ทำเล่นๆ แต่ดันรวย! หนุ่มขายกล้าไม้ออนไลน์ ฟันรายได้ 3 ล้านต่อเดือน!!

"อรรถ – อรรถกร เอี่ยมเจริญ"

“ขายสินค้าเกษตรออนไลน์”

หนุ่มราชบุรี วัย 29 ปี เจ้าของเพจกล่าวกับทีมข่าว MGR Live ถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย อรรถเล่าย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเมื่อเกือบ 4 ปีก่อน ที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือน มีรายได้ประมาณ 50,000 บาท ได้ลองนำกล้าไม้จากพี่ชายมาขายเป็นรายได้เสริม ในระยะเวลายังไม่ถึง 2 เดือนดี กล้าไม้เหล่านี้ทำเงินให้เขาเป็นกอบเป็นกำ จึงทำให้ครีเอทีฟหนุ่มเกิดความคิดอยากจะมาลุยด้านนี้แบบเต็มตัว“ผมเป็น creative วันนั้นต้องไปคุมงานดูงาน production ผมนั่งดูงานตั้งแต่เก้าโมงเช้าไปจนถึงตีสาม งานก็ยังไม่เสร็จ ปาไปจนเจ็ดโมงเช้า เราก็เลยคิดว่าทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่ เราเสียเวลากับอะไรอยู่พี่ชายผมเขาถนัดทำด้านนี้มาก่อนอยู่แล้ว จะรู้ว่าต้นนี้ต้องเพาะยังไง เราเห็นว่ามันมีตลาด ช่วงแรก(ลงทุน)เริ่มต้นที่ 5,000 บาท เราขายต้นไม้ที่เพาะเองก่อน พี่ชายเพาะไว้ข้างบ้านจนมันขึ้นเต็ม ไปแจกจ่ายชาวบ้าน ไปถวายวัด ให้ อบต.เครือข่ายใกล้ๆไม่พอก็ไปซื้อมาเพิ่ม จะเป็นพวกต้นพะยูง ไม้สัก ไม้มะค่า ต้นยางนา ไม้ยืนต้นใหญ่ๆ ที่คนรู้จักกัน แต่ตอนนั้นที่ทำยังทำงานประจำ เสาร์-อาทิตย์ก็กลับมาบ้านที่ราชบุรีเพื่อมาแพคต้นไม้ วันจันทร์เราก็เอาของไปส่งที่กรุงเทพฯ เพื่อให้มันถึงเร็วผมดูยอดขาย ลองขายดูแล้วพอเป็นไปได้แต่ถ้าเราออกมาทำเต็มตัวล่ะ มาลุยกับมันจริงจัง เลยปรึกษากับที่บ้าน ปรึกษาแม่ ปรึกษาเพื่อน ปรึกษาผู้ใหญ่ เขาก็ไม่อยากให้เราออก ก็เสียดาย ทำงานประจำอยู่สบายๆ อยู่ห้องแอร์ แต่พอมาลุยพวกต้นไม้ก็ตากแดด ตากลม”“ช่วงแรกๆ ก็พออยู่ได้นะ แพคกับพี่ชายยันตี 2 ตี 3 อดหลับอดนอน หลังๆ ก็ต้องจ้างทีมงานมาช่วยเพราะทำเองไม่ทัน เราก็ลงพื้นที่ ไปรับจ็อบปลูกต้นไม้ให้เขาบ้าง 5 ไร่ 10 ไร่ ลุยมาเยอะ มีเสียหายบ้าง เจ๊งบ้างปัจจุบันเราก็มีเครือข่ายทีมงาน เป็นชาวบ้าน ผมมีพนักงานกว่า 30 คน ทำที่บ้าน 20 กว่า แล้วก็มีน้อง admin หลังบ้าน รวมๆ 7-10 คนเราออกมาทำต้นไม้ มันช่วยให้โลกเพิ่มพื้นที่สีเขียว และรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหน ก็มีนโยบาย Green Policy พื้นที่รกร้างว่างเปล่า ต้องแผ้วถางเพื่อปลูกป่าหรือทำอะไร ไม่ทิ้งไว้เป็นภาษีที่ดิน”อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เมื่ออดีตครีเอทีฟรายนี้ตัดสินในทิ้งเงินเดือนกว่าครึ่งแสนไว้เบื้องหลัง มุ่งหน้ากลับบ้านเกิดในเส้นทางการเป็นเกษตรกรเต็มตัว ทำให้ทั้งวิถีชีวิตและรายได้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะทุกวันนี้บรรดาสินค้าที่เขาขาย ทำรายได้เดือนละหลายล้าน!!