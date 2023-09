สมาคมพืชสวนโลกลุยตรวจความพร้อมโคราช ลุ้นเป็นเจ้าภาพ 2029 จัดไซส์ใหญ่ ใช้งบกว่า 4,000 ล้าน

งาน “Khao Yai Dining Experience With Michelin Star Chefs No. 3” ก้าวไปต่อด้วยการนำเสนอผลงานจากแนวคิด “From Local To Global” นำเสนอผลงานคัดสรรจากศิลปินปั้นดินจากทั่วประเทศสู่การสร้างสรรค์งานTable Ware สัญชาติไทย