เจาะใจ “แอร์ฯ สาว พรีเซ็นเตอร์การบินไทย” ในวันที่วิกฤตทำ “นางฟ้า” ตกสวรรค์!!

“อาชีพที่ว่ามั่นคงก็ไม่มั่นคง อะไรที่เคยคิดว่ามันแน่อยู่แล้ว…มันก็ไม่แน่”

“น้ำตาล - เพชรพราว”

“นางฟ้าตกสวรรค์”







ทีมข่าว MGR

“การบินไทย”



ชีวิตที่นึกไม่ถึง!! โด่งดังเพราะโผล่ MV เกาหลี







การเข้ามาสู่การทำอาชีพที่ใครต่างเรียกว่าอาชีพนางฟ้า ส่งให้เธอได้รับโอกาส ได้ปรากฏตัวใน mv เพลง Party ของวง Girl’s Generation เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลี จึงทำให้น้ำตาลเป็นที่รู้จักในเวลาต่อมา



“จริงๆ แล้ววันนั้นมีพรีเซ็นเตอร์ 3 คนที่ไป แล้วดันเป็นเรามากกว่าที่โชคดี ทุกคนออกไปไหว้ แล้วทางคนที่ถ่าย mv เขาก็ให้มาไหว้ เราก็ไหว้ แล้วให้อีก 2 คนไปเดินเสิร์ฟ เราก็เดินเสิร์ฟด้วย แต่ว่าเขาดันตัดต่อวิดีโอออกมามีแต่เราตอนนั้น ก็เหมือนเป็นความโชคดีไป



เราไม่ได้เตรียมตัวเป็นพิเศษ ตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่เราจะไปเป็น Girl Generation เขาแค่บอกว่าวันนี้มีงานถ่าย อย่าลืมแต่งหน้าทำผม แล้วเตรียมชุดไทยไปด้วยแค่นั้น แล้วพอไปเจอ อ้าว Girl Generation



เขาเฟรนด์ลี่มากเลย เขายังมาจับสไบ แล้วมาบอกว่าชอบชุดไทย แล้วเขามาบอกว่านี่ You เป็นแอร์ฯ จริงๆ หรือว่าเป็น casting มา Model แล้วมาใส่ชุดแล้วมาไหว้ เราบอกว่าไม่ใช่ เขาก็น่ารัก ตัวจริงขาวมากๆ ไม่มีความยากในการถ่ายงานเลย คือ เขารันงานเร็วมาก ถ่ายสัก 2-3 ครั้ง เสิร์ฟ 2-3 ที แค่นั้นเลย



Feedback ตอนนั้น เราไม่รู้เลยว่ามันจะมาดังหรืออะไร เหมือนผ่านไปไม่กี่วัน เราไปบิน แล้วคืนนั้นไปบินเซี่ยงไฮ้ หรือปักกิ่ง เครื่องมันออกกลางคืน น้องสจ๊วตมาเรียก พี่น้ำตาลๆ ดูสิ นี่คนเขาแชร์เป็นล้านๆ วิวเลย เจ๊ดังแล้ว



ตลกมาก แล้วพอกลับมา กลายเป็นว่าไปบิน เราก็ปิดเครื่อง เราปิดสัญญาณ พอเรากลับมา กลายเป็นแบบทุกคนติดต่อให้ไปออกรายการ ก็ happy รู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรให้บริษัท แล้วเป็นตัวแทนในสิ่งที่ดี เราก็ยินดีด้วย เรายินดีทำ



น้ำตาลไม่ได้เทรนเพื่อที่จะมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ แต่เราเทรนตั้งแต่แรกแล้ว บุคลิกของการเป็นแอร์ฯ การวางตัว การรับมือปัญหา มันเทรนมาตั้งแต่แรกๆ ก่อนเราจะมาบินเลยค่ะ”







ไขข้อสงสัย ยกกระเป๋าไม่ใช่หน้าที่!!







