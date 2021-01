เชียงใหม่สุ่มตรวจจับบาร์เบียร์ “เครซี่ เยอรมัน” แอบเปิดให้ลูกค้านั่งซดเต็มร้านฝ่าฝืนคำสั่งป้องกันโควิด-19

คืนวานนี้ (20 ม.ค. 64) ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ นายพัฒน แสงลี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ว่าที่ ร้อยตรี เดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ร้านปี้หล้า in the garden ร้าน The beer เชียงใหม่ และร้าน The Swan Burmese cuisine โดยผลการปฏิบัติการพบว่าสถานประกอบการทุกแห่งให้ความร่วมมือตามมาตรการฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติติการยังได้ชี้แจงพร้อมให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ อีกทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11/2564 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการต่อมาในเวลา 22.30 น. ได้เข้าตรวจสอบร้าน Crazy German (เครซี่ เยอรมัน) มีลักษณะเปิดให้บริการเป็นบาร์เบียร์ ตั้งอยู่เลขที่ 317 ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามที่ได้รับการร้องเรียนว่าทางร้านดังกล่าวมีพฤติกรรมเปิดให้บริการเกินเวลาที่กำหนด อีกทั้งเกรงว่าจะเป็นแหล่งมั่วสุมอันก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะเข้าทำการตรวจสอบภายในร้านพบว่า มีการแอบเปิดให้บริการ กล่าวคือ มีการปิดประตูบริเวณด้านหน้าร้านเสมือนปิดทำการ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเคาะประตู และทำการแสดงตัวเพื่อเข้าไปภายในร้านกลับพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณเคาน์เตอร์บาร์ อันเป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 10/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว, คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยินยอมให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป