Messenger ครบ 10 ขวบ! Facebook วางแผนอะไรต่อ?

เฟซบุ๊ก (Facebook) ฉลองวันครบรอบ 10 ปีให้บริการในเครืออย่างแมสเสนเจอร์ (Messenger) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจัดเต็ม 10 ฟีเจอร์ใหม่ที่เติมรสให้แพลตฟอร์มมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยเฉพาะ "เกมโพลล์" ที่เปิดให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาแล้วฟีเจอร์ใหม่สะท้อนว่า Messenger วางเป้าหมายสำหรับทศวรรษต่อไปที่การสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ลืมการันตีว่าพร้อมมอบความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูล ในช่วงเวลาที่ผู้คนหันมาเชื่อมต่อกันทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นสำหรับประเทศไทย ดินแดนสยามกลายเป็นผู้นำกลุ่มแรกที่เปิดรับเทคโนโลยีส่งข้อความเสียง โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้งานฟีเจอร์ส่งข้อความเสียงสูงสุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เช่นเดียวกับกัมพูชา บราซิล เม็กซิโก และสหรัฐฯMessenger ระบุว่า 10 ปีที่ผ่านมาเป็น 10 ปีแห่งนวัตกรรม การเรียนรู้ และการเติบโตที่มาจากผู้คนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้งาน Messenger บริษัทจึงเปิดตัว 10 ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดบนแพลตฟอร์ม ซึ่งล้วนเป็นฟีเจอร์ที่จุดประกายให้เกิดการแชตต่อเนื่องแบบเรียลไทม์มากขึ้น10 ฟีเจอร์นี้ประกอบด้วยฟีเจอร์ฉลองวันเกิด เช่น เอฟเฟกต์ AR พื้นหลังแบบ 360 องศา และธีมแชท (Birthday AR effects, 360 Background, Chat Theme) การแชร์ข้อมูลการติดต่อ (Contact Sharing) และชุดสติ๊กเกอร์ “ยอดนิยม” (“Greatest Hits” Sticker Pack) ถูกออกแบบขึ้นเพื่อสร้างความตื่นเต้นและความสนุกสนานให้กับผู้คน ในขณะที่เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดบนแพลตฟอร์มในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา Messenger มองว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงจนกลายมาเป็นแพลตฟอร์มที่เปี่ยมไปด้วยฟีเจอร์เพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชันในเครือของ Facebook โดยรวม ในขณะที่ยังคงสร้างความสุขให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Messenger อย่างต่อเนื่อง“ชุมชนบนโลกอินเทอร์เน็ตถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่การแชทแบบเรียลไทม์เกิดขึ้น และ Messenger ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมากมายนับแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ๆ สำหรับการพูดคุยผ่านวิดีโอ และวิธีการอื่นๆ ในการเชื่อมต่อผู้คนขณะที่อยู่ห่างไกลกัน“ Messenger ระบุในแถลงการณ์Messenger ยกรายงานด้านการตลาดประจำปี พ.ศ. 2564 โดย SimpleTexting ระบุว่า ร้อยละ 78 ของผู้บริโภคกล่าวว่าการเช็ค ส่ง และตอบกลับข้อความ เป็นกิจกรรมที่ทำมากที่สุดในแต่ละวันบนสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานกลุ่มแรกๆ (early adopter) ที่เปิดรับเทคโนโลยีการส่งข้อความด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ โดยได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆ ที่ใช้งานฟีเจอร์การส่งข้อความเสียงมากที่สุด เช่นเดียวกับประเทศกัมพูชา บราซิล เม็กซิโก และสหรัฐฯในภาพรวม Messenger มั่นใจว่าตัวเองได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจและชุมชนในประเทศไทย โดยร้อยละ 92 ของผู้บริโภคชาวไทยได้ติดต่อธุรกิจท้องถิ่นผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ และ 4 ใน 5 กล่าวว่าการสนทนาผ่านการแชทช่วยให้รู้สึกใกล้ชิดกับธุรกิจมากยิ่งขึ้น โซลูชันตัวช่วยโฆษณาของธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ Click-to-Messenger ads ก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์หลักที่ช่วยสร้างให้ธุรกิจเติบโตผ่านการค้นหากลุ่มเป้าหมาย (leads) เพื่อเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ในที่สุด" Messenger ระบุที่สุดแล้ว Messenger เผยว่าได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตตามพันธกิจในการช่วยเชื่อมต่อผู้คนให้ใกล้ชิดกับ “คนที่มีความหมาย” สำหรับทุกคน ผ่านฟีเจอร์ต่างๆ ของ Messenger แนวทางการดำเนินงานจะเน้นที่การสร้างแพลตฟอร์มด้านการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบสำหรับอนาคต ด้วยการพัฒนาสู่การเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้ทั้งครีเอเตอร์และธุรกิจได้เชื่อมต่อกับแฟนๆ และลูกค้า รวมถึงสานต่อความมุ่งมั่นด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย พร้อมฉลองและขอบคุณผู้คนที่ให้ความไว้วางใจใช้งาน Messengerสำหรับการเปิดตัว 10 ฟีเจอร์ใหม่ที่ Messenger ย้ำว่าเกิดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ชุดสติ๊กเกอร์ “ยอดนิยม” (“Greatest Hits” Sticker Pack) ชุดสติ๊กเกอร์ที่ถูกคัดเลือกจากสติ๊กเกอร์ยอดนิยมตลอดกาลของ Messenger และฟีเจอร์แชร์ข้อมูลการติดต่อ (Contact Sharing) ผู้ใช้งานสามารถแนะนำเพื่อนของเพื่อนให้กันได้แล้วอย่างไร้รอยต่อผ่าน Messengerนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สำหรับให้ผู้ใช้ได้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนได้ในแบบใหม่ ทั้งเอฟเฟกต์ AR, พื้นหลังแบบ 360 องศา, ธีมแชทวันเกิด และซาวด์โมจิวันเกิดที่มีเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เท่านั้นฟีเจอร์ที่มีเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ยังประกอบด้วยเอฟเฟกต์คำ ที่สามารถตั้งค่าอิโมจิสำหรับคำและวลีที่ต้องการ โดยเมื่อคำหรือวลีนั้นถูกส่งในแชทก็จะมีอิโมจิโปรยลงมาบนหน้าจอ ยังมีเอฟเฟกต์ข้อความ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ตกแต่งข้อความด้วยเอฟเฟกต์พิเศษต่างๆ เช่น พลุกระดาษหรือกล่องของขวัญผูกโบว์ ที่สำคัญคือ “เกมส์โพลล์” (Poll Games) ฟีเจอร์ใหม่สำหรับการสร้างโพลล์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเล่นเกม “เป็นไปได้มากที่สุดที่จะ” (most likely to) ได้ รวมถึงการจ่ายเงินเป็นของขวัญวันเกิด ให้ผู้ใช้สามารถส่งเงินเป็นของขวัญเพื่อฉลองวันเกิดผ่าน Facebook Pay บน Messenger ได้.