“จริงๆ แล้วในกฎการบิน แอร์ฯ ไม่มีหน้าที่ที่ยกกระเป๋าให้ เราช่วยอยู่แล้ว ช่วยประคอง ช่วยพาขึ้นไป ช่วยกันยก ยังไงเราไม่แล้งน้ำใจให้คนยกคนเดียวแน่นอน



แต่ว่าจะมายกให้อย่างนี้ บางทีเราก็ต้องช่วยกันยกนะคะ เขากำหนดน้ำหนักมาอยู่แล้วว่าห้ามเกินเท่านี้ และไซส์กระเป๋าเท่านี้ ยังไงเราช่วยคุณยกได้อยู่แล้ว



แต่มันเหมือนเป็นประกันสุขภาพ ว่าถ้าเกิดเราไปช่วยเขายก ประกันเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเหตุบาดเจ็บจากการยกกระเป๋าจะไม่รับผิดชอบ เขาบอกมาเลยว่าเป็นข้อหนึ่งในนั้น



และเราคิดว่าถ้าเกิดบาดเจ็บกับพวกกระดูกสันหลัง มันทำอะไรต่อไม่ได้แล้ว บินต่อก็ยาก จะมายกของหนักๆ มาเข็น cart มันก็เจ็บหลัง แค่เดินยังไม่ไหวเลย บางคนเกิดเหตุผิดพลาดทางกระดูกสันหลัง มันน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วย”





เสน่ห์ของอาชีพ คือ การเรียนรู้การแก้ปัญหา!!











“เสน่ห์ของอาชีพ สมมติว่า flight นี้เราเครียด เรารู้สึกว่าไม่ชอบมัน แต่อย่างน้อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไป มันก็จบงานที่ตรงนี้ หรือเพื่อนร่วมงานคนไหนที่เราไม่ชอบ มันก็จะจบแค่ flight นี้ ต่อไป flight ใหม่ตัวงานก็จะเปลี่ยน ผู้โดยสารก็เปลี่ยน เพื่อนร่วมงานก็เปลี่ยน



ไม่ต้องมานั่งทน นั่งเจอกัน แล้วมันก็มีหลายๆ อย่างที่น้ำตาลชอบ รู้สึกเหมือนได้เจอคนเยอะๆ พอเจอคนเยอะๆ เราก็อยากรู้เขาเป็นยังไง



บางทีการรับมือผู้โดยสารคนหนึ่ง ก็จะไม่เหมือนกับอีกคนหนึ่ง พื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากัน ทำให้เราอยากรู้ อยากเรียนจิตวิทยาไปในตัว”



ด้วยความที่เรามีเพื่อนร่วมงานเป็นหลาย Generation บางคนก็อายุเยอะกว่าคุณแม่เรา ทำให้เราต้องมีความเคารพ และบางเรื่องที่เราจะพูดอะไร ให้เขาทำอะไร เราเป็นเด็ก เราเป็นหลานเขาเลย เราจะพูดยังไงให้เขาทำงานร่วมกับเราไปในทางเดียวกัน



มันก็ต้องหาวิธีมาพูด หาวิธี Handle เขา และบางทีเราก็เกรงใจเขา แต่เราจะมาทำ โหลดงานทั้งหมดก็ไมได้ แต่เราก็เขาอายุเยอะ และมีหลายๆ คนที่บางคนแอตติจูดไม่ดีก็มี คนดีก็มี แต่เป็นส่วนน้อยมาก คือ ที่ทำงานมันหลายพ่อพันแม่ เรื่องปกติ”







กฎเหล็กแอร์โฮสเตส = ห้ามอ้วน!!







