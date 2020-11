เจาะใจ "พลอย ชิดจันทร์" ขอไฟต์ต่อเคสถูกฟ้อง 50 ล้าน!! "ไม่ได้สู้เพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อส่วนรวม"

“พลอย ชิดจันทร์”

“บางทีเรา down เราก็รู้สึกว่าเวลาเราเข้าไปอ่าน ทุกครั้งมันก็จะได้พลังกลับมา เวลาเขาบอกชื่นชอบเรานะ ชอบครอบครัว ชอบวิธีการเลี้ยงลูกของเรา หรือว่าดูตลอดเลย ดูแล้วเขาได้อะไร เวลาเขาบอกว่า ดูแล้วทำให้เขามีกำลังใจ หรือดูแล้วเขาได้อะไรจากการที่ติดตามเรา



มันก็รู้สึกดี เราก็ได้พลังมากขึ้น มีกำลังใจมากขึ้นเยอะมากๆ เลยค่ะ อย่างในคอมเมนต์อย่างเรื่องเคส พอโพสต์ไปก็คอมเมนต์เป็นพันกว่าเลย



แต่พลอยอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ อ่านทุกคอมเมนต์แต่อาจจะไม่กดหัวใจทุกคอมเมนต์ แต่ก็นั่งอ่าน จนถึงตี 2 ตี 3 ก็นั่งไล่อ่านอย่างนี้ค่ะ



เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่า จริงๆ ในโลกนี้มีคนที่หวังดีกับเรา คือ อาจจะไม่ได้รู้จักกัน แต่เขาก็มาแชร์ ก็มาคอมเมนต์ หรือส่งความรู้สึกดีๆ ให้กัน มันก็เป็นสิ่งที่ดี เป็นพลังดีๆ ที่เราทำแล้วเราก็มีความสุข อย่างน้อยเราก็น่าจะแชร์สิ่งดีๆ แชร์ประโยชน์ แชร์ความสุขให้เขาได้ ไม่มากก็น้อย”







ความสุขในทุกวันนี้ คือ การรู้จักพอ











“พลอยว่าจริงๆ แล้วความสุขมันก็ง่ายมากๆ เลยค่ะ ความสุขก็คือง่ายๆ เลยจริงๆ ถ้าเรารู้สึกจากใจ มันไม่ใช่ว่าเราได้ของมีค่า หรือได้ของแพงๆ หรือไปทำงานอะไรที่มันหรูหรา แล้วมันจะมีความสุข





มันไม่ได้อยู่ตรงนั้น ทุกอย่าง ไม่อยากให้มองในมุมของวัตถุ หรือว่าของนอกกายต่างๆ จริงๆ มันไม่ได้เติมเต็มความสุขจริงๆ เลย





ความสุขจริงๆ แล้วมันอยู่ที่ใจเรามากกว่า ว่าเรารู้สึกพอดี เรารู้สึกพอ เรารู้สึกว่าเรามีความสุข กับเรื่องแค่การกินข้าวง่ายๆ หรือทำอะไรง่ายๆ หรือแค่อาจจะอยู่กับลูก อยู่กับครอบครัว อยู่สามีเราก็รู้สึกมีความสุขแล้ว โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไร









อยู่บ้านเฉยๆ บางทีมันก็มีความสุข มันเหมือนความสุขจริงๆ มันต้องอยู่ที่ใจ มันไม่ใช่วัตถุสิ่งของ พลอยมองว่าจริงๆ ถ้าเราเลือกได้ เราก็อยากจะใช้ชีวิตให้มันมีความสุข แบบที่ใจ ไม่ใช่มีความสุขจากกอย่างอื่น



ให้ใจเรารู้สึกว่ามันคือมีความสุข จากความสบายใจ จากเรื่องที่เราไม่ต้องทุกข์ ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องกังวล อันนี้มันน่าจะเป็นคำสุขจริงๆ ถ้าเราอยู่กับตรงนั้นได้ หรือปล่อยวางความทุกข์ได้ ไม่ต้องไปคิดกังวลอะไร กับความทุกข์ เพราะว่าเป็นมนุษย์มันก็ต้องทุกข์อยู่แล้ว



ทุกอย่าง…เจออะไรมันก็ทุกข์ไปหมด ก็พยายามที่จะบอกตัวเอง บางอย่างเป็นความทุกข์ เป็นเรื่องก็กังวล เราก็วางไว้บ้าง คือ ต้องพยายามปล่อยวางให้ได้บ้าง แต่มันก็ยังทำไม่ได้หรอก พลอยก็ไมได้ทำได้ขนาดนั้นค่ะ แต่ก็พยายาม เพราะไม่อยากจะให้ใจเราไปกังวล ไปคิด อยู่กับความทุกข์ มันก็จะไม่มีความสุขค่ะ”







ใช้ชีวิตทุกวันให้คุ้มค่า!!







