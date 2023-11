เชียงรายเฮ! ยูเนสโกยกเป็น City of Design ลุ้นเป็นพื้นที่พิเศษยกจังหวัดปี 67 ต่อ

หลังองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ UNESCO (ยูเนสโก) ได้ประกาศให้ จ.เชียงราย เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) ประจำปี 2566ล่าสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงรายได้ประกาศนโยบาย "Kick Off เชียงรายเมืองสร้างสรรค์ ณ อู่ฮั่น CH อย่างเป็นทางการ" ขณะที่นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย ได้มอบหมายให้นายกฤศ โพธสุธน รองนายก อบจ.เป็นตัวแทนนำเสนอข้อมูลให้แก่สมาชิกเครือข่าย 14 เมืองทั่วโลกที่ยูเนสโกได้ประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านต่างๆนางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย และกรรมการขับเคลื่อน City of Design จ.เชียงราย กล่าวว่า ภาครัฐและเอกชนเชียงราย องค์การบริหารงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) หรือ DASTA สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เคยยื่นเสนอต่อยูเนสโกเมื่อปี 2565 เพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์แต่ปีแรกไม่ผ่านการพิจารณากระทั่งปลายปี 2565 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าฯ เชียงราย เข้ามารับตำแหน่งจึงได้นำภาคเอกชนและประชาชนเข้ามาหารือเพิ่มเติม จนพบความหลากหลายของเชียงราย มีศิลปินเป็นจำนวนมาก เป็นเมืองแห่งแฟชั่น ฯลฯ และได้ข้อสรุปว่าควรจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบจากนั้น อบจ.เชียงรายได้เป็นตัวแทนนำเสนอให้ยูเนสโกพิจารณารอบใหม่ และในที่สุดเชียงรายก็ได้รับเลือกให้เป็น City of Design ซึ่งจะเป็นผลดีต่อจังหวัดอย่างมากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้แถลงการดำเนินการในอนาคตให้สังคมได้รับทราบในเร็วๆ นี้ทั้งนี้ ยังมีพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกที่ยูเนสโกคัดเลือกให้เป็นเมืองในด้านต่างๆ เช่น ด้านการทำอาหาร ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ด้านการออกแบบ ฯลฯ โดยประเทศไทยยังมี จ.สุพรรณบุรี ที่ได้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music) ซึ่งจะได้เป็นเครือข่ายกันต่อไปด้านนายประธาน อินทรียงค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขตภาคเหนือ และ จ.เชียงราย กล่าวว่า เชียงรายได้เป็น City of Design เพราะมีวัฒธรรมที่หลากหลาย มีกระบวนการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและนำมาออกแบบทำเป็นกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องเช่น มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายและออกแบบลวดลายผ้าได้งดงาม ซึ่งในปี 2565 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงราย ได้รับเชิญไปร่วมงาน ลอนดอน แฟชั่นวีค ก็ได้นำลวดลายผ้าเหล่านี้ไปจัดแสดงต่อหน้านักออกแบบชั้นนำระดับโลกจนได้รับเสียงชื่นชมและนิตยสารชื่อดังในยุโรปนำไปตีข่าวอย่างคึกคัก ฯลฯ“City of Design ไม่ใช่เพียงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพราะรัฐจำเป็นต้องเข้ามาต่อยอดลงทุนหลายด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมภาคธุรกิจให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น”นายประธานกล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณ DASTA ที่เข้าศึกษาพื้นที่ จ.เชียงราย ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 18 อำเภอ แบ่งเป็น 5 โซน เนื้อที่รวม 11.68 ตารางกิโลเมตรแห่งแรกของประเทศไทย และช่วงระหว่างศึกษาได้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติให้ จ.เชียงราย เป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อยูเนสโก จึงทำให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนโดย จ.เชียงราย ภาคเอกชน อบจ.เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยพะเยา ฯลฯ จนได้เป็น City of Design ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ความสำเร็จนี้ยังอยู่ในขั้นต้น และต่อไปต้องบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนต่อไป รวมทั้งรอผลการพัฒนาพื้นที่พิเศษทั้ง 18 อำเภอซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2567 อีกด้วย