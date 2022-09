ครั้งแรกของ Science Park ภูมิภาค STeP จับมือ SET สร้างโอกาสเติบโต Startup เตรียมพร้อมสู่ตลาดหุ้น

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.65 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) แม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จับมือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เผยความร่วมมือหลังลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 2 หน่วยงานในโครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Platform) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ SME และ Startup เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลก และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย โดยอุทยานฯ นำ Startup ภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจจาก Basecamp24 ที่มีศักยภาพและความพร้อม ส่งต่อนำร่องในโครงการความร่วมมือดังกล่าว เพื่อพิจารณาคัดเลือก รับโอกาสในการสนับสนุนและเข้าถึงตลาดทุนผ่าน LiVE Platform พร้อมทุนสนับสนุนด้านการจัดการบัญชี การเงิน และกฎหมาย จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยมูลค่าสูงถึง 1 ล้านบาท เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าตลาดทุน LiVE Exchangeนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ Startups และ SMEs ผ่านโปรแกรม LiVE Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตัวช่วย เพื่อสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมให้ SMEs และ Startups ที่ต้องการเข้าระดมทุนในตลาดทุน ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรกว่า 25 องค์กรชั้นนำ โดยมีอุทยานฯ เป็นหนึ่งในนั้น พร้อมพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้และใช้บริการได้ฟรี เช่น Education Platform แหล่งรวมความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการในหลายรูปแบบ ทั้งห้องเรียนออนไลน์ (e-Learning) บทความ คลิปความรู้ รวมกว่า 450 ชิ้น ครอบคลุมความรู้และทักษะด้านการทำธุรกิจ และ Scaling Up Platform แหล่งรวมความรู้เชิงลึกในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ รวมถึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบงานที่สำคัญในองค์กรด้าน ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า นับเป็นโอกาสดีที่ Startup ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานฯ จะก้าวไปอีกขั้นของเส้นทางธุรกิจ โดยมีอุทยานฯ เป็นพี่เลี้ยง คอยหาโอกาสที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ เพื่อการเติบโตสู่เป้าหมายสูงสุดอย่างรวดเร็ว โดยอุทยานฯ มี Basecamp24 เป็นอาวุธสำคัญในการช่วยบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพสำหรับการปั้นธุรกิจ Startup ในภาคเหนือ ซึ่งสามารถรองรับการเติบโตของ Startup อย่างหลากหลายระดับไปจนถึงธุรกิจที่มีมูลค่าสูงถึง 300 ล้านบาท ซึ่งการร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโครงการนี้วางเป้าว่า ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ Startup ภายใต้การบ่มเพาะของอุทยานฯ จะได้รับการ ต่อยอดใน Education Platform ได้ถึง 480 บริษัท เข้าถึง Scaling Up Platform ได้มากกว่า 80 บริษัท โดยสามารถก้าวเข้าไปเป็นผู้เล่นในตลาดทุน LiVE Exchange ได้มากกว่า 10 บริษัท และก้าวสู่ตลาดทุน mai (mai Exchange) ได้อย่างน้อย 1 บริษัท ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ได้ส่งต่อ Startup สู่การเติบโตแบบขั้นกว่าของการผลักดันในระดับสูงสุดนอกจากนี้ ในวันเดียวกัน อุทยานฯ ยังร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเสวนา Beyond The Summit Basecamp24 with LiVE Platform ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจ เปิดโลกการเติบโตธุรกิจตามรอย Startup รุ่นพี่ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดแก่ผู้ประกอบการ Startup และผู้สนใจในภาคเหนือแบบไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการสานฝัน Startup สู่จุดหมายปลายทางบนยอดเขาเอเวอเรสต์จากความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน ก่อนรับฟังแนวทางการบ่มเพาะธุรกิจของ Basecamp24 ปิดท้ายด้วยเสวนาแบ่งปันแนวคิดจาก Startup ในโปรแกรม LiVE Acceleration จากคุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO & FOUNDER QueQ แอปพลิเคชันชื่อดังสำหรับการจองคิวแบบไม่ต้องรอ ที่เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดทุนในปี 2567 คุณอัญชนา วัลลิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด Property Tech รายแรกของไทย นวัตกรรมเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไว้มากที่สุดในประเทศ สพ.ญ.วริษฐา ธีรดิษฐากุล CEO & CO-FOUNDER Quest ธุรกิจบริการสำหรับสัตว์เลี้ยง พร้อมบุคลากรเฉพาะทาง และบริการดูแลสัตว์เลี้ยงครบวงจร ที่เตรียมขยายธุรกิจสู่ Digital Platform เพื่อยกระดับธุรกิจบริการด้านสัตวแพทย์ให้ได้มาตราฐานเข้าถึงและบริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น