“ปัจจุบันเปิดเป็นบริษัทจำกัดประมาณ 3 ปีกว่า ขึ้นทะเบียนเกษตรแล้ว ยอดเงินที่เข้าบริษัทประมาณเดือนละ 2-3 ล้านครับ ช่วงประมาณพฤษภา-มิถุนา ช่วงเข้าหน้าฝนขายดีว เรามีพนักงานกว่า 30 คนที่ต้องดูแล ถามว่ากำไรเหลือมั้ย อาจจะเหมือนบริษัทที่เปิดใหม่ๆ สมมติสิ้นปี 20-30 ล้าน แต่กำไรอาจจะเหลือไม่ถึงล้านหรือน้อยกว่านั้น เราลงทุนตลอด เพราะเรากำลังเติบโตผมมีมะพร้าวน้ำหอม มีส้มโอของอัมพวามีต้นไม้กว่า 50 ชนิด ไม้หายากพวกต้นมะริด ต้นกันเกรา ประดู่แดง จิกทะเล จิกเศรษฐี แล้วก็ไม้มงคล ไม้จันทร์หอมก็มีผมขายหนังสือพิมพ์ เป็นหนังสือพิมพ์มือสอง ใช้ทำความสะอาด เช็ดกระจก ไปปูพื้นรองน้องหมาน้องแมวจะฉี่ ปูพื้นพ่นสี หรือห่อผลไม้ พวกกล่องพัสดุก็ใช้แล้วหมดไปอรรถอธิบายต่อว่า รายรับจำนวนมากต่อเดือนนี้ มีที่มาจากการ(Facebook Advertising หรือการซื้อโฆษณาใน Facebook) เพื่อให้กลุ่มลูกค้ามองเห็นสินค้าของเขาได้มากขึ้น เป็นการนำความรู้จากที่เคยทำงานด้านโฆษณามาใช้ และในแต่ละเดือนเขามีจ่ายใช้จ่ายในส่วนนี้ตกหลักแสน“เนื่องจากที่บ้านพอมีพื้นที่อยู่บ้างก็เลยไม่ได้ลงทุนอะไรมากเพราะนอกจากเพจมนทรีฯ ผมยังมีเพจอื่นประมาณ 5-6 เพจ ก็เสียภาษี ให้บัญชีทำรายจ่ายเรียกว่าโตได้ด้วยการยิง ads ดีกว่า การยิง ads มันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้าง ลองถึงภาพสมัยก่อนกว่าจะเช่าหน้าร้านที่จตุจักร ล็อคละหลายหมื่นเพื่อเปิดหน้าร้านให้คนเห็นเยอะๆ แต่ปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไป คนมาอยู่ในโลก online มากขึ้น เราก็ต้องไปสร้างการมองเห็นในพื้นที่นั้น ผมก็ถามเพื่อนที่เป็นนัก Ads Analyze ว่าเขาตั้งค่ายังไง ปัจจุบันผมก็จ้างเขาเป็นที่ปรึกษาอยู่ ให้เขาดูภาพรวม เขาก็จะคอยอัปเดตให้เราตลอดFacebook พอเปิดเพจนานๆ เหมือนเราจะถูกลดการแสดงผล การมองเห็นมันจะต่ำลง เรายิง ads ไปที่กลุ่มเป้าหมายเดิม ค่าโฆษณาจะสูงขึ้นเพราะว่ามันหาคนที่จะไปแสดงผลยากขึ้น เหมือนมันใช้โควต้าคนนั้นไปแล้ว เราเลยต้องเปิดเพจใหม่ หลังๆ ผมเห็นหลายสินค้าแม้การจ่ายเงินเพื่อซื้อพื้นที่โฆษณาบน social media จะเป็นทางลัดที่ช่วยให้ผู้ซื้อมองเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำไปสู่การสั่งซื้อที่มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันต้องอย่าลืมว่าคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ“อย่าไปเน้นว่าฉันอยากเพิ่มยอดขายต้องอัดเงินไปเยอะๆ ไม่ใช่ ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้มันดี ถ้าสินค้ามันดีเราไม่ต้องเหนื่อยทำการตลาดมาก มันจะขับเคลื่อนด้วยตัวเองหลังๆ ผมเน้นไปทำการตลาดใน Lazada มันมีบางตัวที่ผมขายแล้วติดอันดับ Top Hit 1 2 3 พอมันติดลมบน มันสามารถขายตัวมันเองได้เลย ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อการแสดงผลมันจะสามารถต่อยอดไปยังไงได้บ้าง มันไม่มีธุรกิจอะไรที่ลงทุนวันแรกแล้วจะได้คืนมา มันต้องระยะเวลา 2-3 ปี จริงๆ อยากฝากไว้ว่า ทำธุรกิจเราต้องมีมากกว่า 1 ตะกร้า เพราะถ้าเราทำอะไรอย่างเดียว ถ้าสมมติธุรกิจมันแย่ไป มันจะได้มีตัวอื่นมาพยุง”นอกจากการยอมเสียค่ายิง ads นักธุรกิจหนุ่มวัย 29 ผู้นี้ ก็ยังมีการจ้างพนักงานอีกนับ 10 ชีวิต เพื่อรับยอดสั่งซื้อลูกค้าทาง online ถือได้ว่าเป็นเงินจำนวนไม่น้อยในแต่ละเดือนที่ทุ่มไปกับระบบหลังบ้าน แต่เขายอมรับว่าคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป“การยอมลงทุนจ้างแอดมินหลายๆ คนเพื่อให้ monitor ข้อความก็สำคัญ ลูกค้าใจร้อนอยากได้เลย พร้อมโอน แม้กระทั่งพยายามหาเทคโนโลยีมา support ผมเห็นหลายเจ้าเขาก็ใช้ chat bot หรือการ broadcast ข้อความคุยกับลูกค้าเก่าๆ ได้เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องเสียตังค์เพื่อยิง adsการ broadcast ข้อความ เราดึงลูกค้าเก่าๆ ที่เคยซื้อมาซื้อซ้ำ มีประวัติการสั่งซื้อ ก็ช่วยให้ปิดการขายได้มากขึ้นหรือการนำ chat bot มาช่วยตอบ บางคนทักมาไม่มีแอดมินตอบ รอเป็นชั่วโมงก็ไม่อยากได้แล้ว ไปซื้อเจ้าอื่นที่พร้อมดีกว่าสำหรับสินค้าหลักๆ ของเกษตรกรหนุ่มผู้นี้ จะเน้นไปที่กล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายช่องทางให้กับผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อ ทั้งหน้าร้านที่ จ.ราชบุรี และช่องทาง online แทบทุกแพลตฟอร์ม“เราจับกลุ่มเป้าหมายกว้าง มีหลายอย่างครับ มีลูกค้าที่ซื้อไปปลูกเอง บางคนก็ซื้อไปขาย เราก็ให้ราคาพิเศษ ส่วนใหญ่จะ online เยอะกว่า อยู่เชียงใหม่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาสก็คุยกับเราได้ทั่วประเทศ แต่ on ground หน้าร้านจะใช้เป็นที่บ้านครับ อยู่ใกล้ๆ มาจากกรุงเทพฯ นครปฐม ลูกค้าที่มาไกลๆ จากภูเก็ตมาราชบุรีโดยตรง เราก็เกรงใจ ก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีอย่างต้นไม้จะมีตลาดใน Google ชื่อใครมีสินค้าต้นไม้ก็ไปลงขายก็ได้ ใส่ข้อมูล ใส่เบอร์โทร.