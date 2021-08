LINE แชร์เทคนิคลงโฆษณาผ่าน LINE Ads ช่วย SMEs มือใหม่สร้างยอดขาย-ขยายฐานลูกค้า

เมื่อทุกธุรกิจถูกเคลื่อนมาอยู่บนโลกออนไลน์ ปัญหาน่าหนักใจของผู้ประกอบการ SME ไทย จึงไม่น่าใช่เรื่องของช่องทางการขายบนโลกออนไลน์อีกต่อไป เพราะปัจจุบันมีช่องทางหรือแพลตฟอร์มออนไลน์มากมายที่ช่วยให้ผู้ขายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้างทั้งเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ตลอดจนการขายผ่าน E-marketplace ซึ่งพัฒนาลูกเล่นเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจและเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆ และทุกๆ วันแต่เมื่อเจอการแข่งขันที่สูง คู่แข่งที่เยอะบนโลกออนไลน์ สิ่งท้าทายสำหรับ SME ไทยคือ “จะทำอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายเห็นร้านของเราก่อนและจดจำร้านเราได้” การเริ่มศึกษาและมองหาเครื่องมือโฆษณาที่สามารถเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว พร้อมยังสามารถกระตุ้น ดึงดูดความสนใจตรงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้อย่างแม่นยำในเวลาเดียวกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมองหาหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถช่วยเหลือ SME ได้คือ LINE Ads Platform หรือ LAP ช่องทางที่ SME สามารถซื้อโฆษณาในหน้าแชทได้ง่ายและตรงกลุ่ม ถือเป็น “ทางเลือกใหม่” ที่ใช้สร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าได้จริงสำหรับผู้ประกอบธุรกิจยุคนี้อย่างแท้จริงLINE Ads Platform (LAP) คือช่องทางการซื้อโฆษณาบน LINE ผ่านระบบประมูล (Bidding) ที่ SME สามารถกรอกงบประมาณ ระยะเวลา พร้อมเลือกกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโฆษณาได้เองตามต้องการ โดยระบบจะประมวลผลให้โฆษณาปรากฎตามตำแหน่งต่างๆ ใน LINE ไม่ว่าจะเป็นในหน้าแชท หน้า Timeline หน้า LINE Today หน้า Wallet รวมไปถึงใน LINE TV ที่แต่ละตำแหน่งโฆษณาล้วนมีอัตราการมองเห็นที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วทำไม SME ต้องลงโฆษณาผ่าน LINE Ads Platform ทั้งที่ตอนนี้ก็มีเครื่องมือลงโฆษณามากมายในตลาดให้เลือกใช้?... นั่นก็เพราะศักยภาพของ LINE ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า 50 ล้านคน ครอบคลุมผู้ใช้งานเกือบทุกเพศ ทุกวัย จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของร้านค้าในการเข้าถึงฐานลูกค้าในวงกว้างได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ก็สามารถเลือกเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้อีกด้วยนอกจากศักยภาพในการเข้าถึงผู้ใช้งานจำนวนมากแล้ว ระบบของ LINE Ads Platform ยังเป็นเหมือน “เลขามือโปร” คอยบริหารจัดการโฆษณาให้แสดงผลตามตำแหน่งต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ร้านค้าต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้หลากหลาย ไม่ว่าจะให้ลูกค้ากดเพิ่ม LINE Official Account (LINE OA) เป็นเพื่อนใน LINE สู่ช่องทางในการสานสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ในระยะยาวได้ด้วยแชตหรือจะให้ลูกค้าคลิกเข้าดูสินค้าเพื่อช้อปต่อได้ทันทีในหน้าเว็บไซต์ แต่หากไม่มีหน้าเว็บไซต์ ก็สามารถลิงก์ให้ไปช้อปต่อในหน้าร้านออนไลน์บน MyShop หรือลิงค์ไปหน้าโซเชียลมีเดีย อย่าง Facebook Instagram รวมไปถึงหน้าร้านออนไลน์ใน E-Marketplace ได้เช่นกัน ถือเป็นการเปิดกว้างให้ SME สามารถสานสัมพันธ์เพื่อปิดการขายกับลูกค้าในช่องทางไหนก็ได้ตามต้องการที่สำคัญ SME ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อระหว่าง LINE Ads Platform กับ LINE OA ด้วยการเลือกยิงโฆษณาไปหากลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึง (Lookalike) กับลูกค้าเดิมใน LINE OA หรือยิงโฆษณาแบบ Retarget ไปหาลูกค้าที่เคยบล็อค LINE OA ของร้านก็ยังได้ ทำให้สามารถเรียกลูกค้าเก่าที่เคยมีความสนใจให้กลับมาพูดคุย เพิ่มโอกาสปิดการขายได้อีกครั้ง รวมถึงสามารถยิงโฆษณาแบบ Retarget เจาะจงไปยังลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกค้าที่เคยดูโฆษณาตัวแรกไปแล้ว หรือกลุ่มลูกค้าที่ถูกจำแนกไว้โดยฟีเจอร์ Chat Tag ว่าเป็นกลุ่ม VIP, กลุ่มชอบสินค้าเฉพาะด้านที่เหมาะกับโฆษณานั้นๆ เป็นต้นนอกจากโปรแกรมเสริมความรู้มากมายทั้งในรูปแบบสื่อออนไลน์ที่เข้าใจและทำตามได้ง่ายๆ ด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ และรูปแบบคลาสเรียนออนไลน์โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ ที่ SME สามารถสมัครลงทะเบียน พร้อมรับชมย้อนหลังได้ฟรี อย่างกิจกรรม SME Bootcamp, รายการ SME Biz Talk ฯลฯ แล้วล่าสุด LINE ยังพัฒนา LINE Creative Lab เครื่องมือช่วยเหลือ SME ไทยในการสร้างชิ้นงานโฆษณาเองได้ง่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ โดยมี Template เริ่มต้นพร้อมใช้ สามารถทำได้ในไม่กี่คลิก ให้ผู้ค้าออนไลน์มือใหม่สามารถสร้างโฆษณาเก๋ๆ ไม่แพ้ใคร ดึงดูดใจให้ลูกค้าออเดอร์สินค้าได้ด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการทำกราฟิกโฆษณาไปด้วยในตัว คลิกเข้า LINE Creative Lab ได้ที่นี่: https://creativelab.line.bizและยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 LINE ยังเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้การทำโฆษณาบนโลกออนไลน์ จึงได้เปิด SME Clinic ช่องทางเฉพาะกิจให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME ไทยที่สนใจทำโฆษณาบน LINE ผ่าน LINE Ads Platform โดยเฉพาะผ่านแคมเปญ WE LOVE YOU ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอคำปรึกษาในรูปแบบถาม-ตอบออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง ดูรายละเอียด SME Clinic ได้ที่: https://lin.ee/2loarpY/izklนาทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า หลายธุรกิจหันมาปรับตัวสู้ และ “เอ็นจอย” กับการขายออนไลน์กันมากขึ้นแล้ว แต่สิ่งที่ยังท้าทาย SME อยู่คือภารกิจ “สร้างการรับรู้และจดจำ” ที่แข็งแกร่งให้ได้ ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ก็จะต้องอาศัยการใช้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อ “ปูทาง” เข้าไปแล้วนั่งอยู่ในใจลูกค้าได้จริงๆ