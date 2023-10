เปิดตัว Volvo EX30 รถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดที่โชว์รูมวอลโว่ขอนแก่น มั่นใจระบบความปลอดภัยผนวกราคาเร้าใจคว้ายอดจองเกินคาด

่เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โชว์รูมวอลโว่ ธนาสิทธิ์ ดิสทริบิวชั่น ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์วอลโว่ใน จ.ขอนแก่นและภาคอีสาน จัดกิจกรรมเปิดตัวรถยนต์ Volvo EX30 รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด โดยมี มร.คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ, นายภัทรพงษ์ อชะปาละศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ น.ส.อัจฉริยา คุณพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ร่วมในกิจกรรมเปิดตัววอลโว่ EX 30 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุด นำมาให้ผู้สนใจในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ภาคอีสานได้สัมผัสคันจริงมร.คริส เวลส์, กรรมการผู้จัดการวอลโว่ คาร์ ประเทศไทย กล่าวว่า เราเชื่อว่า Volvo EX30 จะเป็นรถที่ช่วยขยายกลุ่มลูกค้าและตลาดของแบรนด์วอลโว่ในประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นด้วยองค์ประกอบของตัวรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า มีเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง ดีไซน์สวยงามโดดเด่น ทั้งยังมีขนาดกะทัดรัด และด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เชื่อว่า Volvo EX30 จะเป็นรถที่ตรงต่อความต้องการของผู้คนมากมายที่มีปณิธานเดียวกันกับวอลโว่โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมือง และกำลังมองหารถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น ตัวรถยังมีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ตอบโจทย์การใช้รถใช้ถนนที่มีทั้งคนเดินเท้า จักรยานและมอเตอร์ไซค์อยู่ทุกหนแห่งอย่างกรุงเทพมหานคร ความต้องการรถไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว และเราตื่นเต้นที่จะได้นำ Volvo EX30 เข้ามาเพื่อเปิดตลาดกลุ่มรถ SUV ขนาดเล็กในประเทศร่วมกับผู้จำหน่ายของเรา”เนื่องจากเป็นรถที่ทำงานโดยระบบไฟฟ้า จึงให้ความสำคัญกับแบตเตอรี่อย่างมาก โดยตัวโครงแชสซีส์ และกล่องเก็บแบตเตอรี่ของ Volvo EX30 ทำจากเหล็กที่มีความทนทานสูงเพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่หากเกิดการชน นอกจากนี้ เสา A และ C รวมถึงหลังคาของตัวรถได้รับการออกแบบทางด้านโครงสร้างเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง มอบความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ถุงลมนิรภัยกลางห้องโดยสารซึ่งเก็บอยู่ใต้เบาะคนขับถูกออกแบบมาเพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะและบริเวณหน้าอกหากเกิดการชนจากด้านข้างVolvo EX30 ยังมาพร้อมฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยอีกมากมาย อาทิ ระบบแจ้งเตือนการเปิดประตูหรือ dooring alert ผ่านเรดาร์ที่ตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่มาจากด้านหลัง เช่น รถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ โดยรถจะส่งเสียงเตือนหากคนในรถจะเปิดประตูเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีระบบเซ็นเซอร์เพื่อช่วยตรวจสอบความพร้อมในการควบคุมรถของผู้ขับที่ไม่เพียงตรวจการจับพวงมาลัย แต่ยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะ ดวงตา และกะพริบตาของผู้ขับได้อย่างรวดเร็วถึง 13 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจสอบว่าผู้ขับมีอาการง่วง หรือมีสมาธิในการขับรถหรือไม่ และส่งสัญญาเตือนหากตรวจพบว่าผู้ขับมีแนวโน้มที่ไม่พร้อมในการควบคุมรถVolvo EX30 ยังเป็นรถรุ่นแรกที่มีระบบช่วยจอด Park Pilot Assist เจเนอเรชันใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้ผู้ขับเข้าจอดได้อย่างไร้กังวลไม่ว่าจะเป็นการจอดแบบขนาน