“พลอยอาจจะโชคดีที่ยังไม่ได้มีโรค หรือยังไม่รู้สึกว่าป่วย หรือว่ามีเข้าโรงพยาบาล แต่ว่าพอเราเริ่มมาดูแลตัวเอง เราก็ฟังผู้ใหญ่หลายๆ คน แล้วเขาก็แนะนำด้วย แล้วเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองบ้าง



เพราะที่ผ่านมาอย่างที่บอก เราใช้ทุกวันคุ้มค่า ใช้เวลาคุ้มค่าทุกวัน จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี เราทำอย่างนี้จนคุ้มทุกวัน มากี่สิบปีแล้ว



อย่างตั้งแต่มีลูกมา เรารู้สึกว่าก็เป็นสิบปี ที่เราคุ้มค่ามาก เราก็ไม่หยุดเลย ทั้งมีลูก ทำงาน ทำทุกอย่าง ไม่เคยหยุด เราก็รู้สึกว่าเราแน่น เต็มที่ แล้วก็ใช้ทุกวันคุ้มมาก ใช้ทั้งเดือน ทั้งปี คุ้มสุดๆ แต่ว่าไม่ค่อยได้ดูแลตัวเอง







คือ ยอมรับว่าเมื่อก่อนมีเวลาให้ตัวเอง ดูแลตัวเอง ทาครีม แต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ไม่ทำเลย ปล่อยปะละเลย หน้าไม่แต่ง

แล้วก็เหมือนตื่นมาก็ต้องไปแล้ว รีบจะไปทำงาน ไปข้างหน้า รู้สึกว่ามีงานรออยู่ มีอะไรรออยู่ ก็ข้ามๆ ตัวเองไป แล้ววันนี้รู้สึกว่าไม่ได้แล้ว เราต้องดูแลตัวเอง



แล้วเรื่องการพักผ่อน เราเห็นจากพ่อแม่เรา พออายุเขาเริ่มมากขึ้น พอถึงวันที่เซลล์อาจจะอ่อนล้า ร่างกายมันถึงวัยที่ภูมิต้านทานหรืออะไรต่างๆ มันไม่ได้แข็งแรง เหมือนอย่างวัยหนุ่มสาวแล้ว



ทุกอย่างมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปเองโดยอัตโนมัติ ไปในทีเดียวเลย เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ถึงวันนั้น แล้วค่อยมาดูแลตัวเอง เราก็อยากจะค่อยๆ maintain (รักษา) ค่อย maintenance เขา(การบำรุงรักษา)ค่อยๆดูแลเขาไปเรื่อยๆ มันน่าจะดีกว่า

เพราะว่าบางที ไม่ได้เป็นอะไร ไม่ได้ทำอะไร แต่ว่าอยู่ดีๆ มันก็มาจีปาถะ พออายุเยอะขึ้น”





