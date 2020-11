“นากรุงเก่า” จุด Check In สนับสนุนชุมชนนำของดี ขายฟรี 3 เดือน

พระนครศรีอยุธยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่นากรุงเก่า หมู่ที่ 10 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จุด Check In แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกแห่ง บนถนนสาย 347 (ปทุมธานี-บางปะหัน) ฝั่งขาเข้า กรุงเทพมหานคร นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดภูเก็ต นางศิริพร กฤชสินชัย ที่ปรึกษาด้านประชาสังคม สำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย นายธีระ เลิศไชย เจ้าของนากรุงเก่า นำพ่อค้าแม่ค้า สมาชิกสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 16 อำเภอ ทำพิธีไหว้ศาลเจ้าที่ และพระพรหม ถือฤกษ์เบิกชัยในการจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้ง 16 อำเภอ ที่แหล่งท่องเที่ยว “นากรุงเก่า” จุด Check In อีก 1 แห่ง ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ซื้อของใช้ของฝาก ผักปลอดสารพิษ อาหาร และ ผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละชุมชนนายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย กล่าวว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SMEs) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้นำสินค้าวิสาหกิจชุมชนดีเด่นที่มีกว่า 390 กว่าชุมชน 16 อำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการที่สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้ยืนด้วยขาของตนเองได้ ถือเป็นการรวมตัวแล้วทำให้เกิดพลัง ในโอกาสวันข้างหน้าทางสถานที่ “นากรุงเก่า” แห่งนี้จะเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง ศิลปหัตถกรรมกรุงศรีอยุธยา และอีกหลายอย่างที่จะมีขึ้นในอีกไม่ช้าด้าน นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SMEs) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะนายธีระ เลิศไชย เจ้าของ “นากรุงเก่า” มีความเมตตาต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้ง 16 อำเภอ ให้สถานที่จำหน่ายสินค้าฟรีระยะเวลา 3 เดือนโดยในช่วงแรกจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าในทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งในวันนี้ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างดี เนื่องจากสถานที่ “นากรุงเก่า” นอกจากจะเป็นจุด Check In ที่สวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นแหล่งศูนย์รวมอาหาร และจำหน่ายสินค้าจากชุมชน ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการอย่างจุใจ