“เขามีกฎ เขาจะวัดรอบเอว และน้ำหนัก มีการตรวจอยู่สม่ำเสมอ เราก็จะดูแลหุ่น ดูแลบุคลิกภาพตลอด เขาจะมี matching น้ำหนักกับส่วนสูง มีเกณฑ์การคิดว่าน้ำหนักต้องไม่เกินเท่านี้ รอบเอวต้องไม่เกินเท่านี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว



น้ำตาลคิดว่าเพื่อให้เราดูแลตัวเอง แต่ถ้าในส่วนของน้ำตาล ในการดูแลเองคือน้ำตาลไม่เปลี่ยนไซส์ชุด ถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้แน่นก็ไปออกกำลังกาย ควบคุมอาหารมากขึ้น เวลาไปตัดชุดทุกปี เชื่อไหมบอกเขาว่าพี่คะไซส์เดิม



ถ้าน้ำหนักเกินเขาก็อาจจะมีให้ไปพักลดน้ำหนักนิดหนึ่ง ให้ไปบินไม่ใช่บินไกล เพราะเขาคงกลัวตัวไปติด เวลาลงไปที่นอนมันจะเป็นที่แคบเล็กๆ เขาก็จะให้บิน Quick Turn บ่อยหน่อย เหมือนเป็นการบังคับในตัวว่าให้ลดน้ำหนัก



ที่นอนที่ต้องปีนไปนอน มันแล้วแต่ บางอันปืนขึ้นข้างบน บางเครื่องปืนลงข้างล่าง เรายังคิดเลยว่าตัวเรายังลำบากเลย ยิ่งเป็นแม่ เรายิ่งต้องดูแลเอง”









