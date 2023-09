งาน “Khao Yai Dining Experience With Michelin Star Chefs No. 3”  ก้าวไปต่อด้วยการนำเสนอผลงานจากแนวคิด “From Local To Global” นำเสนอผลงานคัดสรรจากศิลปินปั้นดินจากทั่วประเทศสู่การสร้างสรรค์งานTable Ware สัญชาติไทย

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เป็นอีกครั้งที่สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ร่วมกับ IKTHAI สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง และ Silver Voyage Club ร่วมกันจัดดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีพ “Khao Yai Dining Experience With Michelin Star Chefs No. 3” ณ ลาน Primo Piazza ถ.ผ่านศึกอนุกูล -กุดคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาผ่านแนวคิดการนำเสนอวัตถุดิบจากชุมชน ตามหลักการ O ก.ม. ลดการสูญเสีย (Zero Waste) เพื่อส่งเสริมแนวคิดการจัดงานแบบ Low Carbon นำไปสู่การส่งเสริมให้ อ.ปากช่อง เป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดงานตามแนวคิด Green Within Smart City เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เชื่อมต่อระบบนิเวศน์ทั้งในด้านของผู้จัดงาน ชุมชน ผู้ประกอบการ กับองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่พร้อมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน ศิลปินในฐานะคนสร้างงานศิลปะ ให้สามารถนำไปต่อยอดและทำงานเชื่อมโยงยังภาคธุรกิจ เสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญในฐานะที่ จ.นครราชสีมา เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นเมืองไมซ์ (MICE) ให้ได้เข้ามามีประสบการณ์ เรียนรู้ เพื่อต่อยอดโดยเฉพาะการที่เยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของพื้นที่ต่อไปในอนาคต (จ.นครราชสีมา อยู่ในระหว่างการยื่นคำขอจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก “Korat Expo 2029” ซึ่งคณะกรรมการ AIPH จะลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การจัดงานระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน ศกนี้)ทั้งนี้ในงาน “Khao Yai Dining Experience With Michelin Star Chefs No. 3” ได้รับเกียรติจาก เชฟอเล็กซานเดอร์ เดอแมง ( Chef Alexandre Demand) เชฟที่มีรางวัลมิชลิน สตาร์ การันตี ปัจจุบันเป็น Executive Chef Tolani Group โรงแรมลิมอน วิลล่า เขาใหญ่ บาย โทลานี่ นำเสนอ Welcome Canape ร่วมกับเชฟไอดี นำเสนอ Isan Flavour Ox Toung, เชฟบิ๊ก นำเสนอ Chicken Roulade & Jaew Pate จากร้าน เดอะ การ์เด้นเนอร์ เขาใหญ่ และสยาม โนราห์,กรุงเทพฯ เชฟติ๊ง จากร้านเป็นลาว นำเสนอ Isan Corn Salad, เชฟเจมส์ จากร้านม่วนเส้น นำเสนอ Muan Zen Beef Soup และ ปิดท้ายด้วย Mulberry Cheese Tart จากเชฟเฟิสท์ ครัวบินหลา หัวหน้ากลุ่ม Young Khao Yai อาหารทุกจานต่างนำมาเสิร์ฟในจานและชามซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากศิลปินกลุ่ม IKTHAI ที่นำมาร่วมงาน “Khao Yai Clay Craft Creation” ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีเบียร์จาก HOP และสาโทจาก HOP BEER ไปบ่มกับวานิลลาและเปลือกส้ม เปลือกเลมอน ใบสะระแหน่ ทารากอน น้ำมะนาว น้ำเชื่อม ปรุงโดยเชฟเฟิสท์ ให้รสชาติแปลกใหม่สดชื่น ทานคู่กับขนมหวานจานสุดท้ายของงานในงานนี้สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จำนวน 25 คน มาร่วมฝึกฝนการให้บริการแบบพิเศษนี้ ฝึกหัดโดย White Glove Academy & Silver Voyage Clubภายในงานมีการแสดง Clay carawa จากศิลปินร่วมสร้างสรรค์ให้งานประติมากรรมการปั้น เปี่ยมด้วยสุนทรียศาสตร์ จากงานแสดงศิลปะร่วมสมัย กำกับการแสดงโดย ศิลปินศิลปาธร นิมิต พิพิธกุล นอกจากนี้ยังมีการปั้น ผสมผสานลีลา ดนตรี กวี จากศิลปินช่างปั้น สุวนีย์ เนตวงศ์ ดุษฎี รักษ์มณี การบรรเลงดนตรีสด ศิลปิน เดี่ยวเชลโล เสาวคล โชติกเศรษฐ์ การแสดงศิลปศาสตร์ Martial Art เพลงดาบแห่งขุนเขา วิชยะพงศ์ ปิยะธัญญานนท์ และ ศิลปะยุทธศาสตร์ ฤทธี ขับร้องโดยขวัญเรือน โลหากาศ ( นักแสดงชาวโคราช ผู้รับบท ท้าวสุรนารี ปี 2566)นอกจากนี้ยังมีน้องที่ชนะการประกวดจาก Manhunt Thailand มาร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในงานอีกด้วย ภายในงานได้รับเกียรติจากประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาศิลปินศิลปาธร,ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง,นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่,CEO บ.เวิล์ด รีวอร์ด โซลูชั่นและผู้แทนจากสสปน. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา ฯลฯ เข้าร่วมงานดินเนอร์ในค่ำคืนสุดพิเศษด้วย