นักแสดงมากฝีมือ วัย 32 ปี เปิดใจกับถึงชีวิตอีกด้าน หลังจากห่างหายจากงานวงการบันเทิงมาสักพัก หันสู่การเป็นนักธุรกิจ และการเป็น Influencer ทางช่องยูทูป MommeChidjun ซึ่งถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงนี้เพราะเธอได้เล่าประสบการณ์ซื้อบ้านหรู 4 หลัง จากโครงการบ้านที่เชียงใหม่ ราคาหลายสิบล้าน แต่กลับมีปัญหาสารพัด เจอปัญหาจากการก่อสร้าง ต้องซ่อมแซมตลอด 7 ปี ทำให้ถูกฟ้องหมิ่นประมาทจากเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาทเรียกได้ว่าคนในสังคม ให้ความสนอกสนใจเป็นอย่างมาก ว่าจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้านมีปัญหาทั้ง 4 เลยค่ะ แล้วตอนนี้ก็ตรวจ มาตรวจก็ยิ่งเจอ มันก็เป็นปัญหาเหมือนๆ กัน คล้ายๆ กัน คือ จริงๆ มันก็เจอตั้งแต่ปีแรก อย่างเรื่องผนังที่มีเชื้อรา หรืออย่างสีรอบบ้านมันลอก จริงๆ ก็เจอตั้งแต่ปีแรกแล้ว หรือน้ำรั่วตรงชั้น 2 ลงมาที่อาคารจอดรถ อันนี้คือเจอตั้งแต่แรกๆ แล้วเราก็คิดว่ามันซ่อมแล้วจะหายทางโครงการเขาก็ซ่อมให้ ในช่วงระยะเวลาที่มีประกันอยู่ ตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ได้เข้าอยู่ด้วย เขาก็ดูแล เขาก็ซ่อมให้ในตอนแรก ซึ่งมันก็ยังไม่จบ พอเราซ่อมมันไม่หาย คือ เหมือนซ่อมไป แต่ว่าปัญหาต้นเหตุมันก็คงยังไม่ได้แก้ ต้นเหตุมันก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆ น้ำก็ยังรั่วอยู่บริเวณเดิมตลอด”ท่ามกลางกระแสดรามาที่เกิดขึ้น ในฐานะผู้บริโภค เธอเพียงมีเจตนารมณ์แชร์ประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นกับบ้านตัวของเอง โดยยอมรับว่ารู้สึกตกใจ เพราะถูกส่งหมายศาลเรียกค่าเสียหาย และต่อมาก็ถูกตำหมายจับด้วย“อย่างในกรณีที่เราโดนฟ้อง รู้สึกตกใจ เป็นเรื่องที่เซอร์ไพร์สว่าโดนทั้งๆ ที่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ ไม่คาดคิด ก็ค่อนข้างตกใจอยู่ และเหมือนจำนวนที่โดนฟ้องมา มูลค่ามันค่อนข้างเยอะเราคิดว่าเราถ่ายทอดไป หรือคลิปที่เรานำเสนอไปมันเป็นคลิปในช่องเราอยู่แล้ว คือ ไม่ได้เจตนาจะทำให้มันเป็นแบบนี้ ให้มีปัญหา แต่กลับว่าโดนฟ้องเราถ่ายเก็บด้วย และถ่ายเพื่อแชร์ประสบการณ์ เหมือนเราเจออะไรเราก็ถ่าย แชร์บอกคนดู เพื่อที่ว่าเขาจะประโยชน์ ที่ว่าพอเขาจะซื้อบ้าน จะตรวจบ้าน จะได้รู้ว่าจะต้องดูอะไรบ้าง และต้องดูให้ละเอียดจากประสบการณ์ของเรา ที่เราเจอมา เราก็เหมือนแบ่งปัน ก็แชร์ให้กับทุกคนได้รู้ประมาณอย่างนั้นมากกว่า คือไม่ได้มีเจตนา หรือมีอะไรที่จะทำให้มันต้องมีปัญหา ให้มีคดีความเกิดขึ้น”กลับกันในมุมที่เป็นผู้บริโภค และเป็นบุคคลมีชื่อเสียง ก็ทำให้เสียงของเธอดังชัดเจนยิ่งขึ้น แต่บางครั้งอาจจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากผ่านสายตาของเธอ ในการเผชิญกับปัญหาที่ไม่ได้ตั้งรับ ทำให้พลอย ได้มองถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการจัดการที่สุด คือ เลือกที่จะ move on ให้เร็ว“มันก็ทำให้เรายุ่งมากขึ้น เราก็วุ่นวาย อาจจะต้องคำถามหรือว่าต้องคิด ต้องดำเนินการ ต้องวางแผนว่าเราจะต้องทำยังไง มันก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่ง ว่าทางกฎหมายเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ ก็มีข้อกฎหมายหลายๆ ข้อ จากเรื่องนี้ที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มากขึ้นเรื่องนี้ก็ส่วนหนึ่ง แต่เราก็ยังต้องดูแลลูก ดูแลครอบครัว ทำงาน หรือหน้าที่ของเราในส่วนอื่นๆ ส่วนปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้ เราก็ต้องจัดการกับมันหรือเราต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาไป แต่สิ่งที่เรายังต้องดำเนินชีวิตต่อไป เราก็ยังต้อง move on go on ในส่วนชีวิตของเรา”ในฐานะเจ้าของบ้าน คงไม่มีใครวาดฝัน มองเห็นบ้านพักอาศัยของตนเอง มีปัญหาไม่จบไม่สิ้น จนกลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียน ในชีวิตที่เธอปฏิเสธไม่ได้ พร้อมย้ำทุกคนที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิ์พูดความจริง เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่คนส่วมรวมพลอยรู้สึกว่า เราเป็นฝ่ายที่โดนฟ้องมา แต่ในความเสียหายที่เราเจอมันก็มี แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากให้มุมของผู้บริโภคมากกว่า ที่อยากให้ทุกคนหรือว่าสังคมได้อยู่กันดีขึ้นคือ อย่างเราซื้อบ้านกับโครงการ แล้วเขาทำมาตรฐานที่ดีหรือว่าทำอะไรให้มันโอเคกับผู้บริโภค มันก็จะเป็นบรรทัดฐานที่ดีสำหรับทุกคนในสังคมแล้วอย่างเคสเราถ้าเกิดจะเป็นประสบการณ์ หรือว่าเป็นอะไรที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ มันก็น่าจะดี …ถ้าในมุมผู้บริโภค แล้วเราก็มีสิทธิ์พูดความจริงพลอยคิดว่าอย่างนั้นนะคะ แล้วก็คิดว่าอย่างคอมเมนต์ของเรา เสียงของเรามันอาจจะทำให้อะไรมันดีขึ้น บรรทัดฐานหรือว่ามาตรฐานอะไรต่างๆ มันก็น่าจะดีขึ้น ถ้ามันดีขึ้นก็ดี เหมือนเราก็ได้ช่วยทำให้สังคมมันดีขึ้น หรือว่าทำให้ทุกคนที่เป็นผู้บริโภคต่อไป เขาจะได้สิ่งที่ดีๆ มากขึ้น ก็จะได้ไม่เจอปัญหาแบบเรา”จากผู้ที่มีประสบการณ์ซื้อบ้าน คอนโดฯบ่อย ส่งให้มีรายการชื่อในช่อง Youtube ของตัวเองจนหลายคนยกเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้ว แต่เธอกลับมองว่า ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ยังไม่เพียงพอ“เหมือนเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆ อย่างพลอยเองรู้สึกว่าพลอยเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ประสบการณ์ก็สอนเรามาเรื่อยๆ จากตั้งแต่เราสร้างบ้าน ดีลกับผู้รับเหมา เราก็เริ่มเลือกเจ้าที่รู้สึกว่าได้มาตรฐานมากขึ้น ความมั่นใจมากขึ้น คุณภาพงานดีขึ้น ถึงแม้ราคาจะแพงกว่า คือ มันก็เป็นประสบการณ์ที่สอนเรา อย่างตอนที่เราสร้างแรกๆ เราก็อาจจะเอาราคาถูกไว้แต่พอทำงานจริงๆ บางทีมันก็มีปัญหาเกิดขึ้น มันเหมือนเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆ จากประสบการณ์อย่างตอนที่ทำคอนโดฯ รู้สึกว่าก็พอใจนะ กับงานของผู้รับเหมา เขาก็ทำออกมาได้ดี และเร็ว ตรงเวลา คือ มันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่เราเจอมา และเราก็แก้ไขมา แล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆถามผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหน้าผู้สัมภาษณ์ ที่มักจะสะท้อนมุมบวกๆ มาให้เห็นเสมอว่า ประสบการณ์การซื้อบ้านและคอนโด มีวิธีการตรวจหรือดูแตกต่างกันไหม เธอบอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ฟังว่า สิ่งสำคัญจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ มาตรวจดูให้ละเอียด เพื่อไม่ให้มีปัญหาภายหลังตอนแรกๆ คิดว่าถ้าไม่มีคนดู เราก็ถ่ายเก็บไว้ดูเอง โพสต์ไว้อย่างนั้น ถ้าไม่มีคนติดตามดูเยอะ เราก็เหมือนโพสต์แปะๆ ไว้ เก็บไว้เป็นความทรงจำ เป็น memory ของเราด้วย เราถ่ายกันเองแบบว่าพ่อแม่ถ่ายกันเองใช้มือถือ แล้วมีซื้อกล้องตัวเล็กๆ มาถ่ายบ้าง พอเราได้ไปงานอยู่งานหนึ่ง มันจะเป็นงานที่เป็นเหมือน social media เหมือนรวม Influencer ในหมวดต่างๆ มันก็เหมือนเป็นการเปิดโลก ว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์ เขามีคนทำเป็น Youtuber เยอะแยะ มีหลาย channel แต่ละคนก็จะเป็นสายบิวตี้ คนนี้สายออกกำลังกายแต่ละคนก็จะมีสายของตัวเอง แต่ว่าตอนนั้นเราก็ได้ไปร่วมงานในสายครอบครัว แล้วเราเหมือนได้เห็นว่าเขาทำเป็นจริงเป็นจัง และแต่ละคนก็ happy และ enjoy กับที่ตัวเองทำนี่คือจุดเริ่มต้น ของการลุกขึ้นมาทำ ช่อง Youtube ของเจ้าของรอยยิ้มที่นั่งอยู่ข้างหน้าผู้สัมภาษณ์คนนี้ ย้อนกลับไป เกิดขึ้นหลังจากการที่เธอได้เข้าไปร่วมงานรับรางวัล Top Parenting จากงาน Influence Asia 2017 ในประเทศมาเลเซียในฐานะที่เป็นหนึ่งผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลมีเดีย จับอะไรเป็นอันมีกระแส และผ่านการทำรายการผ่านช่องทาง Youtubeมากว่า 3 ปี โดยมีติดตาม 4 แสนกว่าคนยอดวิวหลายคลิปทะลุหลักล้านวิว มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์เป็นหลัก ซึ่งเธอมองถึงการใช้โซเชียลมีเดียว่า สิ่งที่สำคัญ คือ จะต้องสื่อสาร พูดกับความจริงที่เกิดขึ้นได้ในพื้นที่โซเชียลฯ และไม่ใช่การปรุงแต่งใดๆ“อาจจะเป็นเพราะว่าเราก็เป็นคนตรงๆ โดยเฉพาะสามีก็จะเป็นคนตรงๆ มากๆ คือ อย่างถ้าเขาไปทานอะไรที่อาจจะแพง หรู ดูดีมาก แต่เขาไม่ชอบ เขาก็จะบอกว่าไม่ชอบ หรือว่าไม่อร่อยเขาก็จะบอกว่าไม่อร่อย ซึ่งเขาจะเป็นแบบนั้นเขาก็จะเป็นคนตรงๆ พูดตามจริง พูดตามความรู้สึก ถึงแม้บางทีเราจะรู้สึกว่า มันดูดีมากเลย มันแพงด้วย เราก็รู้สึกว่ามันจะต้องชอบ หรือมันจะต้องดี แต่บางทีเขาไม่ชอบ ก็คือไม่ชอบเห็นเราเลี้ยงลูก 4 คน เห็นบางทีลูกงอแง มีปัญหา ร้องไห้ เราจัดการยังไง หรือในมุมที่เราแชร์ได้ อย่างเช่นเรามีเคล็ดลับอะไร เราดูแลตัวเองยังไง หรือว่าเราให้ลูกทานอะไร มันก็เป็นสิ่งที่เราแชร์กัน พลอยว่าการที่แชร์กันแบบนี้ มันเหมือนเป็นการสร้างพลังให้กันและกันอย่างพลอยไปอ่านคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์มา บางทีพลอยก็ได้แรงจากตรงนั้น พลอยได้รับพลังจากตรงนั้น สิ่งที่พลอยแชร์ไป ถ้ามันเป็นประโยชน์ เป็นสิ่งดีๆ เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆ คน พลอยว่ามันก็ดี เหมือนเราแลกเปลี่ยนพลังซึ่งกันและกัน เขาก็มาคอมเมนต์ให้พลอย พลอยก็อ่านแล้วพลอยก็มีพลังสู้ต่ออีกเหมือนกันบางครั้งเราก็เหนื่อยๆ เพลียๆ ของเรา ไปอ่านเขาชื่นชม เขาเห็นเราทำ แล้วมันโอเคมันเป็นประโยชน์กับเขา เราก็มีแรงจะทำไปอีก ก็ยังทำมาเรื่อยๆ ค่ะ”สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในตัวตนของเธอ คือ ความชัดเจน ตรงไปตรงมา และมีทัศนคติบวกๆ เสมอ ซึ่งไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงติดตามเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเนื้อหาที่น่าสนใจ ก็คงเป็นตัวตนของเธอที่แสดงออกมาให้เห็นจริงๆเธอเน้นย้ำ หลังเกิดเป็นกระแสถึงขั้นในโซเชียลฯ หลังได้เห็นชีวิตสุดหรู ทั้งการซื้อรถราคาหลาบสิบล้าน ซื้อบ้านตากอากาศ และการตระเวนดูคอนโดฯ เอาไว้ให้ลูกๆ ทั้ง 4 คน ในอนาคตคือ บางคนเขาอาจจะมองไม่ได้ทุกมุม อาจจะมองแต่มุมบางมุม อาจจะรู้สึกว่าเราดูสบาย ดูไม่ได้ทำอะไรรึเปล่า อาจจะแค่ชิลชิล แต่จริงๆ มันไม่ใช่เลย จริงๆ เราทำงานก็เยอะ ทำหน้าที่หลายอย่างเราก็เต็มที่กับทุกอย่าง อย่างดูแลตัวเองเราก็ทำ …เคยรอว่างๆ ไปออกกำลังกาย หรือค่อยไปดูแลตัวเอง แต่ตอนนี้พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆ เรารู้สึกว่า เฮ้ย!! จะรอวันที่เรารู้สึกว่าว่างจริงๆ มันไม่มีวันนั้นสักที งานอันนี้มันก็ไม่เสร็จ เดี๋ยวภารกิจลูก เดี๋ยวภารกิจนั่นนี่มันก็มี ก็เลยต้องแบ่งเวลา ต้องเคลียร์เวลาอย่างน้อย วันละ 1 ชั่วโมง ออกกำลังกายคือ มันต้องเคลียร์ออกมา อย่าไปรอว่างก่อน แล้วค่อยทำ เพราะว่ามันจะไม่มีคำว่าว่างเลย คือ มันแน่นอยู่แล้ว แต่เราก็ต้องเบียดเข้าไป เพื่อดูแลตัวเอง เพื่อออกกำลังกาย เพื่อดูแลรูปร่าง ดูแลสุขภาพ เราก็ต้องแบ่งเวลาให้เราบ้าง”ไม่เพียงแค่นั้น ยังถูกครหาว่า ชีวิตที่สุขสบาย เป็นเพราะเธอเป็นเศรษฐีนีคนหนึ่ง ที่มีชีวิตครอบครัวที่ดี และมีสามี “เคน-ฮุง” เป็นนักธุรกิจชาวฮ่องกง ที่มีฐานะรวย จากการส่งลำไยอบแห้งไปขายที่ประเทศจีนแน่นอนว่า หากมองภายนอก ผู้หญิงคนนี้ดูเพียบพร้อม และคงคิดว่าเกิดเป็นพลอย ชิดจันทร์มันดี แต่เมื่อเธอเอ่ยกิจวัตรประจำวันของเธอนั้น ล้วนแล้วอัดแน่นไปด้วยงานทั้งสิ้น และไม่ได้สบายอย่างที่ใครหลายคนคิด และอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากทำอาชีพนี้แล้วก็ได้“ชีวิตพลอยว่า เราเป็นคนชอบทำ หาทำด้วย ก็จะไม่ค่อยอยู่เฉยๆ ก็ไม่อยากให้เวลาผ่านไปเปล่าๆ คือ แทนที่เราจะทำอะไรวันหนึ่งแค่เรื่องเดียว หรือ 2 เรื่อง เราก็จะชอบทำหลายๆ เรื่อง ในวันเดียวคือ ใช้เวลาให้คุ้มค่า เป็นคนที่ชอบแพลนอะไร เช้าทำนี่ บ่ายทำนี่ คือ จะทำหลายๆ อย่าง อัดงานเหมือนกัน ก็ค่อนข้างจะชอบทำอะไรเยอะๆ ซึ่งบางทีก็ทำให้เราเหนื่อย บางทีก็ทำให้เราไม่ค่อยได้พัก หรือว่าไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตจริงๆ ใช้เวลาหรือ enjoyอย่างไปกินข้าวชิลชิล บางทีก็ต้องทำงานไปด้วย กินข้าวรีบๆ แล้วก็ไปต่อ คือ เรา happy แบบนั้น เราก็สนุกที่เรายุ่งๆ หรือแพลน schedule ให้มันแน่นๆ เรารู้สึกว่าได้ทำอะไรหลายอย่างดี ใช้แต่ละวันให้มันคุ้ม พลอยก็เป็นคนที่เต็มที่กับชีวิต เต็มที่กับทุกหน้าที่ ทุกบทบาทสมมติเราเป็นแม่ เป็นภรรยา ทำงาน หรือทำหน้าที่อะไรที่เราต้องไปทำ เราก็จะเต็มที่กับตรงนั้น ทุก moment แล้วเป็นคนชอบทำเยอะด้วย มันก็เลยหลายอย่างที่เราทำ”เรียกได้ว่า 1 วันของคุณแม่สุดแซ่บคนนี้ ถูกจัดสรรไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูก ดูแลตัวเอง และทำงานธุรกิจของครอบครัวไปด้วย โดยเธอยอมรับว่า เป็นคนไม่ชอบปล่อยตัวเองให้ว่างจากงาน และให้เวลาที่มีอยู่ปล่อยผ่านไปแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆ เพิ่มไป อย่างงานมันก็ต้องทำ แต่ว่าเราจะทำงานอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้ เราก็ต้องแบ่งเวลาดูแลตัวเองด้วย พักผ่อนด้วย ซึ่งเมี่อก่อนพลอยมีช่วงที่พลอยบ้างานมากๆ ไม่ทำอะไรเลย ทำงานอย่างเดียวทำแต่งาน ไม่ดูแลตัวเอง ไม่นอน คือ เช้าก็ตื่นไปดูแลลูก ทำงาน คิดงาน เป็นอย่างนั้น จนดึกดื่นก็ไม่ค่อยนอน ไม่ค่อยดูแลตัวเอง ก็ผ่านมาแล้วเมื่อถึงเวลานอนก็ไม่นอนอีก ก็ทำงานคิดงาน ซึ่งอย่างนั้นมันทรมานร่างกาย เราคิดว่าเราไหว อาจจะด้วยวัยมันยังไม่ down แต่ถ้าวันนึงที่เราอายุมากขึ้น ร่างกายมันอาจจะไม่สู้กับเธอแล้วนะ อย่างนี้ก็ได้มันอาจจะขอบะบาย หรือขอไม่ไหว ก็เริ่มเห็นความสำคัญกับตัวเองมากขึ้น