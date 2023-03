โยมไม่ต้อง อาตมาทำเอง!เง เจ้าอาวาสวัดดังถกจีวรนำลุยดับไฟป่าเชียงดาว-ฝุ่นพิษเชียงใหม่เหนียวแน่นอันดับ 1 โลก

ช่วงบ่ายวันนี้ (26 มี.ค. 66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังรุนแรงต่อเนื่อง โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาทั่วทั้งตัวเมืองถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบ ขณะนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบสูงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งนี้ เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 177 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวของเชียงใหม่นั้นสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้และจากวานนี้ที่เป็นอันดับ 1 เกือบตลอดทั้งวัน ส่วนอันดับรองลงมา ได้แก่ อันดับ 2 เมืองอักรา ประเทศกานา ดัชนีคุณภาพอากาศ 162 US AQI, อันดับ 3 เมืองริยาห์ด ประเทศซาอุดีอาระเบีย 149 US AQI, อันดับ 4 เมืองแบกแดด ประเทศอิรัก 146 US AQI และอันดับ 5 เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน 144 US AQIนอกจากนี้ รายงานข่าวแจ้งว่าศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่รายงานข้อมูลรอบเช้าวันนี้ว่าพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 103 จุด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ซึ่งมีรายงานข่าวแจ้งว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ป่าหลายจุดในพื้นที่อำเภอเชียงดาว โดยช่วงเย็นวานนี้พบไฟไหม้ลุกลามเข้าใกล้วัดปางมะกง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ระหว่างที่พระสงฆ์ในวัดกำลังทำวัตรเย็น ทำให้พระครูเกษมจริยานุกูล เขมจารี หรือ "ครูบาโลงศพ" เจ้าคณะตำบลปิงโค้ง และเจ้าอาวาสวัด พร้อมพระลูกวัดและลูกศิษย์ หยุดการทำวัตร พร้อมนำอุปกรณ์ดับไฟเท่าที่หาได้ทั้งเครื่องเป่าลมและอื่นๆ เข้าทำการสกัดไฟไม่ให้ลุกลามเข้าวัด รวมทั้งบ้านเรือนและพื้นที่สวนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งใช้เวลานานกว่าชั่วโมงจึงสามารถสกัดไฟให้สงบลงได้ แต่ต้องเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนจนไฟดับสนิท