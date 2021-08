ไม่ธรรมดา รุ่นใหญ่ “เอลตัน จอห์น” จับมือสาวฮอต “ดัว ลิปา” ปล่อยซิงเกิล “Cold Heart” ชวนแด๊นซ์

ถือเป็นอีกหนึ่งการรวมตัวครั้งสำคัญของวงการเพลงแห่งยุค เมื่อศิลปินรุ่นใหญ่ระดับตำนาน “เอลตัน จอห์น” (Elton John) จับมือ “ดัว ลิปา” (Dua Lipa) นักร้องสาวฮอตแห่งยุค ออกซิงเกิล “Cold Heart” (PNAU Remix) กับงานเพลงสนุก ๆ ชวนออกสเต็ปต์เต้นรำการรวมตัวกันครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่ ดัว ลิปา ได้เชิญชวน เอลตัน จอห์น ผ่านทาง Instagram Live ที่พูดคุยเกี่ยวกับไลฟ์สตรีม “Studio 2054” ของเธอ จึงทำให้เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างเอลตัน จอห์น กับ ดัว ลิปา หลังจากนั้นเอลตัน จอห์น ก็ได้รับเชิญให้เป็นแขกพิเศษในไลฟ์ของ ดัว ลิปา เช่นกันขณะที่นักร้องสาวดัว ลิปาเอง ก็ยังได้ไปร่วมแสดงที่งาน “The Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party” ซึ่งได้รับการระดมทุนกว่า 3 ล้านดอลล่าในครั้งนี้อีกด้วยนั่นจึงทำให้เกิด “Cold Heart” บทเพลงจากผลลัพธ์ที่คุ้มค่าของการสร้างมิตรภาพต่างวัยในครั้งนั้นซิงเกิล “Cold Heart” (PNAU Remix) เป็นดนตรีแนวเพลงเต้นรำโมเดิร์นแด๊นซ์ ซึ่งได้ “PNAU” โปรดิวเซอร์และวงดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์จากออสเตรเลียผู้คุ้นเคยเป็นอย่างดีกับ เอลตัน จอห์น มาร่วมทัพPNAU เคยได้รับรางวัล UK Number 1 ในปี 2012 ในอัลบั้ม “Good Morning to the Night” ซึ่งผลงานร่วมกันกับ เอลตัน จอห์น ในชื่อ “Elton John Versus PNAU”เอลตัน จอห์น เปิดเผยว่า เป็น 18 เดือนที่ยากมาก แต่ก็เป็นช่วงเวลาดี ๆ ของการหวนคืนสู่รากเหง้าในฐานะผู้เล่น และได้ร่วมงานกับศิลปินที่ยอดเยี่ยม“การมีโอกาสร่วมงานกับดัว ลิปา เธอได้มอบพลังงานให้กับผมเป็นอย่างมาก เธอเป็นศิลปินและบุคคลที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความคิด พลังงานที่เธอนำมาสู่ 'Cold Heart' มันทำให้ผมทึ่งมาก” เอลตัน จอห์น กล่าวด้านดัว ลิปา เผยว่า แม้ว่าครั้งแรกที่เราได้เจอกันในแบบออนไลน์ แต่เรารู้สึกเข้ากันได้ดี เอลตัน จอห์น เป็นศิลปินที่สร้างแรงบันดาลใจและมีอารมณ์ขันอย่างมาก ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ลงตัว“ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเขาในเพลงนี้ มันพิเศษมาก ฉันดีใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน แทบรอไม่ไหวที่จะได้ยินมันทุกที่ในฤดูร้อนนี้” ดัว ลิปา กล่าวขณะที่ PNAU กล่าวว่า “เราจะพาทุกคนไปยังโลกของเรา ที่ซึ่งเราทุกคนสามารถพบกันบนฟลอร์เต้นรำ ลืมโลกภายนอกและดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงบำบัดและรักนิรันดร์ กับสองศิลปินระดับโลก เอลตัน จอห์น และ ดัว ลิปาสำหรับ เอลตัน จอห์น เป็นหนึ่งในศิลปินระดับตำนานแห่งยุค เขาเป็นศิลปินเดี่ยวที่มียอดขายสูงสุดตลอดมา พร้อมด้วยรางวัล 1 Diamond, 40 Platinum หรือ Multi-Platinum และ 23 Gold album, มากกว่า 50 เพลงที่ได้ Top 40 hitsนอกจากนี้เขายังมียอดขายกว่า 300 ล้านแผ่นทั่วโลก โดยเพลง “Candle in the Wind 1997” เป็นเพลงที่มียอดขายสูงสุดตลอดมาด้วยจำนวนกว่า 33 ล้านก็อปปี้ “Diamonds” The Ultimate Greatest Hits album, ได้อยู่บนTop 5 ของ UK Album Charts ในเดือน November 2017 และเป็นอัลบั้มเฉลิมฉลองครบ 50 ปีของการเป็นนักแต่งเพลงของเขาด้วยซึ่งได้ร่วมงานกับ “เบอร์นี่ ทาปิน” (Bernie Taupin) โดยเขาได้ทำการแสดงรอบโลกไปแล้วมากกว่า 4,000 ครั้งกว่า 80ประเทศตั้งแต่ปี 1970ในปี 2019 “ME” ภาพยนตร์อัตชีวประวัติของเขา และ “Rocketman” และหนังเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของ “Elton John” ได้รับความนิยมอย่างมาก มียอดขายกว่า 200 ล้าน ดอลล่าร์ และได้รับรางวัลต่างๆมากมายด้าน ดัว ลิปา เป็นหนึ่งในศิลปินสาวสุดฮอตแห่งยุค ซึ่งเธอได้ปล่อยเพลงแรกออกมาในปี 2015 หลังจากนั้นเธอได้กลายเป็นศิลปินสาวร้อนแรงแห่งยุคไปในทันทีสำหรับอัลบั้มที่ 2 ของเธอ “Future Nostalgia” ได้ปล่อยไปในปี มีนาคม 2020 ประกอบด้วยเพลงดังมากมาย เช่น “Don’t Start Now Physical”, “Levitating” และ “Break My Heart” และได้เป็นที่นิยมอย่างมากมายและได้รับรางวัลจากหลายเวทีเช่นกันในส่วนของ PNAU เป็นวงทรีโอแนวเพลงแด๊นซ์จากจากซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย PNAU ประสบความสำเร็จมากมายได้รับรางวัลในอัลบั้ม Sambanova อัลบั้มเปิดตัวของพวกเขา และพวกเขายังเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่ได้ร่วมงานกับเอลตัน จอห์น ในเวลาต่อมา