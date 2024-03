ฝุ่นพิษเชียงใหม้ยึดอับดับ1ของโลกต่อเนื่องเข้าเกณฑ์ร้ายแรงกระทบสุขภาพประชาชน-สาธารณสุขแนะงดกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมแจกN95

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(8 มี.ค.67)สภาพทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ตลอดช่วงเช้าวันนี้ยังคงถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันไฟป่าต่อเนื่องนานนับสัปดาห์แล้ว ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงสถานการณ์รุนแรง โดยศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นPM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อนรอบเช้าวันนี้ ว่าดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนกระจายใน 17 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 176 จุด ซึ่งมากที่สุดในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จำนวน 31 จุด รองลงมา ได้แก่ อำเภอแม่แตง 21 จุด,อำเภอแม่แจ่ม 21 จุด และอำเภอฮอดจำนวน 21 จุดทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งอยู่ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ,ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 101.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,115.1ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 88.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,54.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,157 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 82.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 227,241,214,145, 283 และ 208 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 194 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 138.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้รองลงไป ได้แก่ อันดับ 2 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ 188 US AQI และอันดับ 3 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 186 US AQIโดยจากสถานการณ์มลพิษอากาศที่รุนแรงนั้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงงดการออกทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งช่วงเย็นวานนี้ที่ประตูท่าแพ ในตัวเมืองเชียงใหม่ นายแพทย์ สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ออกรณรงค์สร้างความรู้ ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวโดยแจกแผ่นพับแนะนำวิธีดูแลป้องกันตัวเองจากฝุ่นPM2.5พร้อมหน้ากาก N95 จากนั้นได้ไปแจกหน้ากาก N 95 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดประตูก้อม ในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วย