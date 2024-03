เชียงใหม่วิกฤตหนัก! ฝุ่นควันหนาทึบคลุมเมือง-ค่ามลพิษอากาศสุดเลวร้ายพุ่งยึดอันดับ 1 ของโลก สุขภาพประชาชนเสี่ยงอันตราย

รายงานข่าวแจ้งว่า ตลอดทั้งวันนี้ (7 มี.ค. 67) สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันไฟป่าหนาทึบจนไม่สามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพจากระยะไกลได้ตามปกติต่อเนื่องกันหลายวันแล้ว นอกจากนี้ในหลายจุดยังสามารถรับรู้ได้ถึงกลิ่นคล้ายควันไฟจากอากาศที่สูดหายใจเข้าไปด้วย ซึ่งสภาพดังกล่าวนี้มาจากไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงทำให้เกิดฝุ่นควันสะสมตัวเป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่าวานนี้ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 329 จุด ขณะที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษพบว่าอยู่ในระดับที่สูงเกินค่ามาตรฐานทุกสถานี อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วทั้งนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 86 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 103.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 84.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 50.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,127.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 71.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 212, 229, 210, 135, 253 และ 191 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100ขณะที่เว็บไซต์ IQAIR.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 174 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 99.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้รองลงไป ได้แก่ อันดับ 2 เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ 167 US AQI และอันดับ 3 เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 166 US AQIจากสถานการณ์ฝุ่นควันมลพิษอากาศที่รุนแรงของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ทางกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศเตือนรวมทั้งแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนชาวเชียงใหม่ ทั้งนี้ หากค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกิน 75.1ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขอให้ประชาชนทุกคนงดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะการออกกำลังกายกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง อาทิ สวมใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันพีเอ็ม 2.5, หากมีอาการป่วยผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้จัดเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม ที่สำคัญต้องปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด