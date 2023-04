คนเชียงใหม่แห่ลงชื่อสนับสนุนยื่นฟ้อง"พลเอกประยุทธ์"นิ่งเฉยและล้มเหลวแก้ฝุ่นควันพิษ-ปล่อย ปชช.เสี่ยงตาย

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตลอดทั้งวันนี้(9เม.ย.66) ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าประชาชนชาวเชียงใหม่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่าและมลพิษอากาศที่ยืดเยื้อยาวนานนับเดือนแล้ว เข้าร่วมลงชื่อกันอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน นำโดยมูลนิธินิติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เตรียมทำการยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง,คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ในวันพรุ่งนี้(10เม.ย.66) เพื่อให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง, พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ปฏิบัติการตามกฎหมายและนโยบายที่ได้มีการจัดทำไว้เพื่อลดทอนความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทั้งนี้เป็นการใช้ช่องทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อยื่นฟ้องทางปกครอง ต่อนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ เพราะไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535 โดยเฉพาะใน มาตรา 9 ที่ระบุว่า เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้นายกรัฐมนตรี มีอำนาจสั่งตามที่เห็นสมควร ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว กระทำหรือร่วมกันกระทำการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ หรือบรรเทา ผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที หากทราบว่าบุคคลใดเป็น ผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระทำการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีภยันตรายดังกล่าวด้วย อีกทั้งตามมาตรา 9 ยังระบุให้นายกรัฐมนตรี สามารถมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ทำเป็นคำสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งในมาตรา 10 ยังระบุไว้ด้วยว่า เพื่อป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภาวะมลพิษดังกล่าว ให้รัฐมนตรีกำหนดมาตรการป้องกัน และจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าด้วยขณะเดียวกันรายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงบ่ายวันนี้สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบ แม้ว่าจะเบาบางลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงหลายวันที่ผ่านมา แต่ค่ามลพิษอากาศยังคงสูงเกินมาตรฐานและกระทบสุขภาพ โดย เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 195 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 141.6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวพบว่าค่ามลพิษสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ซึ่งเป็นกลับมาอยู่อันดับ 1 อีกครั้ง หลังจากช่วงเช้าวันนี้ตกลงไปอยู่อันดับ 2 รองลงมา ได้แก่ อันดับ 2 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ 185 US AQI, อันดับ 3 เมืองกาฏมาณฑุ ประเทศเนปาล 176 US AQI, อันดับ 4 เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย 161 US AQI และอันดับ 5 เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน 156 US AQI.