ให้ครบ ก็จะมีคนติดต่อมา ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไร ยิ่งเราสร้างระบบได้มากแค่ไหน เรา upload สินค้าได้มากแค่ไหน เดี๋ยวลูกค้าจะเข้าหาเราเองยิ่งสร้างฐานข้อมูล big data ที่เป็น product ของเราหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Lazada หรือ Shopee สร้างไปเลย เดี๋ยวคนที่เขาสนใจเขาค้นหาข้อมูลแล้วจะเจอและกว่าที่ธุรกิจออนไลน์ของเขาจะลงตัวได้เช่นนี้ ต้องผ่านการคิดและทดลองหลากหลายวิธี ทั้งการลองโยนพัสดุ หรือการทดลองเป็นลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความต้องการ“คนที่เป็นเจ้าของควรจะลงมือทำด้วยตัวเอง เราจะรู้ detail ว่าถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้ผลที่ดีกว่า ช่วงแรกมีปัญหาเรื่องการแพคของ แพคยังไงไม่ให้เสียหายและไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไร ใส่รายละเอียดราคาให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ให้ลูกค้าเคลียร์ คือลูกค้าดูภาพเสร็จ อ่าน caption ขอเลขบัญชี พร้อมโอนเงิน ถ้าเราทำได้ถึงจุดนั้นมันจะช่วยให้เราปิดการขายได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มยอดขายถ้าเราทำเป็น album มันจะถูกจำกัดด้วยภาพหลายภาพ แต่ถ้าเราทำเป็น pic post สี่เหลี่ยม เอาภาพไปอัดไว้แน่นๆ มันจะไปแสดงผลใน marketplace หรือในจุดอื่นๆ ได้อีกมากมายใน caption มี emoji มั้ย ต้องมีพาดหัวที่หยุดนิ้วให้ได้ใน 3 วิ ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแน่นอนว่าสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม ย่อมมาคู่กับการขนส่งเสมอ ซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นอีกภาคส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่น“ขายของออนไลน์ก็ต้องมองหาขนส่งที่ดี ต้องมีขนส่งมากกว่า 1 เจ้า เพราะว่าบางเจ้าเกิดวิกฤตของล้นคลัง หรือพนักงานมีปัญหา เราก็ยังมีตัวสำรอง ผมลองส่งกับขนส่งหลายเจ้า ทั้งสีส้ม ไปรษณีย์ไทย สีแดง สีเหลืองก็มีบ้าง ลองหาขนส่งที่เหมาะกับเราที่สุด ลองเปลี่ยนใช้ดูเรื่อยๆ แล้วจะรู้ว่าเจ้าไหนเหมาะกับเรามากที่สุดถ้าพวกของเร็วผมส่งกับสีส้ม ถ้าใครมียอดส่งเยอะๆ ลองติดต่อเขาดู เขาจะมีราคาพิเศษให้ลูกค้าประจำ แต่ถ้าใครส่งของเบา แนะนำส่งกับค่ายสีเหลืองครับ ราคาถูกแล้วก็รวดเร็วอยู่เหมือนกัน ใครส่งของหนัก ก็ให้เน้นกับค่ายสีส้มก็ได้ หรือสีแดงก็ได้เขียนบอกว่าพัสดุเป็นต้นไม้ ระวังแตก อย่าโยน บางทีเขาเห็นว่าเป็นต้นไม้เขาก็ช่วยเซฟให้เราหน่อย ก็ช่วยได้ครับการได้ partner ที่ดี ก็สำคัญในการทำธุรกิจผมว่า เขาจะช่วย support เราได้เยอะ”นอกจากนี้เขายังมีคำแนะนำสำหรับใครก็ตามที่สนใจอยากหารายได้เสริมจากการทำธุรกิจ online