ภาพ : กัมพล เสนสอน



ขอบคุณภาพ : อินสตาแกรม@Phetpround

วัย 32 ปี เปิดใจกับถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากการถูกพักงาน สู่โอกาสสร้างช่องทางหารายได้ ด้วยการผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าขนมคลีนเพื่อสุขภาพใครจะคิดล่ะว่าอาชีพในฝันที่ครั้งหนึ่งใครๆ ก็อยากจะโบยบินติดปีกกันทั้งนั้นจะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ส่งให้ธุรกิจสายการบินได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งการถูกปิดตัวลง และการถูกลดเที่ยวบินจากมาตรการป้องกันของภาครัฐแน่นอนว่าเหล่านางฟ้าต่างได้รับผลกระทบตามๆ กัน หนึ่งในนั้นคือเธอผู้นี้ซึ่งเป็น Presenter ตามหน้าหนังสือ และคลิปโปรโมตของมาตลอด 9 ปี“เรามองว่าจริงๆ ไม่ใช่แค่อาชีพเดียวที่ไม่มั่นคง หลายๆ อาชีพตอนนี้ก็ไม่มั่นคง การเก็บเงินเป็นวิธีที่ดีที่สุด การใช้จ่ายระมัดระวังเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจะทำอะไรแล้วเราก็ประมาณตัว เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำแล้วตอนนี้ช่วงเวลาที่ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะไปสิ้นสุดเมื่อใด แอร์โฮสเตสสาวรายนี้ก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เพราะทางบริษัทเกิดวิกฤตทางธุรกิจ ประกาศขอความร่วมมือให้พนักงานเซ็นปรับลดเงินเดือน และพักงาน ช่วงวิกฤตโควิด-19 ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเงินเดือนของแอร์ฯ มันไม่เยอะ แต่ว่าได้ตัว flight แต่ละวันที่เราไป มันได้มาเป็นแบบนั้นมากกว่า เวลาอย่างเราไปบิน ตัว Per diem (รายวัน) เราไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเราไม่ได้บิน ก็จะมีเงินเดือนที่เราที่ยอมลดเพื่อช่วยสถานการณ์บริษัทให้ไปรอดหลายคนบ่นเลยว่าเริ่มนาน เราต้องหาอะไรทำกันแล้ว ถ้าอยู่แบบไม่มีงานมันก็ไม่ได้ อีกอย่างเราจะไปสมัครงานประจำมันก็ไม่ได้ เพราะมันติดสัญญาตรงนี้อยู่ค่ะ มีหลายคนเลยที่งัดฝีมือออกมาทำขนม ทำอาหาร ช่วยงานที่บ้าน ขายจานก็มี หลายๆ คนก็หาอาชีพที่รู้สึกว่าทำตอนนี้ประทังชีวิต แล้วเราก็ได้เงินมา”ทว่า ย้อนกลับไปในช่วงเดือนมกราคม น้ำตาลตัดสินใจที่หยุดบินด้วยตัวเอง ก่อนทางบริษัทประกาศสั่งงดเที่ยวบิน เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกเมื่อประกาศให้หยุดบิน ทุกคนก็ช็อก เพราะเราไม่คาดคิดว่างานที่มั่นคง ใครจะคิดว่าเครื่องบินจะหยุดบิน เกิดการหยุดการเดินทางระหว่างประเทศเกิดขึ้น ไม่เคยมีใครคิด ทุกคนก็ตกใจ ก็ต้องโทร.