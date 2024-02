ฝุ่นควันคลุมทึบเมืองเชียงใหม่ทำ "ดอยสุเทพ"ล่องหน-ค่ามลพิษอากาศพุ่งเกินมาตรฐานทะลุเกณฑ์เริ่มกระทบสุขภาพ

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตลอดช่วงเช้าวันนี้ (28 ก.พ. 67) สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกฝุ่นควันปกคลุมค่อนข้างหนาทึบทำให้ไม่สามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพจากระยะไกลเหมือนในช่วงปกติ ซึ่งเป็นดัชนีทางกายภาพที่บ่งบอกว่าสถานการณ์ฝุ่นควันและคุณภาพอากาศของเชียงใหม่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น หลังจากตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดไฟไหม้ป่าหลายจุด โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแม้ว่าเวลานี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงแล้ว แต่ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาเกิดการสะสมตัวของควันไฟจากการเผาไหม้เป็นจำนวนมาก ขณะที่ล่าสุดในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม พบว่าเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นอีกหลายจุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ต่างเร่งระดมกำลังกันเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งนี้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ,ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 56.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 56.4ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,54.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 49.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 69 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 151, 144, 151, 145, 133 และ 184 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 159 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 70.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองธากา ประเทศบังคลาเทศ ดัชนีคุณภาพอากาศ 239 US AQI, อันดับ 2 เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 178 US AQI และอันดับ 3 เมืองบิชเคก ประเทศคีร์กีซสถาน 171 US AQI