กับร่างกาย พลอยรู้สึกว่าเรามีลูก 4 คน เราก็ใช้ร่างเยอะพอสมควร กับการตั้งท้อง กับทุกย่าง มันก็ใช้ร่างเยอะเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ต้องถนอมเขาบ้าง ต้องดูแลร่างกายเยอะๆ รักตัวเอง ขอบคุณตัวเองมากๆ เพราะบางทีเราคิดแต่จะไปข้างหน้า ทำงานอย่างเดียว ดูลูก แต่ก็ลืมดูแลตัวเอง”เธอยอมรับว่า เป็นคนที่ทำงาน และมักจะไม่หยุดนิ่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง รวมทั้งเรียนรู้อยู่เสมอๆ จนบางครั้งครอบครัวก็อดเป็นห่วงไม่ได้“บางทีเราบ้างานค่ะ แต่ตอนนี้พยายาม balance ชีวิตมากขึ้น เพราะว่าเราก็คิดแล้วว่าทำงานมากประมาณวันละ 10 กว่าชั่วโมง คือแทบจะอยู่กับงานเลย อย่างวันละ 15-16 ชั่วโมง ถ้าเราทำแบบพอดี แล้วก็พักผ่อนบ้าง พรุ่งนี้มาเริ่มใหม่ มันก็ไม่ต้องไปหักโหมอะไรมาก”และที่สำคัญคือ การเป็น พลอย ชิดจันทร์ อย่างที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นนั้น คือการเปิดรับโอกาส ให้กับตัวเอง ให้เต็มที่กับชีวิตในทุกๆ วัน และการทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเขาได้เงินมา เขาก็จะเอามาให้เรา แล้วฝากเข้าบัญชีเขา บางทีก็จะมีขอดูสมุดว่า ในสมุดเขามีเท่าไหร่แล้ว แต่เราก็ไม่เน้นว่าเขา concern ตรงนี้มาก คือเขามาขอดู เราก็ไม่ได้ให้ดูตลอด ก็ไม่ค่อยให้ดูด้วยซ้ำไม่อยากให้เขาเปรียบเทียบด้วยว่า ชิโน่มีมากกว่าน้อง แต่ด้วยความที่เขาเป็นพี่ แล้วเขาได้งานที่เป็นงานของเขาจริงๆเพราะงานครั้งที่ 2 ที่ได้ คือ เป็นงานของเขา ไม่ใช่งานของแม่ด้วยซ้ำ เป็นงานของเขาเอง ก็ขอบคุณที่มีลูกค้าเลือกเขาให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ ให้กับงาน เขาก็ได้เรียนรู้เยอะ เวลาที่ไปทำงาน”อีกหนึ่งบทบาทที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น คือการสวมบทบาทของการเป็นแม่ ของลูกๆ ทั้ง 4 คน คือ “ที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักเลยทีเดียวแน่นอนว่าทุกครอบครัวต้องมีการเตรียมความพร้อม ให้แก่บุตรหลานของตน ทางด้านครอบครัวห่งก็เช่นกัน สำหรับลูกชายคนโตในตอนนี้ มีเงินเก็บถึง 7 หลัก และสอนให้ลูกทุกคนได้เห็นคุณค่าของเงิน จากการทำงาน และซึมซับจากเธอเองด้วยมีงานถ่ายโฆษณา จะมีทั้งวิดีโอ ของชิโน่ล่าสุดไปถ่ายที่อินโดนีเซียด้วย ก็ต้องไปต่างบ้าน มีต้องไปลงน้ำ 2 ทุ่ม ลงจนมืดค่ำ คือ เขาต้องถ่ายในน้ำด้วย ต้องกระโดดน้ำ ต้องดำน้ำ และแดดร้อนๆ กลางแจ้งก็ต้องทนต้องถ่าย ต้องทำ สำหรับเด็กพลอยว่ามันก็ไม่ง่าย สำหรับเขา เพราะความเป็นเด็ก บางทีความอดทนของเขา หรืออะไรที่จะอยู่กลางแดดร้อนๆ เพื่อทำงาน มันก็พูดกับเขายากเหมือนกันบางครั้งไปจะต้องถ่ายกับลูกๆ แล้วขอกลางแจ้ง บางทีเด็กๆ เขาก็จะร้อน เหงื่อออก เขาก็จะงอแง มันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกัน แต่พอเขาอดทนได้ เขาก้าวผ่านความอกทนตรงนั้นมาได้ หรือภาพมันไม่ผ่าน บางทีก็ต้องเล่นแล้วเล่นอีก เล่นอย่างนั้นซ้ำๆ หลายๆ เทค หลายๆ รอบ มันก็ไม่ง่ายสำหรับเขาเหมือนกันคือ อย่างเราเป็นคนทำงาน เราก็คิดว่าลูกเราก็น่าจะทำงาน ก็น่าจะรักการทำงาน เราคิดอย่างนั้น เราก็ให้ลูกทำงานด้วยตอนนี้ พอมันมีงาน ก็ช่วยแม่ขายของ ช่วยแม่รีวิว หรือถ่ายรูป เขาก็จะเข้าใจแต่บางมุมเขาก็จะมีบ่น ไม่ได้พักเลยเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดเลย เพราะบางทีแม่ก็จะแพลนแน่นๆ แพลนของเขา แพลนเรียนพิเศษเขา