จอดในลานจอดแบบโค้ง ถอยเข้าซอง หรือจอดในลานจอดแบบสลับฟันปลาVolvo EX30 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้รถที่แตกต่างกันด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 2 แบบ เริ่มต้นที่ รุ่นมอเตอร์เดี่ยว Extended Range ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ NMC แบบ extended-range ให้ระยะทางสูงสุดถึง 480 กิโลเมตร1 ต่อการชาร์จเต็ม รองรับกำลังการชาร์จสูงสุด 153kWปิดท้ายในรุ่นมอเตอร์คู่ Performance ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ NMC ให้พลังการขับเคลื่อนสูงสุด 428 แรงม้า (315 kW) จึงให้อัตราเร่งจาก 0 - 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายใน 3.6 วินาที ทำให้ Volvo EX30 มีอัตราการเร่งเร็วที่สุดในรถวอลโว่ที่เคยมีมา นอกจากนี้ยังรองรับกำลังการชาร์จได้ที่ 153kW จึงใช้เวลาการชาร์จจาก 10 -80% ในเวลาราว 25 นาที 2 และเพื่อประสิทธิภาพการขับขี่ Volvo EX30 จึงถูกออกแบบให้มีศูนย์ถ่วงต่ำ และมีการกระจายน้ำหนักของตัวรถที่เหมาะสมเพื่อการทรงตัว มอบความปราดเปรียวในการขับขี่ทั้งในเมืองและทุกเส้นทาง“ทุกความโดดเด่นที่ทำให้รถ SUV ของวอลโว่เป็นที่ชื่นชอบของคนมากมายในตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงภายนอกที่โดดเด่น พื้นที่ห้องโดยสารกว้าง พลังการขับขี่ที่เหนือชั้น ระบบความปลอดภัยขั้นสูง เข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานได้สะดวก เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ไม่มีสะดุด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งาน ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้รวมอยู่แล้วใน Volvo EX30” มร.คริสกล่าวทิ้งท้ายด้านนายอวิรุทธิ์ พงษ์สง่างาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนาสิทธิ์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์วอลโว่ในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน กล่าวว่า วอลโว่ EX 30 เป็นรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ที่มีความโดดเด่นด้านการดีไซน์ใหม่ ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยสูงสุด มั่นใจว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาด ประการต่อมาราคาวอลโว่ EX 30 ที่เปิดตัวออกมานั้น ถือเป็นราคาที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้สำหรับการทำตลาดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มั่นใจว่าวอลโว่ EX 30 จะได้รับการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบรถยนต์ SUV ขนาดเล็ก มั่นใจว่าในช่วงที่มีการเปิดให้จองตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา และจะเริ่มส่งมอบรถยนต์ในช่วงต้นปี 2567 วอลโว่ EX 30 จะมียอดขายที่ดี เกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ที่ผ่านมา หลังจากที่วอลโว่ประเทศไทย ได้เปิดตัว วอลโว่ XC 40 ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน นับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดของวอลโว่อีกรุ่นของวอลโว่อยากฝากถึงลูกค้าจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน ถึงการทำตลาดของวอลโว่คาร์ประเทศไทย และวอลโว่ธนาสิทธิ์ขอนแก่น มีความตั้งใจในการทำตลาดและดูแลลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ได้รับความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะมอบให้ลูกค้า เชื่อมั่นว่ารถยนต์วอลโว่จะเป็นรถยนต์ในใจของลูกค้าชาวอีสานได้แน่นอนสำหรับรถยนต์วอลโว่ EX 30 มีให้เลือก 3 รุ่นย่อย ประกอบด้วย Volvo EX30 Core - Single Motor Extended Range ราคาเริ่มต้นที่ 1,590,000 บาท, Volvo EX30 Ultra - Single Motor Extended Range ราคาเริ่มต้นที่ 1,790,000 บาท และVolvo EX30 Ultra - Twin Motor Performance ราคาเริ่มต้นที่ 1,890,000 บาทผู้สนใจสามารถจองเพื่อเป็นเจ้าของ Volvo EX30 ได้แล้ววันนี้ โดยคาดว่าจะพร้อมส่งมอบช่วงไตรมาสแรกในปี 2024 เป็นต้นไป