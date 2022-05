“คลังคาซ่า”บิ๊กอสังหาฯโคราชลุยธุรกิจให้เช่า ผุด “Mayfair Avenue” 300 ล้าน เมืองแห่งอาหาร-บันเทิง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-

วันนี้ (13 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่่คลับเฮ้าส์ The Wisdom ชั้น 2 ภายในโครงการซิตี้ลิ้งค์คอนโด (City Link Condo) อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายไพจิตร มานะศิลป์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ รองกรรมการ บริษัท คลังคาซ่า จำกัด ผู้นำแห่งวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของ จ.นครราชสีมาและภาคอีสาน เจ้าของโครงการซิตี้ลิ้ง คอนโด (City Link Condo) คอนโดหรูทำเลทองกลางเมืองโคราช บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ภายใต้โครงการเดอะลิ้งค์ ได้ร่วมกันแถลงเปิดตัว “โครงการเมย์แฟร์ อเวนิว (Mayfair Avenue) เมืองแห่งอาหารและบันเทิง เพื่อเติมเต็มศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (New Central Business District : New CBD) ของเมืองโคราชและ Dinning Destination ตามเป้าหมายของ คลังคาซ่าที่ได้วางไว้ รวมถึงเป็นการต่อยอดความสำเร็จของเมย์แฟร์ มาร์เก็ต และ เมย์แฟร์ ฟู้ดพาร์คนายไพจิตร มานะศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคลังคาซ่า จำกัด เปิดเผยว่า คลังคาซ่ายังเดินหน้าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ใจกลางเมืองโคราช ภายใต้โครงการเดอะลิ้งค์ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ให้เป็นพื้นที่ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ สอดรับกับการใช้ชีวิตที่ทันสมัย โดยในพื้นที่โครงการมีทั้งที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวดิ่ง อาคารพาณิชย์ พื้นที่ให้เช่า ร้านค้า และตลาด โดยคลังคาซ่ายังคงมีพื้นที่อีกประมาณ 80 กว่าไร่ที่จะพัฒนาจากการที่เราหวังช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 โดยเปิดให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาขายสินค้าในพื้นที่ของ เมย์แฟร์ มาร์เก็ต (Mayfair Market) เพื่อให้มีรายได้จากผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ทำให้ตลาดเมย์ แฟร์ของเราเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีประชาชนเข้ามาซื้อขายสินค้าจำนวนมาก เราจึงเดินหน้าเปิด เมย์แฟร์ ฟู้ดพาร์ค (Mayfair Food park) เพิ่มขึ้น ก็ยังคงมีร้านค้าให้ความสนใจเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรอย่างล้นหลาม เช่นเคยความสำเร็จดังกล่าวนี้จึงทำให้เราคิดที่จะทำโครงการต่อยอดเป็น “Mayfair Avenue” หรือ “ เมืองแห่งอาหารและบันเทิงขึ้นดังกล่าวด้าน นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ รองกรรมการ บริษัท คลังคาซ่า จำกัด กล่าวว่า สำหรับโครงการ Mayfair Avenue นั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ 30 ไร่ โดยติดกับฝั่งถนนมิตรภาพ (ทางเลี่ยงเมือง) ใกล้กับโฮมโปร ตรงข้ามกับ เบบี้ แลนด์ (Baby Land) โดยมีการตัดถนนใหม่อีก 1 เส้น เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และจัดสรรที่ดินออกเป็น 10 แปลงๆ ละประมาณ 150 ตารางวา (ตร.ว.) ในเฟสแรก และยังมีพื้นที่ที่ทางโครงการสร้างให้กับร้านค้าย่อยเข้ามาเช่าอีกประมาณ 10 ยูนิต ๆ ละ 50 ตรม. พร้อมที่จอดรถรองรับได้ 500 คัน มูลค่าโครงการนี้ประมาณ 200-300 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ประกอบการสนใจเข้ามาจองเช่าพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ 50 เป็น ร้านอาหารระดับพรีเมียมบริการทั้งอาหารเช้า เที่ยง และอาหารเย็น มีเพลงและดนตรีเพราะ ๆ ให้ฟัง ซึ่งจะมีร้านอาหารอินเตอร์เนชั่นแนล พรีเมียม บุฟเฟ่ต์ ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง เข้ามาให้บริการ เช่น ร้าน Kouen , ร้าน paper บุฟเฟต์ นานาชาติ ร้านอาหารชื่อดังจากบางแสน และกทม. ร้านติ่มซำ เกรดพรีเมียม โรงเรียนสอนดนตรี ร้านอาหารสไตล์ออเดย์เรสเตอร์รองท์ ที่เปิดตั้งแต่เช้าจนถึงดึก โดยเปลี่ยนสไตล์ตามช่วงเวลา ตั้งแต่คาเฟ่ ร้านอาหารมื้อเช้า มื้อเที่ยง ร้านอาหารญี่ปุ่นมื้อค่ำ และ แหล่งแฮงท์เอาท์เชื่อว่าพื้นที่ “Mayfair Avenue” นี้จะทำให้การสร้างศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (New Central Business District : New CBD) เมืองโคราชของโครงการเดอะลิ้งค์ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่วนพื้นที่อีกกว่า 40 ไร่ที่เหลือนั้น เราจะเน้นไปทางให้การให้เช่าพื้นที่ ส่วนจะเป็นโครงการอะไรนั้น ต้องดูตามสถานการณ์ ขณะที่คอนโดมิเนียม จะคงทยอยสร้างออกมาให้ลูกค้าไปจองเป็นเจ้าของอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เราจะเปิดขายคอนโดมิเนียมเพียง 2 ตึก รวมจำนวน 150 ยูนิต เท่านั้น และลูกค้าให้ความสนใจจองซื้อจำนวนมากแล้ว นายสุดที่รัก กล่าว“ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤติผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ คลังคาซ่า เราพบธุรกิจดาวรุ่ง คือ เน้นการเปิดพื้นที่ให้เช่า และหาพันธมิตรมาร่วมสร้างเมือง ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ New Central Business District เมืองโคราชให้สมบูรณ์แบบ ” นายสุดที่รัก กล่าวในที่สุด