หมอแถลง“หลวงปู่แสง”เป็นอัลไซเมอร์ระยะที่ 1 ลูกศิษย์ให้สื่อเอาเป็นอุทาหรณ์ใช้ความระวังก่อนนำเสนอข่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(14พ.ค.)เวลาประมาณ 13.00 น.ที่ห้องแถลงข่าวชั้น 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี นายแพทย์สมฤทธิ์ เวียงสมุทร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ นายแพทย์ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และนายแพทย์พงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ นายแพทย์ชำนาญการ ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าอาการอาพาธของหลวงปู่โดยนายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี กล่าวในฐานะแพทย์ผู้เคยทำการรักษาอาการอาพาธ ระบุว่า คณะศิษยานุศิษย์ได้มอบหมายให้คณะแพทย์ผู้ทำการรักษาอาการอาพาธของหลวงปู่แสง มากว่า 20 ปี ให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของหลวงปู่แสง โดยคณะแพทย์วินิจฉัยว่า มีภาวะอัลไซเมอร์ ระยะที่ 1 มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะมีความจำถดถอยบ้าง ถามซ้ำๆ พูดซ้ำๆ เรื่องเดิม แต่ยังสื่อสารและใช้ชีวิตได้ตามปกติ ส่วนจะเป็นอัลไซเมอร์ ระยะที่ 2 หรือเปล่า แพทย์เฉพาะทางยังต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมขณะเดียวกันจากการตรวจสอบพบว่า หลวงปู่แสง มีประวัติไข้มาลาเรียขึ้นสมอง ซึ่งในทางการแพทย์ หากการตรวจซิฟิลิส (TPHA Test) อาจพบเชื้อลวงได้ ควรตรวจซ้ำเพื่อยืนยัน หรืออาจเคยติดเชื้อซิฟิลิซมาก่อนก็เป็นได้ หากสงสัยจริงๆอาจใช้วิธีเจาะน้ำไขสันหลังตรวจสอบเพิ่มเติมทางด้านนายแพทย์สมฤทธิ์ เวียงสมุทร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ซึ่งให้การดูแลรักษาอาการอาพาธหลวงปู่ใกล้ชิด กล่าวว่า ในช่วงเริ่มต้นที่เริ่มเข้าไปดูแลอาการอาพาธของหลวงปู่ มีอาการติดเชื้อที่ปอด (ปอดอักเสบ) อาการปวดหลังร้าวลงขา ร่วมกับขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง ซึ่งเกิดจากสาเหตุกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท และมีอาการของโรคเก๊าท์ร่วมด้วยการให้การรักษาส่วนใหญ่ แพทย์จะเดินทางไปที่วัดที่หลวงปู่แสงจำพรรษา การให้การรักษา ณ โรงพยาบาลเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะหลวงปู่ไม่ประสงค์เข้ารับการรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลและไม่ชอบฉันท์โอสถยาโดยช่วงกลางปี 2561 พระอุปัฏฐากโทรปรึกษาถึงอาการอาพาธของหลวงปู่ที่มีอาการผิดปกติ มีพฤติกรรมแปลกไป คือมีการถูกเนื้อต้องตัวลูกศิษย์ที่เข้าไปกราบจึงได้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ว่า เนื่องจากอายุมากอาจมีภาวะสมองฝ่อได้ตามวัย ซึ่งหากบริเวณที่ฝ่อเกี่ยวข้องกับส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม อาจส่งผลทำให้การแสดงออกทางพฤติกรรมและอารมณ์มีความผิดปกติได้ โดยที่ความทรงจำยังเป็นปกติอยู่เพราะสมองส่วนที่ทำงานนั้นคนละส่วนกัน ต่อมาทางคณะศิษย์ได้นิมนต์ไปโรงพยาบาล เพื่อเข้าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทำให้ทราบว่ามีภาวะของอัลไซเมอร์ทั้งนี้ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กำลังระบาด ทีมลูกศิษย์ที่ดูแลท่านก็ได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไป จึงไม่ทราบว่าอาการพฤติกรรมที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นได้รับการรักษาแล้วหรือไม่ แต่เมื่อวาน (13 พ.ค.) คณะแพทย์ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมและตรวจอาการอาพาธเป็นที่เรียบร้อย และจะให้การดูแลรักษาอาการอาพาธของท่านต่อไปสรุปอาการอาพาธของหลวงปู่แสง ญาณวโร จากประวัติการรักษาของคณะแพทย์ 1. การทำงานของทางเดินอาหารผิดปกติ (GI vasculopathy) 2. โรคหัวใจที่เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายผิดปกติ (CHF c Cardiomypathy LVH) 3. โรคความดันโลหิตสูง (HT) 4. โรคต่อมลูกหมากโต (BPH) 5. ปวดหลังเนื่องจากกระดูกสันหลังคด (Low back pain c Scoliosis)6. ข้อเข่าเสื่อมทั้ง 2 ข้าง (OA both khee) 7. โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) 8. โรคนอนหลับยาก (Elderly c Insomnia) 9. สมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ระยะที่ 1 (dementia c Alzheimer’s) และ 10. ภาวะพฤติกรรมอารมณ์ที่ผิดปกติที่เกี่ยวกับสมองเสื่อม (BPSD = behavioral and psychological symtoms of dementia)นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ซึ่งรักษาอาการอาพาธหลวงปู่แสงมายาวนานเล่าทิ้งท้ายว่า เมื่อราวปี 2544 ซึ่งหลวงปู่มารักษาและชอบแจกเหรียญให้ญาติโยมที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาล เมื่อสอบถามหลวงปู่ก็บอกเป็นกุศโลบายที่ต้องการให้ญาติโยมเข้าถึงพระศาสนา เพราะการจะให้มาที่วัดบางครั้งเป็นเรื่องยาก แม้ว่าการแจกเหรียญเป็นแค่เพียงกระพี้ไม่ถึงแก่นก็ยังดีด้านนายเฉลิมชัย จันทะโคตร อายุ 43 ปี ลูกศิษย์หลวงปู่แสง ที่มาร่วมฟังแถลงข่าวอาการป่วยของหลวงปู่ที่โรงพยาบาลปริ้น กล่าวถึงการทำงานของสื่อมวลชนในอนาคตว่า อยากให้มีการไตร่ตรอง หรือวิเคราะห์แล้วใช้ความระมัดระวังก่อนนำเสนอมากขึ้น ส่วนที่ทางวัดโดนคือ สุดท้ายแล้วหลวงปู่ท่านเมตตาอโหสิกรรมให้ทุกท่าน หมอปลา ทีมงามอยากมากราบหลวงปู่ หลวงปู่ให้ความเมตตา ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยประสานผ่านตนหรือทีมงานที่อยู่กับหลวงปู่แสงส่วนน้องนักข่าวที่ถูกให้ออกจากงาน ก็รู้สึกตกใจและเสียใจ เพราะเมื่อวานน้องเดินทางมาขอขมาหลวงปู่ จึงรู้สึกเห็นใจน้องนักข่าวสำหรับที่มีนักกฎหมายเสนอว่า การกระทำของหมอปลาและนักข่าวเข้าข่ายความผิดหลายข้อ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า คณะลูกศิษย์ไม่ติดใจและอโหสิกรรมให้มีเมตตาตามที่หลวงปู่บอกไว้ สำหรับอาการของหลวงปู่ขณะนี้ ยังไม่แข็งแรง มีอาการเหนื่อยล้า หลังถูกจู่โจมมาคาดคั้นในครั้งนั้น ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และทีมแพทย์ได้ดูแลหลวงปู่อย่างใกล้ชิดแล้ว