หากันว่าเราต้องหยุดบิน ไม่รู้จะหยุดอีกนานแค่ไหน มันเกิดความไม่มั่นคงในความรู้สึกแล้วว่าจะหยุดไปอีกนานแค่ไหน คือเราไม่รู้อนาคตตัวเองเลย ณ ตอนนั้น”อย่างไรก็ดี เธอยอมรับว่าโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบเต็มๆ ต่ออาชีพแอร์โอสเตส จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำงาน และไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะเราไม่รู้ว่ารอบสองมันจะมาอีกไหม เมื่อไหร่ประเทศเราจะเปิด หลายๆ อย่างมันต้องการความเปลี่ยนแปลงที่มันเยอะขึ้น เราไม่รู้อะไรจะลงตัวเมื่อไหร่ ทั้งเรื่องประเทศ เรื่องบ้านเมือง ไม่ใช่แค่โควิด ณ ตอนนี้อะไรมันก็เปราะบาง”“เขาอาจจะคิดว่าการปิด Thai Smile อาจจะทำให้ความรู้สึกค่าใช้จ่าย มันน้อยลง อันนี้เราไม่แน่ใจ ในส่วนของผู้บริหาร แต่เราก็คิดว่าสายการบินมั่นคงไหม… ต่อไปก็คิดว่ามั่นคงโควิดเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่ทำให้เรารู้ว่าการทำการบิน มันเป็นอาชีพที่รู้สึกว่าไม่มั่นคงเฉยๆ ไม่ได้เกี่ยวกับโควิด น้ำตาลคิดว่ามันมีผลตั้งแต่การแข่งขันเรื่องสายการบินแล้ว”เธอให้คำตอบ ถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของธุรกิจการบินที่หลายๆ สายกำลังสั่นคลอน อาจจะปิดตัว ไม่ใช่เพียงเพราะโรคระบาด แต่สืบเนื่องมาจากการเติบโตของธุรกิจสายการบิน ซึ่งในฐานะที่ทำงานในพื้นที่แห่งนี้ มองว่าปัจจุบันอาชีพที่คนต่างมองว่ารายได้ดี อาจจะต้องมีอาชีพที่ 2 รองรับสายอาชีพนี้ ไม่ว่าจะสายการบินอะไรก็ตาม ทุกคนหาทาง เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มันยากลำบาก เราไปทำงานใหม่ก็ไม่ได้ มันก็เหลือให้เราทำอยู่ไม่กี่อย่างถ้าไม่ทำงานที่บ้าน ไปเปิดธุรกิจอะไรใหม่ หรือไม่ก็ต้องมาขายของ เริ่มเป็นเบสิก มาขายอะไรก็ได้เป็นการปูทางธุรกิจอย่างแรกเลย ถ้ามันดี เขาอาจจะจับธุรกิจนั้น ไม่แน่เขาอาจจะเติบโตไปเป็นธุรกิจใหญ่ วันหนึ่งเขาอาจจะยุ่งมาก อาจจะกลับมาบินไม่ไหวแล้วก็ได้”ด้วยความมีชื่อเสียง และเป็นพรีเซ็นเตอร์ตัวแทนขององค์กร แน่นอนว่าเมื่อเธอได้ออกมาเปิดธุรกิจขายขนมเพื่อสุขภาพ ที่มีชื่อว่าที่ขายในโซเชียลมีเดีย จะโดนตราหน้าเป็นแต่ด้วยทัศนคติ มุมมองบวกๆ เสมอที่เห็นชัดตลอดการสัมภาษณ์ เธอเลือกที่จะยอมรับ เพราะไม่อยากเลือกที่จะอยู่เฉยๆเราต้องยอมรับว่าจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ มันต้องมีคนให้กำลังใจ มีคนซ้ำเติมก็มี เราอย่าไปซีเรียส เราทำตัวเราให้มันดี แล้ววันหนึ่งเขาจะมองเราดีเองปีนี้ทั้งปี คิดว่าไม่น่าจะได้กลับไปบิน แต่ไม่แน่เดือนพฤศจิกายน ก็อาจจะมี flight บ้าง เราก็ไม่ได้ไปหวังตรงนั้น แต่ตอนนี้เราทำตัวเราเองในตรงนี้ให้ดีที่สุดถ้าได้กลับมาบิน ก็ถือว่าเป็นกำไรไป แต่ตอนนี้อาจจะเป็นงานเสริมไป ทางด้านนี้ก็เป็นงานหลัก เพราะเราทำขนม แล้วเรา happy แล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งสุขภาพเราไม่ดี แล้ววันนี้เราทำหน้าที่หลัก คือ แม่ วันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ทำตรงนั้นแล้วก็ได้ เรามีทุกอย่างมาสำรองชีวิตเรา เป็นการแพลนชีวิตว่าเราจะทำอย่างอื่น ทางเลือกอื่น”หากย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของการมาทำธุรกิจนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญผสมกับโชคดี เพราะเริ่มแรกนั้นเธอเพียงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และอยากทำให้เพื่อนได้ลิ้มลองรสชาติขนมที่ดีต่อสุขภาพจากฝีมือเธอเอง“เมื่อก่อนเป็นคนชอบทำขนมอยู่แล้ว ชอบทำให้เพื่อน ทำให้คนอื่น ทำให้ครอบครัวทาน ทำให้ใครทาน ไม่คิดว่าจะขาย แต่พอช่วงโควิดเรามีเวลาเยอะ แล้วเราทำได้เยอะ พอมีเวลาทำ เราก็นำไปแจก กลายเป็นเพื่อนทานไม่หมดแล้วเอาไปให้เพื่อนของเพื่อนทาน เขาอยากกิน เขาให้มาบอกว่าทำขายหน่อยได้ไหม ทำขายหน่อยสิ อยากซื้อ ส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักมากกว่า เริ่มจากแรกๆ ขายออนไลน์ แล้วมาเปิดเพจเล็กๆ ก่อนในอินสตาแกรมอะไรที่ไม่ดีไม่ใส่ น้ำตาลขัดสีก็ไม่ใส่ น้ำตาลที่ใส่ก็ต้องไม่ขัดสี ช็อกโกแลตต้องดี อะไรที่ดีที่สุดเราใส่ลงไป เกลือที่ดีที่สุด อย่างเกลือก็จะมี the best ของเกลือแล้วก็ใส่ เพราะเราก็ทานด้วยเราทำขนม เราทำยังไง เราไม่อยากให้เรารู้สึกผิด รู้สึกเหมือน feel bad เอาไปให้คนอื่น แล้วทานไม่อร่อยเลย เราไม่อยากได้ feedback อย่างนั้น คือทำให้สุด ทุกอย่างดีเราใส่”เมื่อถามถึงฟีดแบ็กจากลูกค้า ต้องบอกเลยว่าออเดอร์เข้ารัวๆ จนผลิตไม่ทัน เพราะต้องใช้เวลาและกำลังในการผลิต“ทางร้านมีคุกกี้ธัญพืช เขาเรียกว่าคุกกี้โฮลวีตมากกว่า เป็นแป้งโฮลวีตแล้วก็ลดน้ำตาล แล้วก็มีเป็นโลฟกล้วย ที่เราไม่ใส่แป้ง แต่เราจะใช้เป็นโอ๊ตแทนมีบราวนีไร้แป้ง และสูตรลดน้ำตาลของเรา คือทุกอย่างตัวโลฟเราก็ไม่ใส่น้ำตาลเลย แล้วก็พายแทนที่เป็นครีมชีสธรรมดา เราก็ใช้โยเกิร์ตผสมกับครีมชีส ส่วนตัวฐาน คือ ตัวโฮลวีต และผลไม้จะไม่ซื้อเป็นแยมกระป๋องมา เราเอาผลไม้สดๆ มากวนเองเลยค่ะทุกอย่างใช้เวลา คือ จะมาทำทุกวันก็เริ่มจะไม่ไหวแล้ว ไม่อย่างนั้นก็จะไม่ค่อยได้ดูลูก เพราะช่วงนี้เขาจะเป็นวัยซน แล้วเป็นวัยที่ต้องการคำอธิบาย ในการเลี้ยงเยอะว่าถามทำไม ทำอะไร ก็เลยตัดทอนเหลือวันเดียว”เจ้าของรอยยิ้ม และเต็มไปทัศนคติบวก ที่นั้งอยู่หน้าผู้สัมภาษณ์คนนี้เชื่อเสมอว่าทุกอาชีพล้วนให้ประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่คาดคิด การปรับตัวให้เท่าทัน ถือเป็นเรื่องสำคัญของการฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้นักธุรกิจหลายคนส่วนใหญ่เปิดธุรกิจโรงแรม ทุกวันนี้ธุรกิจเจ๊งไปแล้วก็มี มันต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ ปล่อยวาง และยอมรับในสิ่งที่เราต้องเป็น ณ ตอนนี้ยอมรับมันให้ได้บางคนลูกอาจจะเคยเรียนอินเตอร์ ตอนนี้มีที่ผู้ปกครองรู้สึกไม่ไหวแล้ว ต้องเอาลูกออกไปอยู่ต่างจังหวัด ต้องไปอยู่โรงเรียนบ้านๆ ส่งลูกไปอยู่กับคุณตาคุณยายอย่างนี้เลย คือ เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมค่ะ ต้องทำให้ได้”ถามว่า เมื่อได้มองย้อนกลับไป ได้เห็นมุมมองของการเป็นเจ้าของธุรกิจ และการเป็นแอร์โฮสเตส ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทอย่างไรบ้าง เธอให้คำตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า รู้สึกวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกัน การทำธุรกิจตัวเองจะต้องดูแลปัยหาทุกส่วนที่เกิดขึ้นเรารับทั้งหมดในการบริหารจัดการคน ไหนจะต้องดีลกับลูกค้าเอง การเป็นแอร์โฮสเตสยังมีคนอื่นดีลให้กับลูกค้า อย่างเช่น call center จองตั๋ว เช็กอิน มีคนจัดการให้เป็นด่านๆ อันนี้เราทำแค่ส่วนเดียว แต่ในด้านธุรกิจเรา ทุก part มันเป็นของเราจริงๆ แล้วเป็นคนชอบพึ่งตัวเอง รู้สึกอันนี้เราก็มีความสุขมากกว่า เพราะเรารู้สึกได้ทำอะไรแล้วได้พึ่งตัวเอง แบบจะผิดก็โทษตัวเอง เราไม่อยากผิดแล้วโทษคนอื่นอันนี้ตัวเองล้วนๆ วันไหนเราขยันทำเยอะ เราขยันตอบเยอะ เรา order เยอะ กำไรเยอะมันก็เป็นสิทธิ์ของเรา แต่การเป็นแอร์โฮสเตสเราทำเยอะ ทำน้อย มันก็เท่าเดิม มันก็ fixed cost (ต้นทุนคงที่) ของเรา”ระยะเวลากว่า 9 ปี ที่โลดแล่นในเส้นทางการเป็นแอร์โฮสเตส เป็นอาชีพในฝันที่หลายคนคิดว่ามั่นคงแน่นอน แต่ท้ายที่สุดแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เห็นชัดว่าได้รับผลกระทบไม่ต่างจากอาชีพอื่นๆ เธอย้ำว่า ทุกอาชีพต้องมีวันเกษียณหมดอายุงาน“เคยลิมิตว่ายังไง ก็ไม่อยากเกิน 10 ปี ถ้าวันนึงเรามีครอบครัวเราก็อยากหยุด อยากอยู่กับครอบครัว อยู่กับลูก อยากดูแลลูกและน้องๆ หลายคนที่อยากเป็นแอร์โฮสเตส ก็อย่าเพิ่งถอดใจ ยังไงก็เป็นอาชีพที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน มันก็เป็นเรื่องที่ดี ที่เรามาตามความฝัน แต่ก็อยากให้ทุกคน 1. เก็บเงิน 2. มีอาชีพเสริม ก็เป็นเรื่องที่ดี เพื่อที่ว่าวันหนึ่งเราเกิดหลุดจากแผนตรงนี้ เรายังมีอะไรที่รองรับเราอยู่”แต่เราก็ลืมไป พอเราอยู่มหา’ลัยเราก็ได้มาทำงาน แล้วก็มีการขายเสื้อผ้า ทำอย่างอื่นมาก่อน จนจู่ๆ น้าก็มาบอกว่าการบินไทยเปิดพอดี ลองไปสมัครไหม เราก็คิดไปลอง ไม่ได้ซีเรียส แล้วพอไปสมัครมันได้ ก็เลยเป็นเส้นทางที่ว่าทำไมถึงเข้ามาได้”เธอมองภาพย้อน ถึงจุดเริ่มต้นอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สู่การเป็นพรีเซ็นเตอร์ที่ทำให้ทุคนรู้จักให้ฟังว่า แอร์โฮสเตสเป็นอาชีพที่เธอใฝ่ฝันเราตั้งแต่เด็ก เป็นความฝันที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวทั้งนี้ เมื่อได้ลงสนามจริงแล้ว กลับมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่สุขสบายเหมือนที่ตาเห็น ตลอดการบินมีเรื่องให้เรียนรู้เสมอมันมีหลายอย่างมากกว่านั้น และระหว่าง flight เราต้องเสิร์ฟ ไม่ใช่จู่ๆ ก็ไปเดินเฉิดฉายตามต่างประเทศ คนจะคิดอย่างนั้น น่าอิจฉา มันไม่ใช่”ย้อนไปชีวิตก่อนหน้าที่เธอจะมาเปิดขายขนมคลีนเพื่อสุขภาพ เธอใช้ชีวิตอยู่บนเครื่องเป็นส่วนใหญ่มาตลอด สิ่งที่สูญเสียไป คือ สุขภาพ เพราะการกินนอนไม่ตรงเวลาเราทั้งเสิร์ฟอาหาร เราทั้งทำห้องน้ำ เราทั้งดูแล safety ผู้โดยสาร เวลาผู้โดยสารนอน เราไม่ได้พักกันเฉยๆ เราต้องเดินดูความเรียบร้อยว่าเกิดอะไรขึ้นไหม มีใครเป็นลม มีใครนอนล้มพับไปรึเปล่า คือเราเช็กตลอดค่ะ มันอดนอน ความสวยงามมันแลกมาด้วยสุขภาพของเราแต่เรารู้สึกเหมือนเป็นภูมิแพ้ตัวเอง