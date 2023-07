AIS The StartUpร่วม ม.อุบลฯติวเข้มเพิ่มองค์ความรู้ผู้ประกอบการภาคอีสาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรของประเทศไทย และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ AIS The StartUp จึงร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Open house AIS x Science Park Ubonratchathani University นำวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญ มาแชร์องค์ความรู้สำหรับกลุ่ม Startup ผู้ประกอบการ SMEs คณะอาจารย์นักศึกษา และบุคคลที่สนใจในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนใจ ได้เข้ามาร่วมทำ Business Matching กับทาง AISโดยวิทยากร 3 ท่านที่มาแชร์องค์ความรู้ นำโดย นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าหน่วยธุรกิจ ปฏิบัติการภูมิภาค AIS กับหัวข้อ“การขยายธุรกิจในท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ Scaling local business to Nationwide” ซึ่งจะเป็นการสร้างความเติบโตให้กลุ่มธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันระดับประเทศได้ และดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้าน AIS The StartUp ที่มาแนะช่องทางโอกาสการต่อยอดธุรกิจร่วมกับ AIS ด้วยแนวคิด “Partnership for Inclusive Growth” การเป็นพาร์ทเนอร์ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ การสร้างโอกาส และการติดอาวุธด้านทักษะที่จำเป็นให้แก่ Startupปิดท้ายด้วยคุณศรัณย์ เตียวรุ่งเรืองกิจ CEO and Co-founder Bulkiee Start up จังหวัดอุบลราชธานี ที่นำประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการนำเสนอแผนธุรกิจระดับองค์กร Corporate pitching เพื่อมาช่วยติดอาวุธให้แก่ startup พร้อมด้วย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ประชา คำภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นำทีม Science Park และนายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออเฉียงเหนือ AIS พร้อมทีม เข้าร่วมผนึกกำลังให้คำปรึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน สร้างการเติบโตให้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจในการทำ Business Matching กับทาง AIS The StartUp และข้อมูล และกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIS The StartUp สามารถติดตาม ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.ais.th/thestartup/ และ Facebook page AIS The StartUp (https://www.facebook.com/AISTheStartup)