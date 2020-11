“คลังคาซ่า” ดึง “ทาเคชิ โกลด์” ผุดร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นพรีเมียมใหญ่สุดในอีสาน กลาง New CBD เมืองโคราช

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมบริษัท คลังคาซ่า จำกัด ภายในโครงการซิตี้ลิงค์คอนโด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีการทำพิธีลงนามหุ้นส่วนกิจการร้านอาหารญี่ปุ่น “ทาเคชิ โกลด์” สาขาโคราช ของ บริษัท ทาเคชิโกลด์ จำกัด โดยมี นายชัยวัฒน์ ติราภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ทาเคชิโกลด์ จำกัด พร้อมผู้บริหารบริษัท คลังคาซ่า จำกัด นำโดย นายไพจิตร มานะศิลป์ กรรมการบริหาร, นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ รองกรรมการบริหาร และกลุ่มนักธุรกิจผู้ร่วมหุ้น 31 คน ร่วมเซ็นสัญญาร่วมหุ้น จำนวน 50 หุ้นนายไพจิตร มานะศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลังคาซ่า จำกัด ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายใหญ่ จ.นครราชสีมา เจ้าของโครงการซิตี้ลิงค์ เปิดเผยว่า ภายในโครงการเมืองใหม่ 300 ไร่ของคลังคาซ่า ขณะนี้มีทั้งหมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียมซิตี้ลิงค์ อาคารสำนักงาน โรงแรม B2 โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ตลาดแนวใหม่ “เมย์แฟร์ มาร์เก็ต” และร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ที่มาเปิดให้บริการในโครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (New Central Business District : New CBD) ของเมืองโคราชล่าสุดโครงการที่กำลังก่อสร้างเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นบริการแบบบุฟเฟต์ระดับพรีเมียมชื่อดังจาก จ.ขอนแก่น แบรนด์ “ทาเคชิ โกลด์” ซึ่งมีอีกสาขาที่ “ยูดีทาว์นอุดรธานี” และที่ จ.นครราชสีมา แห่งนี้ จะเป็นสาขาที่ 3 เป็นสาขาใหญ่ที่สุดของภาคอีสานและจะเป็นร้านที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ที่สำคัญ ผู้บริหารทาเคชิเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นและจำหน่ายปลาแซลมอนอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทยอีกด้วย ฉะนั้นราคาและรสชาติของอาหารญี่ปุ่นที่นี่จึงพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอน ในราคาที่จับต้องได้“การออกแบบตกแต่งร้าน จะเนรมิตพื้นที่ 1 ไร่ให้เหมือนเมืองญี่ปุ่นเลย ซึ่งรองรับได้ 221 ที่นั่ง มีชั้นลอย และที่สำคัญมีลานจอดรถจำนวนมากเพราะร้านอยู่ตรงข้ามตลาดเมย์แฟร์มาร์เก็ต เยื้องซิตี้ลิงค์คอนโด ใช้เม็ดเงินลงทุน 12 ล้านบาท โดยเปิดโอกาสให้นักธุรกิจมาร่วมลงทุนถึง 31 คน ซึ่งเป็นนักธุรกิจชื่อดังในโคราช” นายไพจิตรกล่าวด้าน นายชัยวัฒน์ ติราภรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทาเคชิโกลด์ จำกัด กล่าวว่า ร้านอาหารญี่ปุ่น “ทาเคชิโกลด์” เป็นความตั้งใจที่จะเข้ามาเปิดกิจการที่โคราชตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เพราะตนเป็นคนโคราช แต่ได้ไปเริ่มที่ขอนแก่นก่อนเป็นสาขาแรกเมื่อปี 2561 แล้วก็ไปเปิดสาขาที่ยูดีทาวน์ จ.อุดรธานี ปี 2562 และสาขา 3 ที่โคราชปี 2563 ส่วนสาขา 4 จะเปิดที่อุบลราชธานี ปี 2564“ครอบครัวผมทำธุรกิจขายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วที่กรุงเทพฯ ซึ่งทำมานาน 34 ปี ซึ่งเราส่งให้ร้านอาหารญี่ปุ่นหลักๆ ทั่วประเทศ จึงอยากแตกไลน์ธุรกิจของที่บ้าน และอยากสร้างแบรนด์ของตัวเอง ประกอบกับที่ผมได้เรียนจบการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศมา จากนั้นได้มาบริหารที่บริษัทเบียร์ไฮเนเก้น เป็นผู้จัดการ 9 ปีอยู่ที่กรุงเทพฯ หลังจากนั้นก็ลาออกมาช่วยที่บ้าน