไทยฟง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (Thai Fong)ทั้ง 3 บริษัทเป็นนายจ้างและเป็นผู้รับเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งของบริษัท ซิโนเพค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (Sinopec) ที่เป็นผู้รับเหมาช่วงของกิจการร่วมค้า UJV: Unincorporated Joint Venture of Petrofac South East Asia Pte. Ltd. (Petrofac) Saipem Singapore Pte. Ltd. (Saipem) และ Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd. (ชื่อเดิม Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.) (Samsung) ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ให้บริษัท ทั้งนี้ กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้มารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องค่าจ้างจากนายจ้างทั้ง 3 บริษัท (One Turn Ten, EMCO, Thai Fong) รวมถึง Sinopec และ UJV ด้วย โดยทั้ง 3 บริษัทไม่ได้รับค่าจ้างจาก Sinopec และทาง Sinopec เองยังไม่ได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างช่วงจาก UJV ด้วยเช่นกัน จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้แก่กลุ่มบริษัทผู้รับเหมารายย่อยต่างๆ รวมถึง 3 บริษัทข้างต้นอย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยได้ประสานให้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนกลุ่มผู้ใช้แรงงานของผู้รับเหมาช่วง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของผู้รับเหมาช่วง และผู้แทน UJV มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุข้อตกลงในการเยียวยากลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้รับเหมาช่วงโดยเร็วที่สุดจากที่มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วานนี้ (30 ก.ค.) และตามที่ปรากฏบนสื่อต่างๆ ว่า บริษัทได้เข้าร่วมเจรจาในการประชุมระหว่าง Sinopec และ UJV นายจ้างของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้แทนจากภาครัฐ และผู้แทนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยบริษัทตกลงที่จะเตรียมนำเงิน 567 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่รวมตัวชุมนุมริมถนนสุขุมวิท หน้าโรงกลั่นไทยออยล์ ภายในเดือนสิงหาคมนั้นบริษัทขอชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่า บริษัทมิได้ตกลงที่จะเตรียมนำเงิน 567 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานตามข่าวที่ได้มีการเผยแพร่แต่อย่างใด เนื่องจากการนัดรวมตัวชุมนุมเกิดจากการที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานไม่ได้รับค่าจ้างจากผู้รับเหมาช่วงและ UJV ตามกำหนด ซึ่งหน้าที่ตามกฎหมายในการจ่ายค่าจ้างค้างชำระและดำเนินการ เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานกลับไปทำงานได้ตามปกติเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาช่วงรายที่เกี่ยวข้อง และ UJVนอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้ UJV ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้างเหมาทำของ ออกแบบวิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง (EPC: Engineering, Procurement and Construction) อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการดูแลและมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยของโรงกลั่นไทยออยล์ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดทำแผนฉุกเฉินและการส่งกำลังพลเพื่อเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยครอบคลุมพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมการเข้าออกอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าการรวมตัวชุมนุมจะยังคงเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ปลอดภัย และลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