แล้วบางทีเด็กเขาก็คงอยากจะเล่นตามวัยของเขาบ้าง แต่บางทีเราก็จะวันนี้ต้องไปถ่ายงานนะลูก เขาก็จะมีบ่นๆ บ้าง แต่สุดท้ายก็ทำได้ดี ก็ทำจนเสร็จทุกอย่างเราก็คิดว่าการที่ลูกเห็นเราทำงานไม่หยุด ขยัน หรือทำงานตลอด เขาก็น่าจะได้ตรงนี้ไป เขาน่าจะซึมซับว่า เราต้องรู้หน้าที่ แต่สิ่งพลอยเน้นสอนลูกอย่างหนึ่ง คือ ให้เขารู้หน้าที่รู้ว่าต้องทำอะไร หน้าที่เขาคือทำอะไร กิจวัตรประจำวันของตัวเอง และก็เรียนหนังสือ ก็ให้เขาทำหน้าที่ในส่วนของเขาให้ดีที่สุด รับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ได้ ในตอนนี้ที่เน้นสอนเขา อื่นๆ ก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีมารยาท ต้องมีการอภัยให้กัน ช่วยเหลือกัน พี่น้องต้องรักกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามปลูกฝังไปเรื่อยๆ”เมื่อถามว่า สำหรับลูกๆ เป็นคุณแม่แบบไหน เธอตอบตรงๆ ว่า มีสิ่งที่ปรับทัศนคติตัวเองในทุกๆ วัน การเป็นแม่มีหลากหลายมุม แต่จะดูแลเหมือนเป็นเพื่อนเขา สามารถพูดและปรึกษาได้ทุกเรื่องเหมือนลูกก็จะทำให้เราเป็นไปเอง คือ ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะดุยังไง หรือเราจะยังไง คือ ทุกอย่างถึงเวลามันเป็นไปเองเราก็มีความอยากจะเป็นเพื่อนกับเขามากกว่า เราก็อยากให้เขาพูดกับเราได้ทุกเรื่อง ไม่อยากจะให้เขากลัว เราดุแต่อาจจะ control ได้ แต่ว่าเขากลัว แต่เขาไม่กล้าพูดอะไรกับเราเลยอย่างไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หรือขออะไร เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะใกล้ๆ กับเขา อยากจะให้เขารู้สึกว่าปรึกษาเราได้ คุยกับเราได้ ขอเราได้ อ้อนเราได้ ต่อรองกันได้ ซึ่งบางทีลูกต่อรองเราก็เหนื่อยนะ เราก็เหนื่อย เพราะเขาต้องต่อรองไงแต่เราก็อยากฟังเขา อยากฟังความคิดเห็นเขา หรืออยากฟังว่าเขาคิดยังไง เขาอยากได้อะไร มันก็มีที่แม่ให้ทำแบบนี้ แต่พอเขาเริ่มต่อ เขาก็จะอยากวางแผนเอง สมมติเราบอกให้ไปเรียนเวลานี้ แล้วเขา enjoy อยู่กับเพื่อน เขาก็ขอไปเรียนตอนเย็นได้ไหม ทำไมไปเรียนตอนเย็นไม่ได้เขาก็จะเริ่มมีความคิดของเขาแล้ว ว่าไปตอนเย็นก็ได้ แต่เราก็บอกไม่ได้ เพราะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนเช้า คือ มันต้องคุยกันด้วยเหตุและผล ว่าลูกไปตอนเย็น แล้วลูกจะกลับมากินข้าวอีก เวลาเข้านอน 2 ทุ่มมันจะทันไหม คือ ต้องคุยกันด้วยเหตุผลค่ะ”สุดท้าย เมื่อให้นิยามถึง ชีวิตที่เรียนรู้จากการเป็นแม่ น้ำเสียงที่สดใสตลอดการสัมภาษณ์ ได้เปลี่ยนไป กลายเป็นน้ำเสียงสั่นเครืออย่างเช่นเจน และยอมรับว่า เป็นความสุขที่บอกกล่าวออกมาไม่ถูก การเป็นแม่ทำให้ อยากจะเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งขึ้นให้ลูกของเธอทั้ง 4 คนทุกครั้ง มันจะรู้สึกว่า มีความสุขมากๆ มันล้นๆ ทั้งที่ไม่ต้องมีอะไร ไม่ได้ของอะไร หรือไม่ได้อะไรเลย คือ มันบอกไม่ถูกนะคะ พอเราได้เป็นแม่แล้ว เหมือนได้มีอีกชีวิตหนึ่งที่อยากจะทะนุถนอมดูแลเขา เราเองก็อยากจะเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นคนดี เป็นสิ่งดีๆ เพื่อเขา มันก็เลยรู้สึกว่า ลูกทำให้เราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตอะไรไปหลายๆ อย่างเหมือนกัน เราว่าเราก็ดีอยู่แล้ว แต่ว่าเราอยากให้มันดีขึ้นไปอีก พอเป็นแม่มันก็รู้สึกอย่างนั้น แล้วมันก็เป็นวันที่มีความสุขมาก ทั้งๆ ที่เป็นวันที่เหนื่อย เจ็บ ทรมาน แต่แปลกมากเลย มันเป็นวันที่มีความสุขมาก”