ให้ลองหาสินค้าที่มีระบบ downline เพราะสินค้าลักษณะนี้แทบไม่ต้องมีเงินลงทุนก็สามารถทำการค้าขายได้“เงินลงทุนสำหรับคนที่เริ่มต้น อาจจะลงทุนซัก 5,000 ไปซื้อต้นไม้ที่เราชอบและสนใจ และคิดว่าจะต่อยอดทางการตลาดได้ ลองซื้อมา 20 ต้น แล้วก็ถ่ายรูป ทำราคาให้เรียบร้อย แล้วโพสต์ลงใน Facebook หรือสร้างเพจขึ้นมา เรื่องบัญชีต้องแยกให้ชัดเจน ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนไหนถ้าไม่รู้จะทำยังไง เข้า Google หรือเข้า Youtube ก็ได้ หาวิธีขายของออนไลน์ทำยังไง เดี๋ยวนี้มีกูรู ผู้เชี่ยวชาญเขาสอนไว้เต็ม ถ้าเราตั้งใจศึกษาจริงๆ ผมว่ามันไม่ยาก คนอื่นทำได้เราก็ทำได้ไม่ใช่แค่ต้นไม้อย่างเดียวนะครับ ทุกอย่างเลย มันมีระบบ downline หรือเอาระบบขายตรงมาก็ได้ใน Marketplace ใน Facebook แก้ไขเป็นราคา เป็น caption ของคุณ เดี๋ยวมันจะมียอดขายเข้ามาเองแต่ว่าใน Lazada ช่วงแรกอาจจะต้องให้คนใกล้ตัวมาช่วยสั่งซื้อแล้วรีวิวให้ เปิดการมองเห็นและสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้า พอมันติดหลักร้อยหรือหลักพันต่อเดือน เดี๋ยวยอดขายจะมาเอง มันจะแสดงผลอันดับแรกๆ สังเกตง่ายๆ ถ้าเราเห็นอันไหนคนสั่งซื้อเยอะ มีรีวิว เราก็จะกดซื้อ ทั้งๆ ที่บางเจ้าอาจจะถูกกว่า คนจะเชื่อรีวิวกับยอดสั่งซื้อมากกว่า”ด้วยความที่ อรรถ เป็นทั้งนักขายและคนรักต้นไม้ จึงทำให้การทำงานในแต่ละวันของเขาดำเนินไปได้อย่างมีความสุขที่ได้เห็นผลผลิตเติบโต“เราเคยขายของออนไลน์มาก่อน ขายเลโก้เป็นของเล่น ตัวต่อ ผมมีพื้นฐานด้านการขายอยู่แล้ว เราสนุกกับมัน แล้วรู้สึกว่าการขายมันเป็นจิตวิญญาณแล้ว เกิดมาเพื่อขายอะไรซักอย่างสมัยผมขายของเล่นก็มีความสุขกับมันแป๊บเดียว แต่พอมาทำต้นไม้ ผมรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มีประโยชน์กับโลก ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่ม Oxygen ตัดมาขายได้ เพิ่มมูลค่าของที่ดินอยู่ที่การเอาใจใส่ ต้นไม้มันเหมือนคน ต้องอาศัยการดูแลรดน้ำ ต้องการแสงแดด ใส่ปุ๋ย ดูแลดีก็เจริญเติบโตได้ดี ไม่เกี่ยวกับว่ามือร้อนมือเย็น”สำหรับสินค้าหลักอย่างกล้าไม้กว่า 50 ชนิด จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามกระแสความนิยม แต่จะมีกล้าไม้อยู่ 5 ชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าขายดีประจำร้าน ประกอบไปด้วย“ที่มีประมาณ 10 ไร่ได้ครับ ก็ปลูกต้นไม้แซมไป ตอนหลังก็ปรับปรุงเป็นที่เพาะกล้าไม้ ที่พักฟื้น ต้องทำด้วยตัวเองก่อน บางทีเราสั่งเมล็ดพันธุ์มาเราก็ต้องทำเองให้รู้ก่อนถึงจะไปสอนน้องในร้านได้ ถ้าหัวหน้าไม่รู้ก็บอกเขาไม่ได้ เราก็ศึกษาเพิ่มเติม