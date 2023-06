ชาวบ้านร้อง “ตะวันแดง” มุกดาหาร ตั้งติดชุมชนเสียงดังรำคาญ-นอนไม่ได้ ร้องหน่วยงานรัฐไม่สนใจแก้

NRD By HASHI โดยเภสัชกร “เอ็กซ์ ศรสหณัฐฏ์” นำทีมรับรางวัลในงาน International Invention Exhibition 2023

หลังจากที่ผลิตภัณฑ์สัญชาติไทยภายใต้แบรนด์ NRD By HASHI คว้ารางวัลเหรียญเงินยอดเยี่ยมจากคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมในงาน The International Exhibition of Inventions of Geneva ซึ่งเป็นงานระดับนานาชาติที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 48th ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน ที่ผ่านมา ณ หอปร