เทวดาช่วย!ฝนตกลมแรงส่งผลฝุ่นควันเชียงใหม่เบาบางลง แต่ค่ามลพิษอากาศยังเกินมาตรฐาน

วันนี้(10 เม.ย.67) รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงคืนวานนี้เกิดฝนที่ตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และลมพัดแรงในตัวเมือง ส่งผลดีทำให้สถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่าและมลพิษอากาศของจังหวัดเชียงใหม่คลี่คลายลงไปได้ระดับหนึ่ง โดยสภาพตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้พบว่าฝุ่นควันที่เคยปกคลุมหนาทึบมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วเบาบางลง จนสามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพจากระยะไกลได้อย่างเลือนราง ซึ่งดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ฝุ่นควันบดบังจนไม่สามารถมองเห็นได้เลยสำหรับจุดความร้อนจากไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อนรอบเช้าประจำวันที่ 10 เม.ย.67 ว่าพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 75 จุด มากที่สุดที่อำเภอเชียงดาว จำนวน 28 จุด ส่วนรอบบ่ายพบจุดความร้อน จำนวน 8 จุด ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา 5 จุด และอำเภอเวียงแหง 3 จุดขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISDA)ระบุว่าในรอบ24ชั่วโมงของวันที่ 9 เม.ย.67 พบจุดความร้อน(Hotspot) ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 950 จุด อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 188 จุด ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 1ของภาคเหนือ ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 178 จุด,อันดับ 3 ตาก 87 จุด,อันดับ 4 น่าน 84 จุด และอันดับ 5 ลำพูน 66 จุดส่วนรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีของกรมควบคุมมลพิษที่ติดตั้งอยู่ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ,ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 102.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 99.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 85.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 83.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 155.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 94.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 228,225,211,209,281 และ 220 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ทั้งนี้ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 143 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 52.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาดังกล่าวอยู่ในอันดับที่ 9 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ขณะที่อันดับ 1 ได้แก่ ธากา ประเทศบังคลาเทศ ดัชนีคุณภาพอากาศ 171 US AQI ,อันดับ 2 โกลกาตา ประเทศอินเดีย 167 US AQI และอันดับ 3 กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 167 US AQI