อ่านหนังสือ ดูใน Google ถามจากผู้รู้บ้าง บางอย่างมันก็ไม่มีข้อมูลในระบบ ต้องถามคนที่เคยทำ(สินค้าขายดี)ของผมที่เป็นต้นไม้ป่า ต้นสักทอง ต้นพะยูง ต้นยางนา มะฮอกกานีที่ทำกีตาร์ แล้วก็ประดู่ป่าทำเฟอร์นิเจอร์ มีการอัปเดตเรื่อยๆ ครับ ไม้ด่างยังไปได้ไกล พวกตระกูลไม้ใบ Monstera ไทรใบสัก ผมว่ายังไปได้อยู่ ล่าสุดลูกค้ามาถามหาต้นกระท่อมด่าง กระท่อมเฉยๆ ก็ไม่ขายแล้ว อย่างเมื่อก่อนต้นกัญชา เราไม่ยุ่ง เรามาสายขาวแล้ว ไม่เอาดีกว่าหลังๆ ผมไปหา ต้นทำมัง กลิ่นมันเหมือนแมงดาแต่มันเป็นไม้ใบ ผมไปเห็นโพสต์นึงเขาขายดีมาก สินค้าแปลกๆ ที่ไม่คิดว่าจะมีขายในโลก online ลองนึกภาพคนเอาหัวปลี เอาเผือก เอาหอยดอง เอาไม้ไผ่ที่เวลาปลูกกุหลาบปักไว้ไม่ให้ล้ม เขาขายดีมากเราต้องวิเคราะห์จุดแข็งตัวเองก่อนว่าเรามีความได้เปรียบส่วนไหน อย่างผมมีความได้เปรียบเชิงพื้นที่ ราชบุรีเป็นจังหวัดที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชผักที่ส่งเข้าไปในตลาดใหญ่ๆ อย่าง ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ผมอยู่ใกล้กับอัมพวา แหล่งมะพร้าวน้ำหอมที่ดี อยู่ใกล้กับส้มโอขาวใหญ่ อยู่ใกล้กับกาญจนบุรี ที่เป็นแหล่งเพาะกล้าไม้ ก็เอาสิ่งพวกนี้มาต่อยอดทำประโยชน์”และแม้สินค้าที่มีอยู่ในมือขณะนี้จะติดอันดับขายดีหลายอย่าง แต่ในฐานะคนทำธุรกิจก็นิ่งนอนใจไม่ได้ ต้องคอยมองหาอะไรใหม่ๆ มาเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอเช่น เม็ดมะริด ค่าเม็ด 70,000-80,000 ลองซื้อเม็ดมามันก็ไม่งอก เน่ายกลัง ต้นหลุมพอ ลงทุนไป 3,000 เพาะเม็ดก็ไม่ขึ้น ต้นมะเกลือ ต้นอินจันทร์เคยเพาะก็ไม่ขึ้น มีศัตรูพืช หอยทากตัวเล็กๆ มากิน ต้องค่อยๆ บางอย่างไม่มั่นใจต้องค่อยๆ ทำตูมไปอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์แบบที่คาดหวังก็ได้ช่วงที่ผ่านมาฟ้าทะลายโจรก็เหมือนกัน ผมก็ผลิตเลย ทำเลย ขายได้แน่นอน สุดท้ายก็เงียบครับ โตออกดอก ต้นไม้ยังอยู่ที่เดิม ขายไม่ได้ ช่วงหน้าแล้งต้นไม้ขายไม่ดี ไม่มีใครปลูกตอนแดดเปรี้ยงๆ อาจจะมีส้มโอมาช่วย มีผลไม้ มีกล่อง หรือบางทีเราก็ต้องฟักตัวช่วงที่มันยอดตกหรือขายไม่ดี ไม่ถึง 10 ออร์เดอร์ต่อวันก็มี ลองหันกลับมาดูลูกน้อง 10 กว่าคนรอแพคของ ลำพังค่าใช้จ่ายของพนักงานวันนึงก็เป็นหมื่นแล้ว เราก็ต้องทำใจยอมรับ เราต้องพักฟื้น เตรียมลงทุนเพื่อรอผลผลิตในฤดูกาลใหม่ทั้งนี้ ผู้สัมภาษณ์ได้ให้เกษตรกรหนุ่มวัย 29 ปีผู้นี้ ช่วยสะท้อนถึงการที่ผู้คนพากันเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครเพื่อหางานทำ เขาให้ความเห็นว่า การเลือกที่หันหลังให้เมืองหลวงกลับบ้านเกิด