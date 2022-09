15 ทีมสตาร์ทอัปไทยโชว์ผลงานเด่น พร้อมรับเศรษฐกิจอวกาศ   

15 ทีมสตาร์ทอัปไทยโชว์ผลงานเด่น พร้อมรับเศรษฐกิจอวกาศสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA เปิดตัวสตาร์ทอัปด้านเทคโลยีอวกาศ 15 รายจากโครงการ “Space Economy : Lifting Off 2022” ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการปั้นสตาร์ทอัปเข้าสู่ภาคธุรกิจในปีที่ผ่านมา ในปีนี้สตาร์ทอัปที่เข้าร่วมโครงการครอบคลุมเทคโนโลยีอวกาศในหลากหลายสาขา ทั้งกลุ่ม Upstream เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดาวเทียมและระบบสนับบสนุน กลุ่ม Downstream การใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากอวกาศ และกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัปที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นเข้าร่วมโครงการด้วย โดยปีนี้มีสตาร์ทอัปเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 15 บริษัท แบ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีระดับ TRL 4-9 จำนวน 10 ทีม และ TRL 1-3 จำนวน 5 ทีมโครงการ Space Economy : Lifting Off 2022 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อผลักดันเศรษฐกิจอวกาศให้เกิดขึ้น ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอวกาศให้มีบทบาทและสามารถเติบโตได้ในอุตสาหกรรมอวกาศ โดยได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่ง NIA ได้เฟ้นหาบริษัทสตาร์ทอัปที่มีความสนใจหรืออยู่ในธุรกิจอวกาศของประเทศไทย เพื่อเข้ามาร่วมโครงการบ่มเพาะและพัฒนาในรูปแบบของการร่วมรังสรรค์เพื่อปูทางไปสู่การสร้างเศรษฐกิจอวกาศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA ได้กล่าวในงานนำเสนอผลงาน (Demo Day) ว่า “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศ คือการพัฒนาให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ การสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัปด้านเศรษฐกิจอวกาศเข้าสู่ภาคธุรกิจ จะนำไปสู่การสร้างซัปพลายเชนของผู้พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมอวกาศให้เกิดขึ้นในประเทศ เป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมมูลค่าสูง การสร้างสตาร์ทอัปอวกาศของ NIA คือการตอบรับกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการผลักดันเทคโนโลยีและกิจการด้านอวกาศ ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและสามารถเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมอวกาศโลกที่มีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนั้นการสนับสนุนให้เกิดการเทคโนโลยีอวกาศให้เกิดขึ้นในประเทศคือโอกาสต่อยอดอุตสาหกรรม New S Curve และจะมีส่วนสำคัญในการทำให้อุตสากรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมศักยภาพสูงของประเทศมีการเติบโตได้เช่นกัน”การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ NIA ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาคีความร่วมมืออวกาศไทยและหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยโครงการนี้ถือเป็นการนำร่องที่จะพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัปด้านเศรษฐกิจอวกาศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การนำเสนอผลงานของสตาร์ทอัปทั้ง 15 ทีมได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานเกือบ 100 คน จากหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในธุรกิจด้าน Deep Techโดยผู้ที่ได้รับรางวัลสำหรับกลุ่มกลุ่มเทคโนโลยี TRL 1-3 มีผู้ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดจากกรรมการจำนวน 3 รางวัล ได้แก่รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม Solutions Makerรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีม LINK Application รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีม Advance Space Compositeสำหรับกลุ่มเทคโนโลยี TRL 4-9 มีมีผู้ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดจากกรรมการจำนวน 3 รางวัล ได้แก่รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม Gao Raiรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีม Intechรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีม VAAMนอกจากนั้น ยังมีรางวัลป็อปปูลาร์ โหวตอีก 1 รางวัล ตัดสินโดยผู้เข้าชมเป็นผู้ร่วมให้คะแนน และทีมที่ได้รับรางวัลป็อปปูลาร์ โหวตได้แก่ SpaceDoxโดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับ TRL ทั้ง 2 ประเภท รวมถึงรางวัลป็อปปูลาร์ โหวตจะได้นำผลงานไปแสดงในงาน Startup x Innovation Thailand 2023 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) อีกด้วยรายชื่อทีมสตาร์ทอัปทั้ง 15 ทีมในโครงการ Space Economy : Lifting Off 2022เทคโนโลยีระดับ TRL 4-9 ทีม1.Centro Vision - ระบบวิเคราะห์พื้นที่ทางการเกษตรด้วยการใช้โดรนตรวจสอบและข้อมูลเชิงลึกจากภาพถ่ายดาวเทียม2.ฟาร์มดีมีสุข พลัส - แพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อเกษตรกร สำหรับคาดการณ์ผลผลิต สถานะพืช วิธีจัดการการเพาะปลูกด้วยภาพถ่ายดาวเทียม3.Gao Rai - ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตรที่เชื่อมต่อเกษตรกรกับนักขับโดรนรับจ้างเพื่อการเกษตร4.Intech - แอปพลิเคชันครบวงจรเพื่อการเกษตร โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม5.Manee Lab - ชุดซอฟต์แวร์ระบบย่อย (IP core) สำหรับสร้างอุปกรณ์ที่ใช้บนยานอวกาศ6.Mush Composite - วัสดุก่อสร้างทำจากเห็ด มีคุณสมบัติน้ำหนักเบา ทนไฟ มีความทนทาน7.SpaceDox - ระบบ space traffic management ตรวจสอบและติดตามดาวเทียม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุดาวเทียมชนกันในชั้นบรรยากาศ8.TemSys - ชุดฝึกการเรียนรู้ระบบรับส่งสัญญาณจากดาวเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้น9.Teveda Corp - ระบบตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมและระบบ AI10.VAAM - จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ 3 แกน ขนาด 6 เมตรเทคโนโลยีระดับ TRL 1-3 จำนวน 5 ทีม11.Advance Space Composite - สารเคลือบเพื่อป้องกัน tin whisker บน PCB board หรือขั้ว d-sub12.Link Application - แพลตฟอร์มวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เกษตรกรรม สำหรับสถาบันการเงินนำไปวิเคราะห์เพื่อปล่อยสินเชื่อ13.Premium Robotics - แขนหุ่นยนต์ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความปลอดภัย เหมาะกับงานบนอวกาศ14.Semi-Latus Rectum - บริการบนชั้นอวกาศเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา เปลี่ยนอะไหล่ เติมเชื้อเพลิงดาวเทียม เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน15.Solutions Maker - อุปกรณ์รับเวลาที่มีความแม่นยำสูง