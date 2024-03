ฝุ่นพิษเชียงใหม่พุ่งยึดอันดับ2เมืองหลักคุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดในโลก รับอดีตนายกฯ"ทักษิณ"กลับบ้านเกิด

รายงานข่าวแจ้งว่าวันนี้(14 มี.ค.67) สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกฝุ่นควันไฟป่าปกคลุมหนาทึบตลอดทั้งวัน เช่นเดียวกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่สูงเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งอยู่ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ,ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 56.4ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 56.6ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 58.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,45.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,58.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 37.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 151,151,1156,123,156 และ 101 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100ขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 21.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 185 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 120.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ขณะที่อันดับ 1 ได้แก่ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ดัชนีคุณภาพอากาศ 188 US AQI และอันดับ 3 เมืองธากา ประเทศบังคลาเทศ 167 US AQIสำหรับสถานการณ์ฝุ่นควันและมลพิษอากาศที่สูงเกินค่ามาตรฐานจนอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในวันนี้นั้น เป็นวันเดียวกับที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปี และมีภารกิจเดินทางเยี่ยมชมโครงการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ตลอดทั้งวัน โดยที่มีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามร่วมคณะไปด้วยอย่างใกล้ชิด