แม้จะไม่สะดวกสบายเท่าแต่ได้รับความสบายใจกลับมาแทน และที่สำคัญยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ด้วยบางคนก็มากกว่านั้น อยู่ที่ความรับผิดชอบของเขา น้อง admin มีอยู่ในกรุงเทพฯและที่อยู่ในราชบุรีประมาณ 7-8 คน คอยรับ order คุยกับลูกค้า ถ้างานแพคของหน้าร้านจะเป็นญาติๆ คนใกล้ชิด คนแถวบ้าน ก็ดึงมาให้มีรายได้ ข้างบ้านก็วางต้นไม้เต็ม ให้ป้าช่วยดูแลรดน้ำ พอเราขายได้ก็แบ่งปันค่าดูแล ค่าผลผลิตอยากให้คิดย้อนกลับ ถ้าเราทำอะไรเหมือนกับคนอื่นมันก็จะเหมือนกับเขา แต่มันก็จะไปแออัดในกรุงเทพฯ ยิ่งเรารายได้สูง ค่าใช้จ่ายมันก็สูง ค่าภาษีสังคม ค่าเดินทาง ค่ากิน ค่าอยู่ ถ้าอยู่คอนโดด้วยก็ไปกันใหญ่ ถ้าเรามาอยู่ต่างจังหวัดบางทีมันเซฟอะไรหลายๆ อย่าง มาอยู่กับบ้านมันสบายใจ เหมือนทุกวันที่เราทำงานเป็นวันพักผ่อน อยากให้คนรู้สึกอย่างนั้น บางทีทำงานจนลืมวัน”และสำหรับเพจไม่เพียงเป็นพื้นที่สำหรับค้าขายเท่านั้น หากแต่ยังให้คำปรึกษาทั้งในเรื่องของการเกษตรและการทำธุรกิจอีกด้วย“มีครับ มีทั้งปลูกยังไง จะทำการตลาดยังไง หรือบางคนอยากจับเสือมือเปล่าก็มี เขาถามว่าจะมาสมัครเป็น downline ได้มั้ย จะมาช่วยขาย อย่างปีที่แล้วตั้งทีมมะพร้าวน้ำหอมขึ้นมา เขาทำงานประจำที่กรุงเทพฯ แล้วเขาก็เอาภาพมะพร้าวไปโพสต์ เขาสามารถสร้างรายได้ขึ้นมาได้ ทำงานประจำและมีรายได้เสริมจากการขายของ online พอเขาได้ order มาก็ส่งให้ผม ผมก็แพคให้ สิ้นอาทิตย์ก็โอนตังค์ค่าส่วนต่างให้เขา ก็ขายดีมาก ได้ค่า commission อาทิตย์ละเป็นหมื่นผมมองว่า life circle ของธุรกิจออนไลน์มันกว้างกว่านี้ มันยังเติบโตได้อีก มันเพิ่งมาได้ไม่ถึง 10 ปีด้วยซ้ำ และปัจจุบันมันเป็น new normal ใหม่ มันไม่ใช่เป็นแค่กระแสในช่วงโควิด แต่พฤติกรรมผู้บริโภคที่สั่งผลไม้ออนไลน์มากินที่บ้าน หรือสั่งอาหาร มันเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปแล้ว ถ้าใครอยากอยู่รอดก็ต้องปรับตัว ใครที่เคยขายเฉพาะ on ground หรือหน้าร้านก็ต้องปรับตัวมีหลายๆ แบรนด์เขาไม่ปรับตัว ขายแต่หน้าร้านก็อยู่ไม่ได้ แต่บางแบรนด์ที่ปรับตัว เข้าตลาดออนไลน์ ก็ดูขายได้ดี แล้วบางทีการทำตลาดมันช่วยไปเพิ่มลูกค้าหน้าร้านด้วย เพราะบางคน ร้านอยู่ที่ไหน ฉันอยาก walk-in ไปดูของจริง มันช่วย support เมื่อบทสนทนาดำเนินมาถึงช่วงสุดท้าย เกษตรกรคนเก่งยอมรับว่าเหนือความคาดหมายที่มาถึงจุดที่ขายได้หลักล้านต่อเดือน ในส่วนของธุรกิจในอนาคต เขายังไม่อยากตั้งเป้าหมายไว้ไกลเกินตัวมากนัก เพราะการที่ได้ทำงานกับบ้านและช่วยให้คนรอบข้างมีรายได้ ก็เป็นความสุขให้กับเขาอย่างมากแล้ว