และมีความคิดอยากแตกไลน์ออกมา เพราะเรามีวัตถุดิบของเราอยู่แล้ว ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ”นายชัยวัฒน์กล่าวต่อว่า จริงๆ แล้วชื่อ “ทาเคชิ” มาจากชื่อคนญี่ปุ่น ไม่ได้มีความหมายอะไร แต่อยากตั้งชื่อให้คนเข้าถึงง่าย พูดถึงนึกถึงแล้วคนรู้จักเลย จึงได้ใช้ชื่อนี้ “ทาเคชิ” ที่ขอนแก่นถือว่าประสบความสำเร็จ ในเวลาแค่ 3 เดือนก็ติดลมบน จากนั้นจึงได้ขยายสาขา มีทุนไปต่อที่อุดรธานี แล้วก็มาที่โคราช เพราะมองว่าถ้าถนนมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราชเปิด เมืองโคราชก็จะเป็นเหมือนปริมณฑลดีๆ นี่เอง“สำหรับจุดเด่นของอาหารญี่ปุ่นทาเคชิ คือเรามีถึง 4 ครัวแยกประเภท และทีเด็ดเป็นซอส 5 ตัวที่เราตีเอง เป็นสูตรเฉพาะของเราเองไม่ได้ไปซื้อมาใช้เหมือนทั่วไป ส่วนเมนูอาหารมี 116 เมนู ซิกเนเจอร์ของร้าน คือ ทาเคชินิเคดิ, นิเคดิหน้าเยิ้ม, ครันชีโรล , หัวปลาต้มซีอิ๊ว ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ ส่วนราคาบุฟเฟต์แซลมอลสด ราคาอยู่ที่ 399 บาท ไม่รวมเครื่องดื่ม ซึ่งไม่จำกัดเวลา”นายชัยวัฒน์กล่าวอีกว่า เหตุผลที่มาเปิดในโครงการซิตี้ลิงค์คอนโดที่นี่ ซึ่งเป็นทาเคชิ สาขาโคราช ถือว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดมีถึง 221 ที่นั่ง บนพื้นที่ก่อสร้าง 1 ไร่ ลงทุน 12 ล้านบาท ด้านบนเป็นห้องวีไอพีสำหรับจัดเลี้ยงสัมมนารองรับได้ 30 คน ถือว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งที่ขอนแก่นมี 123 ที่นั่ง และยูดีทาวน์มี 78 ที่นั่ง คาดว่าจะเปิดก่อนปีใหม่ ประมาณช่วงวันที่ 15-20 ธันวาคม 2563“อยากฝากให้ชาวโคราชมาลองแค่สักครั้ง คอนเซ็ปต์ ทาเคชิ โกลด์ ไม่ได้ทำเพื่อกอบโกย แต่เราทำพออยู่ได้ มีกำไรบ้าง ซึ่งจะวินวินทั้งสองฝ่าย ได้ของดีราคาประหยัด ร้านตกแต่งหรูจริงแต่ไม่แพงทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และที่สำคัญได้ชิมอาหารญี่ปุ่นที่สดที่สุด อย่างปลาแซลมอนลงจากเครื่องมาจะส่งตรงมาที่ร้านเลยไม่ได้เอาไปแช่แข็งก่อนมาขาย ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ความสดของอาหารก็ต่างกัน ซึ่งร้านจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น.” นายชัยวัฒน์กล่าวทางด้าน นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ รองกรรมการ บริษัทคลังคาซ่า กล่าวว่า “ทาเคชิ โกลด์” จะมาเสริมnew CBD ของโครงการให้มีความหลากหลายและคึกคัก จากเดิมที่เรามีร้านอาหาร Fat boy ร้าน 8 dining จากนี้จะมีร้านชาบู Monster มาเปิดใกล้กัน และร้านสะดวกซื้อรายใหญ่จะเข้ามาอยู่ในย่านนี้เช่นกันต้องยอมรับว่าในปีนี้ตลาดอสังหาฯ โคราชค่อนข้างชะลอตัว จากเศรษฐกิจ สถานการณ์ระบาดโควิด-19 ประกอบเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อธนาคารที่เข้มงวด ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาฯ โคราชแทบทุกโครงการประสบปัญหา แผนการลงทุนใหม่ก็ถูกเลื่อนออกไป ในส่วนของคลังคาซ่า พยายามรักษาฐานลูกค้าและตัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกและเน้นการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อดึงคนออกมาใช้จ่าย เช่น การจัดตลาดนัด food truck การจัดมินิคอนเสิร์ตภายใต้ new normal ทำให้บรรยากาศกลับมาคึกคักมากขึ้นและเหล่านี้ทำให้พื้นที่ของเดอะลิงค์เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมและธุรกิจร้านค้าก็อยากเข้ามาอยู่มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเราอย่างไรก็ตาม เชื่อว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์โคราชยังไปได้อีกไกล แต่อาจจะค่อยๆ กระเตื้องขึ้นมา โดยสิ้นปีนี้คลังคาซ่าจะเปิดการขายคอนโดฯ 10 แท่งในเฟส 1 นี้ และมีแผนจะสร้างคอนโดฯ หรูอีก 2 แท่งในเฟส 2 ช่วงไตรมาสแรก