เหมือนร่างกายเราภูมิต่ำมาก ซ่อมไม่ทัน หมอบอกช่วงนี้ต้องเพลาๆ หน่อยนะ ทำให้เรารู้ตัวเลยว่าไม่ว่าเราจะทำงาน หรือจะทำแค่ไหน เราต้องรักษาสุขภาพของเราด้วย เพราะเป็นสิ่งที่เราเรียกกลับมาไม่ได้”ผ่านสายตาของเธอในการทำงานที่ต้องเจอปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น ทำให้น้ำตาลมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติมาดูแลสุขภาพตัวเองยิ่งขึ้นเราก็ไม่มีใครทำงานแทนเราได้ แล้วถามว่าใครจะมารับผิดชอบชีวิตเรา มันก็ไม่มี ทำให้เราคิด แล้วเรารู้สึก คิดตอนนั้น ในอนาคตเราอยากจะทำอะไรเสริมไปด้วย ควบคู่กับการทำงานนี้ ตอนนั้นเราคิดเลยเรารู้สึกว่าเรายังอยากทำสิ่งที่เราเคยทำเมื่อก่อน ตอนที่เราเปิดร้านเสื้อผ้าที่แพลทินัม แล้วเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะ keep พวก business ขายเสื้อผ้า เพราะเราก็ชอบเสื้อผ้า คิดเฉยๆ แต่ตอนนั้นยังไม่ทำ เพราะด้วยความที่ต้องบิน ลงมาก็เหนื่อยแล้ว ร้านเสื้อผ้าจะเอาเวลาไปตัดผ้า ไปจัดการมันก็ยากตอนนั้น แค่คิดแต่ยังไม่ได้ทำจริงจัง”นอกจากนี้ ถามเธอว่าเมื่อต้องรับมือกับผู้โดยสารยากๆ เธอจะต้องรับมือกับส่งเหล่านี้อย่างไร พรีเซ็นเตอร์การบินไทยที่ครองตำแหน่งมากว่า 9 ปี ได้บอกเล่าให้ฟังถึงการรับมือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วว่าจะต้องเป็นคนรู้จักสังเกต และมีทัศนคติการทำงานที่ดี เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือพักทานน้ำอัดลมก่อนไหมคะ พักทานน้ำเปล่าเพิ่มไหมคะ พี่เข้าห้องน้ำไหม ดูหนังก่อนไหมอย่างนี้ คือเราเหมือนเอนเตอร์เทรนเขาด้วยว่าลองทำอย่างอื่นเบรกไหม พอเริ่มเห็นเขาลุกไปเข้าห้องน้ำ เริ่มเซแล้ว เราก็จะมีวิธีพูดให้พักก่อน เดี๋ยวเสิร์ฟให้ใหม่ แล้วก็ทิ้งเวลาเป็นนานๆ ส่วนมากคนเมาเดี๋ยวหลับไปเองเคยเจอเมาแล้วหาเรื่อง คือชกต่อยกับผู้ชายคนอื่น คือ ทุกคนต้องมาห้าม สจ๊วตต้องโดนหางเลขไปด้วย โดนต่อยไปด้วย แต่เราเป็นแอร์ฯ ไปห้ามมันไม่ไหว แต่เราก็ต้องพูดว่าหยุดนะๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสจ๊วตไปล็อกมากกว่า ล็อกทั้ง 2 คนไม่ให้มาต่อยคือต่อยกันไปแล้ว แต่ทุกคนก็เริ่มกลัว แล้วเราก็ต้องจับให้เขาแยกกัน จับนั่งแยก รู้สึกน่ากลัวเหมือนกัน เขาต่อยกัน มันเป็นเรื่องจริง”เห็นได้ชัดว่า ด้วยประสบการณ์มันสั่งสมมาเรื่อยๆ สุดท้ายไม่ว่าสถานการณ์จะวิกฤตแค่ไหน เธอคนนี้ก็เชื่อว่า “เป็นอีกทางรอดอย่างแท้จริง และยังเชื่ออีกว่าการปรับตัว มองเป็นเพียงแค่เราเปลี่ยนตำแหน่ง หรือสถานะของเราให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองเดินทางสายการกลางต้องมี รู้จักยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ อย่าไปยึดติดเรื่องอะไรที่เคยมี เคยได้ อย่าไปยึดติด ไปเป็นนางฟ้า ไม่ใช่ มาทำขนมเป็นนางฟ้าตกอับ ไม่เกี่ยว เราจะไม่ทำก็ไม่ทำได้ แต่เราอยากทำ คนอาจจะมองในแง่อื่น แต่คนไม่รู้ว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองยังไง